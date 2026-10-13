Vegetable Prices : కిలో బెండకాయలు రూ.1000..! యూకేలో ఏ కూరగాయ ధర ఎంతుంటుందో తెలుసా?
ఇండియాలో ఏదైనా కూరగాయ ధర రూ.100 దాటిందంటేనే వామ్మో అంటూ నోరెళ్లబెడతాం. అలాంటిది యూకేలో ప్రతి కూరగాయ ధర 1000 కు అటుఇటుగా ఉంటుందట. ఇక్కడ ఏ కూరగాయ ధర ఎంతుందో తెలుసుకుందాం.
యూకేలో కూరగాయల ధరలు
ఇండియాలో కూరగాయల ధరలు పెరుగుతుంటే సామాన్యుల గుండె వేగం కూడా పెరుగుతుంటుంది. కుటుంబ ఖర్చులో కూరగాయల ధరలు కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి... అందుకే ధరలు పెరిగితే కామన్ మ్యాన్ ఫ్యామిలీ బడ్జెట్ తారుమారు అవుతుంది. టమాటా, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వంటివాటి ధరలు కొద్దిగా పెరిగినా నెలవారీ బడ్జెట్పై ప్రభావం పడుతుంది.
మనదేశంలో సంగతి సరే… మరి విదేశాల్లో కూరగాయల ధరలు ఎలా ఉంటాయి, కొనాలంటే ఎంత ఖర్చవుతుంది? అనే డౌట్ చాలామందికి ఉంటుంది. కాబట్టి భారతీయులు ఎక్కువగా నివసించే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ (UK)లో రోజూ అవసరమయ్యే కూరగాయల ధరలు ఎలా ఉంటాయి? అక్కడ టమాటా నుంచి బీరకాయ, దొండకాయ, గోరుచిక్కుడు వరకు కొనాలంటే ఎంత ఖర్చు చేయాలి? అనేది తెలుసుకుందాం.
యూకేలో కిలో టమాటా ధర ఎంత?
భారతీయ వంటకాల్లో టమాటాకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. పప్పు, కూరలు, పులుసులు, చట్నీలు ఇలా అనేక వంటకాల్లో టమాటాను ఉపయోగిస్తారు. అయితే ఇండియాలో ప్రస్తుతం కిలో టమాటా ధర రూ.50 కి అటుఇటుగా ఉంది. ఇదే యూకేలో అయితే కిలో టమాటా ధర సుమారు రూ.350-400 వరకు ఉంటుందట.
అయితే యూకేలోని సాధారణ సూపర్మార్కెట్లలో ధరలు భిన్నంగా ఉంటాయి. టెస్కో వంటి సూపర్మార్కెట్లలో టమాటా ప్యాకెట్లు, రకం, పరిమాణాన్ని బట్టి ధరలు నిర్ణయిస్తారు. 2026 అక్టోబర్ 12న సాధారణ టమాటాల అత్యల్ప ధర కిలోకు £1.80గా ఉంది... రూపాయల్లో ఇది సుమారు రూ.228. కాబట్టి భారతీయ కూరగాయల దుకాణాల్లో లభించే టమాటా ధరను, సాధారణ సూపర్మార్కెట్ ధరను ఒకటిగా చూడకూడదు.
యూకేలో నిమ్మకాయలు, పచ్చిమిర్చి ధరలు ఎంతంటే?
భారతీయ వంటకాల్లో నిమ్మకాయలు, పచ్చిమిర్చి వినియోగం ఎక్కువ. నిమ్మరసం, పచ్చళ్లు, చట్నీలు, కూరల్లో వీటిని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. అయితే యూకేలో భారతీయ వంటకాలకు అవసరమైన కొన్ని కూరగాయలను కొనుగోలు చేయడం ఖరీదైన వ్యవహారం... ఇందులో నిమ్మ, మిర్చి కూడా ఉంటాయి.
