Black Apple: ఎరుపు, ఆకుపచ్చే కాదు నల్ల ఆపిల్స్ కూడా ఉన్నాయి.. ఇవి ఎక్కడ దొరుకుతాయంటే
Black Apple: మనకు గ్రీన్, రెడ్ ఆపిల్స్ మాత్రమే తెలుసు కానీ నల్ల ఆపిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి కొంచెం ఖరీదు. కానీ రుచి అద్భుతంగా ఉంటాయి. అలాగే ఈ నల్ల ఆపిల్స్ లో పోషకాలు కూడా ఎక్కువ.
నల్ల ఆపిల్స్ పండే ప్రాంతం
సాధారణంగా మనం ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల్లో ఉండే ఆపిల్స్ను చూస్తుంటాం. వాటినే తింటాం కానీ నల్లటి రంగులో మెరిసే ఆపిల్స్ గురించి తెలుసా? వీటినే బ్లాక్ డైమండ్ యాపిల్స్ అంటారు. ఇవి చూడటానికి ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. చైనాలోని టిబెట్ ప్రాంతంలో ఉన్న న్యింగ్చీ ప్రాంతంలో ఈ యాపిల్స్ను పండిస్తారు. అక్కడి ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాల్లో ఉండే వాతావరణం, పగలు రాత్రి మధ్య ఉష్ణోగ్రతల్లో తేడా కారణంగా వీటికి ముదురు ఊదా లేదా నల్లటి రంగు వస్తుంది. సాధారణ ఆపిల్స్తో పోలిస్తే ఇవి అరుదుగా లభిస్తాయి. అందుకే వీటి ధర కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. చూడటానికి ప్రత్యేకంగా ఉండటమే కాదు, వీటిలో శరీరానికి మేలు చేసే పోషకాలు కూడా ఉంటాయి.
ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది
బ్లాక్ డైమండ్ ఆపిల్స్లో పీచు పదార్థం, విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. వీటిలోని ఆంథోసయానిన్లు అనే సహజ పదార్థాలు కణాలను దెబ్బతీసే హానికరమైన పదార్థాల ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఆపిల్స్లో ఉండే పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేందుకు తోడ్పడుతుంది. మలబద్ధకం సమస్య తగ్గేందుకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పండ్లను తినడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉంటుంది. దీంతో తరచూ ఏదో ఒకటి తినాలనే కోరిక తగ్గవచ్చు. అలాగే ఆపిల్స్లోని పోషకాలు గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంలో, రోగనిరోధక శక్తికి తోడ్పడటంలో ఉపయోగపడతాయి. అయితే నల్ల ఆపిల్స్ తింటేనే ఈ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని చెప్పలేం. సాధారణ ఆపిల్స్లోనూ ఇలాంటి పోషకాలు ఉంటాయి.
కంటి ఆరోగ్యానికి
ఈ పండ్లలోని పోషకాలు కంటి ఆరోగ్యానికి కూడా తోడ్పడవచ్చు. అయితే నల్ల యాపిల్స్ తినడం వల్ల క్యాన్సర్, గుండె జబ్బులు పూర్తిగా రాకుండా అడ్డుకోవచ్చని చెప్పడానికి తగిన ఆధారాలు లేవు. వీటిని ప్రత్యేకమైన ఔషధంగా భావించకుండా, సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోవాలి. ఆపిల్ కొనేటప్పుడు దాని రంగు కంటే తాజాదనం, నాణ్యతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. తినడానికి ముందు పండును శుభ్రంగా కడగాలి. ఖరీదైన నల్ల ఆపిల్స్ కొనలేకపోయినా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు అందుబాటులో ఉండే సాధారణ యాపిల్స్ను కూడా క్రమం తప్పకుండా ఆహారంలో చేర్చుకోవడం ద్వారా మంచి పోషకాలను పొందవచ్చు.