ఇజ్రాయెల్ కి చెందిన స్పైవేర్ కంపెనీ పారగాన్ సొల్యూషన్స్.. జర్నలిస్టులు, పౌర సమాజ సభ్యులు సహా అనేక మంది వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకొని జీరో-క్లిక్ హ్యాక్‌లతో వాట్సప్ పై దాడి చేసిందని ఆరోపించింది. దీనిపై పారగాన్‌పై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామంది.

వాట్సాప్ లోగో

USAలోని వర్జీనియాలో పారగాన్ సొల్యూషన్స్ ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది. గ్రాఫైట్ స్పైవేర్‌కు ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ సంస్థ NSO గ్రూప్ సృష్టించిన అపఖ్యాతి పాలైన పెగాసస్ ప్రోగ్రామ్‌ను పోలి ఉండే ప్రోగ్రామ్ లు తయారు చేస్తుంది. లింక్ పై క్లిక్ చేయగానే ఆపరేటర్‌కు పరికరంపై పూర్తి యాక్సెస్‌ను ఇస్తుంది. సిగ్నల్, వాట్సాప్ వంటి గుప్తీకరించిన అప్లికేషన్‌ల ద్వారా ప్రసారం చేయబడిన కమ్యూనికేషన్‌లను చదవగల సామర్థ్యంతో సహా.

వాట్సాప్ నుండి ఈ ప్రకటన ఇటీవల మరొక ఇజ్రాయెల్ స్పైవేర్ తయారీదారు NSO గ్రూప్‌పై దావా వేసిన తర్వాత వచ్చింది. 2019లో 1,400 మంది వాట్సాప్ వినియోగదారులను హ్యాక్ చేయడం ద్వారా ప్లాట్‌ఫారమ్ సేవా నిబంధనలు, US హ్యాకింగ్ చట్టాలను ఉల్లంఘించినందుకు NSO జవాబుదారీగా కాలిఫోర్నియా న్యాయమూర్తి డిసెంబర్‌లో తీర్పు చెప్పారు. 2021లో, US జాతీయ భద్రతా ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా భావించిన చర్యల కోసం NSOను US కామర్స్ డిపార్ట్‌మెంట్ బ్లాక్‌లిస్ట్‌లో ఉంచారు.