యూకేలో కిలో నిమ్మకాయలు సుమారు రూ.800, కిలో పచ్చిమిర్చి రూ.850 వరకు లభిస్తాయట. భారత్తో పోలిస్తే ఈ ధరలు చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తాయి. అయితే ఇవి ప్రత్యేక దుకాణాల్లోని ధరల వివరాలు మాత్రమే. సాధారణ సూపర్మార్కెట్లలో లభించే నిమ్మకాయలు, మిరపకాయల రకం, ప్యాకింగ్, విక్రయించే పరిమాణం ఆధారంగా ధరలు మారవచ్చు.
బీరకాయ, గోరుచిక్కుడు, దొండకాయలు మరింత ఖరీదు...
తెలుగు ఇళ్లలో బీరకాయ, గోరుచిక్కుడు, కాకరకాయ, దొండకాయ, బెండకాయ వంటి కూరగాయలను తరచుగా వండుకుంటారు. కానీ విదేశాల్లో నివసించే భారతీయులకు ఇలాంటి కూరగాయలను కొనుగోలు చేయడం కొంత ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. ఇలా యూకేలో బీరకాయ కిలో సుమారు రూ.650, గోరుచిక్కుడు కిలో రూ.900గా ఉన్నాయి. కాకరకాయ, దొండకాయ, బెండకాయ వంటి కూరగాయలు కిలోకు సుమారు రూ.1,000 వరకు పలుకుతున్నాయి. ములక్కాడలు కూడా కిలోకు రూ.1,000 వరకు ఉందట.. అదే ఒక్క ములక్కాడ ధర సుమారు రూ.100 వరకు ఉండటం గమనార్హం.
యూకేలో కరివేపాకు ధర ఎంతో తెలుసా?
వంటకాల్లో కరివేపాకు లేకుండా చాలామంది వంట చేయరు. పోపు పెట్టేటప్పుడు, పప్పులు, కూరలు, పులుసులు తయారు చేసేటప్పుడు కరివేపాకును ఉపయోగిస్తారు. భారత్లో సాధారణంగా తక్కువ ధరకు లభించే కరివేపాకు కూడా విదేశాల్లో ఖరీదైనదిగా మారవచ్చు.
యూకేలో కరివేపాకు ఒక కట్ట ధర సుమారు రూ.100గా ఉంది. భారతీయ వంటకాలకు అవసరమైన కరివేపాకు, ములక్కాడలు, బీరకాయలు వంటి వస్తువులు ప్రతి సాధారణ సూపర్మార్కెట్లోనూ అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. వీటి కోసం ప్రత్యేకంగా భారతీయ లేదా ఆసియా కిరాణా దుకాణాలను ఆశ్రయించాల్సి వస్తుంది.
యూకేలో తక్కువ ధరకే లభించే కూరగాయలు ఇవే..
భారత్లోనే కాదు యూకేలోనూ ఆలుగడ్డలు, ఉల్లిపాయలు రోజువారీ వంటల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగించే పదార్థాలు. అయితే మిగతా కూరగాయల్లా కాకుండా వీటి ధరలు యూకేలో చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ప్రస్తుతం యూకేలో కిలో ఆలుగడ్డలు, ఉల్లిపాయలు సుమారు రూ.50 చొప్పున లభిస్తున్నాయి.
అయితే ఈ ధరలను యూకేలోని అన్ని దుకాణాలకు వర్తింపజేయలేం. ఉదాహరణకు టెస్కో సూపర్మార్కెట్లో 2026 అక్టోబర్లో ఆలుగడ్డలు 2 కిలోల ప్యాక్ ధర £1.85గా, ఉల్లిపాయలు కిలో ధర £0.95గా నమోదయ్యాయి. ఇప్పటి మారకపు విలువ ప్రకారం ఇవి వరుసగా కిలోకు సుమారు రూ.117, రూ.120 అవుతాయి. అంటే సాధారణ సూపర్మార్కెట్ ధరలు, ప్రత్యేక దుకాణాల్లో లభించే ధరల మధ్య వ్యత్యాసం ఉండవచ్చు.
