రజనీ-కమల్తో గొడవా? తలైవర్ 173 నుంచి సుందర్ సి ఎందుకు తప్పుకున్నారు?
Thalaivar 173 Movie: కమల్ హాసన్ నిర్మాణంలో రజనీకాంత్ హీరోగా రాబోతున్న తలైవర్ 173 సినిమా నుంచి దర్శకుడు సుందర్ సి అకస్మాత్తుగా తప్పుకున్నారు. దీనితో ఈ ప్రాజెక్ట్ పై అనేక అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి.
తలైవర్ 173 సినిమా
రజనీకాంత్ తలైవర్ 173 సినిమాను కమల్ హాసన్ నిర్మిస్తారని, సుందర్ సి దర్శకత్వం వహిస్తారని గత వారం అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ సినిమాను 2027 పొంగల్ కి రిలీజ్ చేస్తామని కూడా చెప్పారు. ఈ ప్రకటనతో సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. ఎందుకంటే, అరుణాచలం తర్వాత 28 ఏళ్లకు రజనీ, సుందర్ సి కలిసి చేస్తున్న సినిమా కావడంతో మంచి హైప్ వచ్చింది.
కమల్, రజినీలకు షాకిచ్చిన డైరెక్టర్
ఈ నేపథ్యంలో, ఈ సినిమా నుంచి తప్పుకుంటున్నట్టు దర్శకుడు సుందర్ సి అకస్మాత్తుగా ప్రకటించారు. దీనిపై ఒక ప్రకటన కూడా రిలీజ్ చేశారు. "అనుకోని కారణాల వల్ల ఈ ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకోవాల్సి వస్తోంది. ఇది నా కలల ప్రాజెక్ట్. కానీ జీవితంలో కొన్నిసార్లు కలల కన్నా విధిని అనుసరించాల్సి వస్తుంది" అని ఆయన తెలిపారు.
బాధపెడితే క్షమించండి
"రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ లాంటి ఇద్దరు గొప్ప హీరోలతో పనిచేసిన అనుభవం, ఈ కొద్ది రోజుల్లో నేర్చుకున్న పాఠాలు నాకు చాలా విలువైనవి. వారి సలహాలు, ప్రోత్సాహం నాకు ఎప్పటికీ మార్గదర్శకంగా ఉంటాయి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. "ఈ వార్త మిమ్మల్ని బాధపెడితే క్షమించండి. త్వరలోనే మిమ్మల్ని అలరించేందుకు కొత్త ప్రయత్నాలతో వస్తాను" అని అభిమానులకు హామీ ఇచ్చారు.
మల్ హాసన్తో ఏమైనా గొడవ జరిగిందా ?
తలైవర్ 173 నుంచి సుందర్ సి తప్పుకోవడం ఇప్పుడు కోలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఆయన ఎందుకు తప్పుకున్నారో స్పష్టంగా చెప్పలేదు. కమల్ హాసన్తో ఏమైనా గొడవ జరిగిందా లేక వేరే కారణాలు ఉన్నాయా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ప్రస్తుతం సుందర్ సి దర్శకత్వంలో నయనతార నటిస్తున్న 'మూక్కుత్తి అమ్మన్ 2' సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఆ తర్వాత విశాల్తో ఒక సినిమా చేయనున్నారు.