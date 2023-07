మీ నిద్రను నాశనం చేసే ఆహారాలు ఇవి..!

కెఫిన్ కంటెంట్ నాడీ వ్యవస్థను ప్రేరేపిస్తుంది. చురుకుదనాన్ని పెంచుతుంది, ఇది మీకు నిద్రపోవడం లేదా నిద్రపోవడం కష్టతరం చేస్తుంది.



మనిషికి నిద్ర చాలా అవసరం. మనల్ని మనం రీఛార్జ్ చేసుకోవడానికి నిద్ర చాలా అవసరం. అందువల్ల, మంచి నాణ్యత, మంచి మొత్తంలో నిద్రను క్రమం తప్పకుండా పొందడం చాలా ముఖ్యం. సమయానికి నిద్రపోవడంతో పాటు, మీ నిద్ర నాణ్యతను ప్రభావితం చేసే అనేక అంశాలు ఉన్నాయి. అలాంటి ఒక అంశం ఆహారం. సరైన ఆహారం తీసుకోవడం లేదా కొన్ని ఆహారాలు తినడం వల్ల మీ నిద్ర నాణ్యతకు భంగం కలుగుతుంది. మీ నిద్రను ఏ ఆహారాలు ప్రభావితం చేస్తాయో మేము భాగస్వామ్యం చేస్తున్నప్పుడు చదవండి.



మంచి నిద్ర కోసం మీరు పడుకునే ముందు తినకుండా ఉండాల్సిన 8 ఆహారాలు:

1. కెఫిన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు

మంచి నాణ్యమైన నిద్రను తరచుగా పొందడం అనేది ఒక నివారణ చర్య, ఇది వివిధ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, అభిజ్ఞా సామర్థ్యం క్షీణించే ప్రమాదాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీ, టీ, సోడా, ఎనర్జీ డ్రింక్స్, చాక్లెట్ వంటి కెఫీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు మీ నిద్రకు భంగం కలిగించే కొన్ని సాధారణ ఆహారాలు. ఈ ఆహారాలలో కెఫిన్ కంటెంట్ నాడీ వ్యవస్థను ప్రేరేపిస్తుంది. చురుకుదనాన్ని పెంచుతుంది, ఇది మీకు నిద్రపోవడం లేదా నిద్రపోవడం కష్టతరం చేస్తుంది.



2. మసాలా ఆహారాలు కారంగా ఉండే ఆహారాలు అజీర్ణం, గుండెల్లో మంటను కలిగిస్తాయి, ఇది మీకు హాయిగా నిద్రపోవడం కష్టతరం చేస్తుంది. కారంగా ఉండే ఆహారాలలో క్యాప్సైసిన్ ఉంటుంది, ఇది కడుపు ఆమ్లం ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది, ఇది యాసిడ్ రిఫ్లక్స్, ఇతర జీర్ణ సమస్యలకు దారితీస్తుంది. మీ జీర్ణవ్యవస్థ స్థిరపడటానికి తగినంత సమయం ఉందని నిర్ధారించుకోవడానికి నిద్రవేళకు కనీసం 3-4 గంటల ముందు స్పైసీ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం మానేయడం మంచిది.



3. కొవ్వు పదార్ధాలు

వేయించిన ఆహారాలు , ఫాస్ట్ ఫుడ్ భోజనం వంటి కొవ్వు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు మీ నిద్ర నాణ్యతను ప్రభావితం చేసే అసౌకర్యం, ఉబ్బరాన్ని కలిగిస్తాయి. అటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకోవడం వల్ల యాసిడ్ రిఫ్లక్స్, అజీర్ణం కూడా దారి తీయవచ్చు, ఇది మీకు నిద్రను కష్టతరం చేస్తుంది.



4. అధిక ప్రోటీన్ ఆహారాలు

మంచి ఆరోగ్యానికి ప్రోటీన్లు చాలా అవసరం అయితే, నిద్రవేళకు ముందు అధిక ప్రోటీన్ కలిగిన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం వల్ల మీ నిద్రకు భంగం కలుగుతుంది. శరీరం ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేయడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది. నిద్రవేళకు ముందు ఈ ఆహారాలను తీసుకోవడం వల్ల అసౌకర్యం, అజీర్ణం ఏర్పడవచ్చు. అందువల్ల, నిద్రవేళకు కనీసం 3-4 గంటల ముందు మాంసం, పౌల్ట్రీ, ఇతర జంతు ఉత్పత్తుల వంటి అధిక-ప్రోటీన్ ఆహారాలను తీసుకోకుండా ఉండాలని సిఫార్సు చేయబడింది.



5. చక్కెర ఆహారాలు

కేక్, కుకీలు , మిఠాయి వంటి చక్కెర పదార్ధాలను తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగవచ్చు, ఇది మిమ్మల్ని మేల్కొనే శక్తికి దారితీస్తుంది. అధిక చక్కెర ఆహారాలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలలో హెచ్చుతగ్గులకు కారణమవుతాయి, ఇది పీడకలలకు, నిద్రకు భంగం కలిగిస్తుంది. ప్రశాంతమైన నిద్రను నిర్ధారించుకోవడానికి నిద్రవేళకు ముందు చక్కెర పదార్థాలను తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది.



6. మద్యం

ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల మీరు వేగంగా నిద్రపోవడంలో సహాయపడవచ్చు, అది రాత్రి తర్వాత మీ నిద్రకు భంగం కలిగిస్తుంది. ఆల్కహాల్ నిద్ర చక్రానికి అంతరాయం కలిగిస్తుంది, ఇది మెదడు పనితీరు , జ్ఞాపకశక్తిని పునరుద్ధరించడానికి బాధ్యత వహిస్తుంది.



7. అధిక నీటి కంటెంట్ ఉన్న పానీయాలు

నిద్రవేళకు ముందు నీరు, జ్యూస్ , ఇతర హైడ్రేటింగ్ పానీయాలు వంటి అధిక నీటి కంటెంట్ ఉన్న పానీయాలను తీసుకోవడం వల్ల మీరు తరచుగా బాత్రూమ్‌ని ఉపయోగించమని బలవంతంగా మేల్కొలపడం ద్వారా మీ నిద్ర నాణ్యతకు భంగం కలిగిస్తుంది. నిద్రవేళకు కనీసం ఒక గంట ముందు ఈ రకమైన పానీయాలను తీసుకోకుండా ఉండాలని సిఫార్సు చేయబడింది.



8. సిట్రస్ పండ్లు

నారింజ, ద్రాక్షపండ్లు , నిమ్మకాయలు వంటి సిట్రస్ పండ్లలో అధిక స్థాయిలో విటమిన్ సి ఉంటుంది, ఇది గుండెల్లో మంట మరియు అజీర్ణానికి కారణమవుతుంది. నిద్రవేళకు ముందు ఈ ఆహారాలను తీసుకోవడం వల్ల అసౌకర్యం కలిగిస్తుంది మరియు మీ నిద్రకు భంగం కలిగిస్తుంది. అందువల్ల, నిద్రవేళకు కనీసం 3-4 గంటల ముందు సిట్రస్ పండ్లను తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది.