యూకేలో బియ్యం, వంట నూనె ధరలు ఎలా ఉంటాయి
విదేశాల్లో నివసించే భారతీయ కుటుంబాలకు బియ్యం అత్యంత అవసరమైన నిత్యావసర వస్తువు. ముఖ్యంగా తెలుగు కుటుంబాల్లో అన్నం ప్రధాన ఆహారం కావడంతో బియ్యం నాణ్యత, ధరలకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.అయితే యూకేలో 10 కిలోల బియ్యం బ్యాగ్ ధర సుమారు రూ.1,000గా ఉంది. మంచి నాణ్యత కలిగిన బియ్యం కావాలంటే రూ.1,600 నుంచి రూ.1,700 వరకు ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. బ్రాండ్, బియ్యం రకం, నాణ్యత, ప్యాక్ పరిమాణం ఆధారంగా ధరలు మారుతాయి.
ఇక వంట నూనె విషయానికి వస్తే, 5 లీటర్ల సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ క్యాన్ ధర సుమారు రూ.850గా ఉంటుంది. యూకేలో టెస్కోలో 5 లీటర్ల సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ సాధారణ ధర £8.50గా ఉంది. భారత రూపాయల్లో ఇది సుమారు రూ.1,070. ఆఫర్లు లేదా డిస్కౌంట్ ధరలకు కొనుగోలు చేస్తే ఖర్చు తగ్గవచ్చు.
పాలు, బ్రెడ్, గుడ్లు, చికెన్ ధరలు ఇలా..
కూరగాయలతో పాటు నిత్యం కొనుగోలు చేసే ఇతర ఆహార పదార్థాల ధరలు కూడా యూకేలో కుటుంబ బడ్జెట్ను ప్రభావితం చేస్తాయి. వాటి ధరలు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం.
పాలు (లీటరు) : సుమారు రూ.158
500 గ్రాముల బ్రెడ్ : సుమారు రూ.159
డజను(12) గుడ్లు : సుమారు రూ.386
కిలో చికెన్ : సుమారు రూ.850
కిలో ఆపిల్స్ : సుమారు రూ.283
కిలో అరటిపండ్లు : సుమారు రూ.155
ఇవి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని దుకాణాల్లో ఉండే స్థిర ధరలు కావు. ప్రాంతం, బ్రాండ్, నాణ్యత, ప్యాకింగ్, ఆఫర్లను బట్టి ధరలు మారవచ్చు.
యూకేలో ధరలు ఎక్కువేనా? అసలు విషయం ఇదే!
భారత రూపాయల్లోకి మార్చి చూసినప్పుడు యూకేలోని కొన్ని కూరగాయల ధరలు చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా భారతీయ వంటకాలకు అవసరమైన ప్రత్యేక కూరగాయల విషయంలో ఈ వ్యత్యాసం స్పష్టంగా కనిపించవచ్చు. అయితే కేవలం రూపాయల్లో ధరలను పోల్చడం ద్వారా అక్కడ జీవన వ్యయం ఎంత ఎక్కువో పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేం. అక్కడి వేతనాలు, అద్దెలు, రవాణా, విద్యుత్, ఇతర రోజువారీ ఖర్చులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
మొత్తానికి యూకేలో సాధారణ కూరగాయలు కొన్ని సూపర్మార్కెట్లలో అందుబాటు ధరలకు దొరికినా, భారతీయ వంటకాలకు ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించే కొన్ని కూరగాయలు ఖరీదైనవిగా ఉండొచ్చు. అందుకే విదేశాల్లో నివసించే భారతీయ కుటుంబాలు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా దుకాణాలను ఎంచుకోవడం, ధరలను పోల్చుకోవడం ద్వారా నెలవారీ కిరాణా ఖర్చులను కొంతవరకు నియంత్రించుకోవచ్చు.