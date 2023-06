పీడ కలలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయా? కారణం ఇదే కావచ్చు..!

పీడకలలు రావడానికి ఆందోళన, ఒత్తిడి, భయం గాయం వంటి అంతర్లీన మానసిక కారకాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి.వీటితో పాటు ఇంకా కొన్ని కారణాల వల్ల కూడా పీడ కలలు వస్తూ ఉంటాయట. ఆ కారణాలేంటో ఓసారి చూద్దాం...

చాలా మందికి పడుకోగానే కలలు వస్తూ ఉంటాయి. అందులో కొందరికి మంచి కలలు వస్తే, కొందరిని పీడ కలలు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. ఈ పీడకలలు రావడం ఏ వయసు వారికైనా జరిగే అవకాశం ఉంది.పీడకలలు సాధారణ కలల నుండి భిన్నంగా ఉంటాయి, ఇవి తక్కువ భావోద్వేగాలను కలిగి ఉంటాయి. వాస్తవికత లేదా ఫాంటసీపై ఆధారపడి ఉంటాయి. పీడకలలు రావడానికి ఆందోళన, ఒత్తిడి, భయం గాయం వంటి అంతర్లీన మానసిక కారకాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి.వీటితో పాటు ఇంకా కొన్ని కారణాల వల్ల కూడా పీడ కలలు వస్తూ ఉంటాయట. ఆ కారణాలేంటో ఓసారి చూద్దాం...



1. ఒత్తిడి , ఆందోళన

పీడకలలను అనుభవించడానికి అత్యంత సాధారణ కారణాలలో ఒకటి ఒత్తిడి, ఆందోళన. ప్రతికూల ఆలోచనలు, చింతలతో మనస్సు ఓవర్‌లోడ్ అయినప్పుడు, అది నిద్ర నాణ్యతను ప్రభావితం చేస్తుంది.స్పష్టమైన, భయపెట్టే కలలను కలిగిస్తుంది. అదనంగా, ఒత్తిడి వల్ల శరీరం కార్టిసాల్, అడ్రినలిన్ వంటి ఒత్తిడి హార్మోన్లను విడుదల చేస్తుంది, ఇది పీడకలల పెరుగుదలకు దారితీస్తుంది.



2. ట్రామా, PTSD

గాయం అనుభవించిన లేదా పోస్ట్ ట్రామాటిక్ స్ట్రెస్ డిజార్డర్ (PTSD)తో బాధపడుతున్న వ్యక్తులు తరచుగా పీడకలలను అనుభవిస్తారు. ట్రామా నిద్రలో సురక్షితమైన అనుభూతిని కలిగించే మనస్సు సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. 3. మందులు

యాంటిడిప్రెసెంట్స్, బీటా-బ్లాకర్స్ , బ్లడ్ ప్రెజర్ మందులు వంటి కొన్ని మందులు స్పష్టమైన కలలు, పీడకలలను కలిగిస్తాయి. ఈ మందులు నిద్ర, కలలను నియంత్రించే మెదడులోని న్యూరోట్రాన్స్మిటర్లను ప్రభావితం చేస్తాయి.



4. నిద్ర రుగ్మతలు

స్లీప్ అప్నియా, నార్కోలెప్సీ, రెస్ట్‌లెస్ లెగ్ సిండ్రోమ్ వంటి స్లీప్ డిజార్డర్‌లు నిద్ర నాణ్యతను దెబ్బతీస్తాయి. పీడకలలను కలిగిస్తాయి. స్లీప్ అప్నియా ఉన్న వ్యక్తులు తరచుగా నిద్రపోతున్నప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడంలో అంతరాయం కలిగి ఉంటారు, ఇది కార్బన్ డయాక్సైడ్ స్థాయిల పెరుగుదలకు దారితీస్తుంది. తదనంతరం స్పష్టమైన కలలను కలిగిస్తుంది. 5. పదార్థ దుర్వినియోగం

ఆల్కహాల్, డ్రగ్స్ , స్లీపింగ్ పిల్స్ వంటి మందులతో సహా పదార్థ దుర్వినియోగం పీడకలలకు కారణమవుతుంది. ఈ పదార్థాలు REM నిద్రను నియంత్రించే మెదడు సామర్థ్యానికి ఆటంకం కలిగిస్తాయి, ఇది తీవ్రమైన కలలు, పీడకలలకు దారి తీస్తుం

6. నిద్ర విధానాలలో మార్పులు

జెట్ లాగ్ లేదా షిఫ్ట్ వర్క్ వంటి నిద్ర విధానాలలో మార్పులు సంభవించినప్పుడు, అది శరీరం సహజ సిర్కాడియన్ రిథమ్‌లో అంతరాయాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ అంతరాయం పీడకలలు, స్పష్టమైన కలలను కలిగిస్తుంది. 7. నిద్ర వాతావరణం

ప్రతికూల నిద్ర వాతావరణం పీడకలలకు కారణమవుతుంది. ఇది ధ్వనించే వాతావరణం, అసౌకర్య పరుపు లేదా చాలా వేడి లేదా చల్లని ఉష్ణోగ్రతలు వంటి కారణాల వల్ల కావచ్చు.

8. సరిపోని నిద్ర

తగినంత నిద్ర లేకపోవటం లేదా నాణ్యత లేని నిద్ర కలలను నియంత్రించే మెదడు సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది పీడకలలకు కారణమవుతుంది, ముఖ్యంగా ఇతర ఒత్తిళ్లతో కలిపి ఉన్నప్పుడు.



9. కొన్ని ఆహారాలు

కొన్ని రకాల ఆహారం , పానీయాలు పీడకలలను కలిగిస్తాయి. ఉదాహరణకు, పడుకునే ముందు భారీ భోజనం తీసుకోవడం వల్ల అజీర్ణం తో ఇలాంటి కలలు వస్తాయి.



10. వైద్య పరిస్థితులు

మూర్ఛ, పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి, అల్జీమర్స్ వ్యాధి వంటి వైద్య పరిస్థితులు పీడకలలను కలిగిస్తాయి. ఈ పరిస్థితులు నిద్ర, కలలను నియంత్రించే మెదడు సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి.