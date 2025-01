తప్పక చూడాల్సిన 7 అతిపెద్ద, ప్రసిద్ధ ఆలయాలు ఇవే

7 Largest and Most Iconic Temples in India: శ్రీరంగనాథస్వామి ఆలయం నుండి పద్మనాభస్వామి ఆలయం వరకు భారతదేశంలోని ఏడు అతిపెద్ద, అత్యంత ప్రసిద్ధ ఆలయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

గొప్ప సంస్కృతి, సంప్రదాయాల వైవిధ్యం కలిగిన భారతదేశం.. అనేక అద్భుతమైన, నిర్మాణ సౌందర్యం కలిగిన ఆలయాలకు నిలయం. ఈ పవిత్ర స్థలాలు ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలు మాత్రమే కాదు, భారత చరిత్ర, భక్తికి ప్రతీకలు కూడా. దేశంలోని ఏడు అతిపెద్ద, ప్రసిద్ధ ఆలయాలు, వాటి గొప్పతనం, ప్రాముఖ్యత, అక్కడికి చేరుకునే మార్గాల గురించిన వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1. శ్రీరంగనాథస్వామి ఆలయం తమిళనాడులోని శ్రీరంగంలో ఉన్న శ్రీరంగనాథస్వామి ఆలయం భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ఆలయాల్లో ఒకటి, దాదాపు 156 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది. ఈ ఆలయంలో శ్రీరంగనాథుడు కొలువై ఉన్నాడు. 21 గోపురాలు, అద్భుతమైన శిల్పాలు, విశాలమైన ప్రాంగణాలతో ఇది ఒక నిర్మాణ అద్భుతం. వెయ్యి స్తంభాల మండపం, గొప్ప కళాత్మకతకు ఈ ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆ ఆలయం ఉన్న ప్రదేశం: శ్రీరంగం, తమిళనాడు. ఈ ఆలయానికి దగ్గరలోని ప్రధాన నగరం తిరుచిరాపల్లి, దాదాపు 10 కి.మీ దూరంలో ఉంది. తిరుచికి రైల్వే స్టేషన్, విమానాశ్రయం (తిరుచి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం) ఉన్నాయి. అక్కడి నుండి, టాక్సీ లేదా స్థానిక రవాణా ద్వారా ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు.

2. అక్షరధామ్ ఆలయం, ఢిల్లీ ఢిల్లీలోని అక్షరధామ్ ఆలయం భారతదేశపు ప్రాచీన కళ, సాంస్కృతిక వారసత్వానికి చిహ్నంగా నిలుస్తుంది. 100 ఎకరాలకు పైగా విస్తరించి ఉన్న ఈ ఆలయ సముదాయంలో ప్రధాన ఆకర్షణ గులాబీ ఇసుకరాయి, తెల్లని పాలరాయితో నిర్మించిన స్వామినారాయణ అక్షరధామ్ మందిరం. ఈ ఆలయంలో విశాలమైన ఉద్యానవనాలు, యోగి హృదయ కమల్ (కమల ఉద్యానవనం), భారతీయ సంస్కృతి ప్రదర్శన, యజ్ఞ మండపం కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఆల‌యం ఉన్న ప్ర‌దేశం: న్యూఢిల్లీ, భారతదేశం. అక్షరధామ్ ఆలయం రోడ్డు, మెట్రో ద్వారా బాగా అనుసంధానించబడి ఉంది. దగ్గరలోని మెట్రో స్టేషన్ అక్షరధామ్ (బ్లూ లైన్‌లో). ఈ ఆలయం న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ నుండి దాదాపు 5 కి.మీ దూరంలో ఉంది, టాక్సీ లేదా ఆటో ద్వారా సులభంగా చేరుకోవచ్చు.

3. ద్వారకాధీష్ ఆలయం, ద్వారక గుజరాత్‌లోని ద్వారకా నగరంలో ఉన్న ద్వారకాధీష్ ఆలయంలో శ్రీకృష్ణుడు కోలువై ఉన్నాడు. చార్ ధామ్ యాత్రా స్థలాలలో ఒకటైన ఇది భారతదేశంలోని అతి పవిత్ర ఆలయాల్లో ఒకటి. ఐదు అంతస్తుల ఈ ఆలయం 72 స్తంభాలతో అలంకరించబడి ఉంది. దీని ప్రధాన గోపురం 43 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది. అద్భుతమైన శిల్పాలతో అలంకరించబడి ఉంది. ఈ ఆలయం సుందరమైన తీర ప్రాంతంలో ఉంది. ఇది చాలా ఆకర్షణీయమైన దృశ్యాన్ని అందిస్తుంది.



ఆల‌యం ఉన్న ప్రాంతం : ద్వారక, గుజరాత్. ఈ ఆలయానికి దగ్గరలోని రైల్వే స్టేషన్ ద్వారక రైల్వే స్టేషన్, దగ్గరలోని విమానాశ్రయం జామ్‌నగర్ విమానాశ్రయం (సుమారు 137 కి.మీ దూరంలో). టాక్సీ లేదా బస్సు ద్వారా ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు.

