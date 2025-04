Airport Jobs : నెలకు రూ.1,40,000 సాలరీలో ఎయిర్పోర్ట్ జాబ్స్ ... ప్రైవేట్ కాదు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలే

Read Full Gallery

లక్షల సాలరీతో ఎయిర్పోర్ట్ లో పనిచేసే అద్భుత అవకాశం. సరైన విద్యార్హతలు, వయసు ఉంటే ఆ ఉద్యోగం మీ సొంతమే కావచ్చు. ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎయిర్ ట్రాపిక్ కంట్రోల్ ఉద్యోగాల కోసం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మీకోసం...

Airport Jobs

ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి?

ఎయిర్పోట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక వెబ్ సైట్ https://aai.aero/ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అన్ని అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఏప్రిల్ 25 నుండి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలో స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకుందాం.

వెబ్ బ్రౌజర్ లో ఎఎఐ అధికారిక వెబ్ సైట్ https://aai.aero/ ఓపెన్ చేయండి.

హోమ్ పేజ్ పై కెరీర్ ను ఎంపిక చేసుకొండి.

రిక్రూట్ మెంట్ ప్రకటనపై క్లిక్ చేయండి. ''Direct Recruitment of Junior Executives in Various Disciplines in Airport Authority of india under Advertisement No.01/2025/CHQ''లేదా Recruitment Notification (Advt. 01/2025/NR) for filling up vacancies in Non-Executive cadres in Northern Region-AAI పై క్లిక్ చేయండి.

ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయండి

ఇందులో మీ పేరు, మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి, ఇతర వివరాలతో అప్లికేషన్ ఫారం నింపండి. మీ విద్యార్హతలను కూడా ఫిల్ చేయండి. అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్, ఫోటో, సంతకం అప్ లోడ్ చేయండి.

అప్లికేషన్ ఫీజును ఆన్ లైన్ లో చెల్లించండి.

ఈ ప్రక్రియలన్నీ ముగిసాక సబ్మిట్ చేయండి. ఈ దరఖాస్తు ఫారంను భవిష్యత్ అవసరాల కోసం డౌన్లోడ్ చేసుకొండి.

దరఖాస్తు ఫీజు :

ఎఎఐ ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ రిక్రూట్ మెంట్ 2025 కు అప్లై చేయాలనుకునేవారు ఆన్ లైన్ లో దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించాలి. ఎస్సి, ఎస్టి, మహిళ, పిడబ్ల్యుడి అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఫీజు ఉండదు. ఇతర కేటగిరి అభ్యర్థులు మాత్రం రూ.1000 దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించాలి.