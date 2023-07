దంతాలు తెల్లగా మెరవాలా..? ఈ అలవాట్లను మార్చుకోండి..!

ధూమపానం పసుపు రంగుతో దంతాలను మరక చేయడమే కాకుండా తీవ్రమైన నోటి ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. సిగరెట్‌లలో ఉండే రసాయనాలు పంటి ఎనామిల్‌కు హాని కలిగిస్తాయి,

మన దందాలు అందంగా, చక్కటి వరసలో ఉంటే బాగుండని అందరూ కోరుకుంటారు. దానితో పాటు దంతాలు తెల్లగా మెరిస్తూ చూసేవారికి బాగుండటమే కాదు, మొత్తం నోటి ఆరోగ్యానికి కూడా దోహదపడుతుంది.

మీ దంత ఆరోగ్యాన్ని నిర్వహించడంలో మీకు సహాయపడే వివిధ నోటి పరిశుభ్రత చిట్కాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ దంతాలు తెల్లగా మెరుస్తూ, అందంగా ఉండాలంటే కొన్ని అలవాట్లను మానేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి అవేంటో ఓసారి చూద్దాం..



1. ధూమపానం

ధూమపానం చేసేవారి దంతాలు రంగు మారిపోతాయి. వారు ఎంత దంతాలు శుభ్రం చేసినా, అవి తెల్లగా ఉండవు. అలాంటివారు దంతాలు తెల్లగా ఉంచుకోవడానికి ముందు పొగాకు మానేయాలి. పొగాకు మానేయడం నోటి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి , సంబంధిత ప్రమాదాలను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. ధూమపానం పసుపు రంగుతో దంతాలను మరక చేయడమే కాకుండా తీవ్రమైన నోటి ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. సిగరెట్‌లలో ఉండే రసాయనాలు పంటి ఎనామిల్‌కు హాని కలిగిస్తాయి, చిగుళ్ల వ్యాధికి దోహదం చేస్తాయి. నోటి క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి.

2. కొన్ని ఆహారాలు, పానీయాలు తీసుకోవడం

అధిక వర్ణద్రవ్యం, ఆమ్లం లేదా చక్కెర కలిగిన ఆహారాలు, పానీయాలు పంటి ఎనామిల్‌ను దెబ్బతీస్తాయి. ఇందులో కాఫీ, టీ, రెడ్ వైన్, డార్క్ సోడాలు, బెర్రీలు, సోయా సాస్ బాల్సమిక్ వెనిగర్ ఉన్నాయి. ఈ వస్తువులను పూర్తిగా నివారించడం ఆచరణాత్మకం కానప్పటికీ, వాటిని మితంగా వినియోగించి, తర్వాత మీ నోటిని బాగా కడుక్కోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

3. నోటి పరిశుభ్రత

సరైన నోటి పరిశుభ్రత పద్ధతులను నిర్లక్ష్యం చేయడం వలన టార్టార్ ఏర్పడటానికి దారితీస్తుంది, ఇది దంతాలు రంగు మారడానికి కారణమవుతుంది. రోజుకు కనీసం రెండుసార్లు పళ్ళు తోముకోవడం, రోజూ ఫ్లాస్ చేయడం , శుభ్రపరచడం కోసం మీ దంతవైద్యుడిని క్రమం తప్పకుండా సందర్శించడం వల్ల మరకలు రాకుండా, తెల్లటి చిరునవ్వును కాపాడుకోవచ్చు.

4. స్ట్రా ఉపయోగించకపోవడం

ముదురు రంగు లేదా ఆమ్ల పానీయాలను తినేటప్పుడు, స్ట్రా ఉపయోగించడం మీ దంతాలతో సంబంధాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఎనామిల్ పొర పాడవ్వకుండా కాపాడుతుంది. అందువల్ల, మీరు ఆమ్ల లేదా చక్కెర పానీయాలను తీసుకునేటప్పుడు స్ట్రాస్‌ని ఉపయోగించాలి.

చాలా దూకుడుగా బ్రష్ చేయడం

రాపిడి టూత్‌పేస్ట్‌తో మీ దంతాలను తీవ్రంగా బ్రష్ చేయడం వల్ల ఎనామెల్ దెబ్బతింటుంది. చిగుళ్ల మాంద్యం ఏర్పడుతుంది, ఇది పసుపు రంగులోకి మారుతుంది. ఈ సమస్యలను నివారించడానికి మృదువైన బ్రిస్టల్ టూత్ బ్రష్, సున్నితంగా సర్కిల్ రూపంలో బ్రష్ చేయడం వల్ల దంతాలు పాడవ్వకుండా ఉంటాయి.

అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు నోటి ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం

అనారోగ్యం సమయంలో, నోటి పరిశుభ్రతను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఉండటం అవసరం. కొన్ని మందులు లేదా అనారోగ్యాలు నోరు పొడిబారడానికి కారణమవుతాయి, ఇది దంత క్షయం, రంగు మారే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండటం, నోటి పరిశుభ్రతను క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించడం, దంతవైద్యుడిని సంప్రదించడం వంటివి ఈ ప్రభావాలను నిర్వహించడంలో సహాయపడతాయి.