4. మీనాక్షి అమ్మవారి ఆలయం, మదురై శ్రీ మీనాక్షి అమ్మవారి ఆలయం దక్షిణ భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ యాత్రా స్థలాలలో ఒకటి. పార్వతి అవతారమైన మీనాక్షి దేవి, శివుని అవతారమైన సుందరేశ్వరుడు ఈ ఆల‌యంలో కోలువై ఉన్నారు. ఈ ఆలయం ద్రావిడ శైలిలో నిర్మించబడింది. దీనికి 14 గోపురాలు ఉన్నాయి, వాటిలో అత్యంత ముఖ్యమైనది 52 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది. వివరణాత్మక శిల్పాలు, పెద్ద మందిరాలు, ఆలయ చారిత్రక ప్రాముఖ్యత దీనిని తప్పనిసరిగా సందర్శించాల్సిన ఆధ్యాత్మిక, నిర్మాణ స్థలంగా మారుస్తాయి. ఈ ఆల‌యం ఉన్న ప్ర‌దేశం: మదురై, తమిళనాడు. ఈ ఆల‌యానికి ద‌గ్గ‌ర‌లో మదురైకి సొంత విమానాశ్రయం (మదురై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం), రైల్వే స్టేషన్ ఉన్నాయి. విమానాశ్రయం లేదా స్టేషన్ నుండి, టాక్సీ లేదా స్థానిక రవాణా ద్వారా ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు.

5. సోమనాథ్ ఆలయం, గుజరాత్ గుజరాత్‌లోని వెరావల్ సమీపంలోని ప్రభాస్ పటన్‌లో ఉన్న సోమనాథ్ ఆలయంలో శివుడు కోలువై ఉన్నాడు. ఇది ఒక ప్రాచీన ఆలయం. ఇది భారతదేశంలోని పన్నెండు పవిత్ర జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటి. ఆలయం ప్రస్తుత నిర్మాణం చాళుక్య శైలిలో ఉంది, అరేబియా సముద్రం వైపు చూస్తుంది. దీని జీవితకాలంలో చాలాసార్లు పునర్నిర్మించబడింది, ఇందులో అద్భుతమైన ఎత్తులో విస్తృతమైన శిల్పాలు ఉన్నాయి. ఆక్రమణదారుల దోపిడీ, విధ్వంసానికి గురైనందున చారిత్రక ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. ఆల‌యం ఉన్న ప్ర‌దేశం: ప్రభాస్ పటన్, వెరావల్ సమీపంలో, గుజరాత్. ఈ ఆల‌యానికి దగ్గరలోని రైల్వే స్టేషన్ వెరావల్, ఆలయం నుండి దాదాపు 6 కి.మీ దూరంలో ఉంది. దగ్గరలోని విమానాశ్రయం డయ్యూలో ఉంది (సుమారు 90 కి.మీ దూరంలో). అక్కడి నుండి, టాక్సీ లేదా బస్సు ద్వారా ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు.

6. కాశీ విశ్వనాథ్ ఆలయం, వారణాసి హిందువులకు కాశీ విశ్వనాథ్ ఆలయం అతి పవిత్రమైనది. ప‌ర‌మ శివుడు కోలువై ఉన్నాడు. ఈ ఆలయం గంగా నది ఒడ్డున ఉంది, బంగారు శిఖరం, గోపురం అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఆలయ భవనం ఇరుకైన వీధుల మధ్య ఉంది. పవిత్ర గంగా నది పక్కనే ఉన్న ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా, దీనిని తప్పనిసరిగా చూడాలి. ఈ ఆల‌యం ఉన్న ప్ర‌దేశం: వారణాసి, ఉత్తరప్రదేశ్. ఈ ఆల‌యానికి వారణాసి రైలు, రోడ్డు, వైమానిక మార్గాలు ఉన్నాయి. దగ్గరలోని రైల్వే స్టేషన్ వారణాసి జంక్షన్, దగ్గరలోని విమానాశ్రయం లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం. రెండు ప్రదేశాల నుండీ ఆలయం కొద్ది దూరంలో ఉంది, టాక్సీ లేదా ఆటో ద్వారా చేరుకోవచ్చు.

7. పద్మనాభస్వామి ఆలయం, తిరువనంతపురం కేరళలోని తిరువనంతపురంలో ఉన్న పద్మనాభస్వామి ఆలయంలో శ్రీ మ‌హా విష్ణువు కోలువై ఉన్నారు. ఈ ప్రాచీన ఆలయం ప్రపంచంలోని అత్యంత ధనిక ఆలయాల్లో ఒకటి, దాని సంపదకు మాత్రమే కాకుండా దాని దాచిన సంపదకు కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. 100 అడుగుల ఎత్తైన గోపురం, గొప్ప గర్భగుడి, అద్భుతమైన చిత్రలేఖనాలు, శిల్పాలతో అలంకరించబడి ఉంది. ఈ ఆలయం కేరళ నిర్మాణ శైలి, ట్రావెన్కోర్ రాజ కుటుంబంతో ఉన్న సంబంధం కలిగి ఉంది. ఆల‌యం ఉన్న ప్ర‌దేశం: తిరువనంతపురం, కేరళ. ఈ ఆల‌యం ఉన్న తిరువనంతపురానికి సొంత అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (త్రివేండ్రం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం) ఉంది. నగరానికి రైలు మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆలయం రైల్వే స్టేషన్ నుండి దాదాపు 3 కి.మీ దూరంలో ఉంది, టాక్సీలు లేదా ఆటోల ద్వారా సులభంగా చేరుకోవచ్చు.

