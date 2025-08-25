- Home
- Entertainment
- `కూలీ` ప్రభంజనాన్ని తట్టుకొని `సార్ మేడమ్` సంచలనం.. వంద కోట్లు రాబట్టిన విజయ్ సేతుపతి సినిమా
`కూలీ` ప్రభంజనాన్ని తట్టుకొని `సార్ మేడమ్` సంచలనం.. వంద కోట్లు రాబట్టిన విజయ్ సేతుపతి సినిమా
విజయ్ సేతుపతి నటించిన `సార్ మేడమ్` మూవీ('తలైవాన్ తలైవి)' చిత్రం కలెక్షన్లలో దుమ్మురేపుతుంది. `కూలీ` పోటీని తట్టుకుని వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తోంది.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
విజయ్ సేతుపతి 'సార్ మేడమ్' కలెక్షన్లు
'మహారాజా' తర్వాత విజయ్ సేతుపతి నటించిన `సార్ మేడ్`('తలైవాన్ తలైవి) చిత్రం రూ.100 కోట్లు వసూలు చేసి కొత్త రికార్డు సృష్టించిందని నిర్మాణ సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించింది. దర్శకుడు పాండిరాజ్ దర్శకత్వంలో విజయ్ సేతుపతి, నిత్య మీనన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం `సార్ మేడమ్`. తమిళంలో ఇది `తలైవాన్ తలైవి`గా రూపొందగా, తెలుగులో `సార్ మేడమ్` పేరుతో విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రంలో యోగి బాబు, రోషిణి హరిప్రియ, దీపా శంకర్, మైనా నందిని, కాళీ వెంకట్ వంటి అనేక మంది ప్రముఖ నటులు నటించారు.
KNOW
`సార్ మేడమ్` కథేంటంటే?
పూర్తిగా కుటుంబ కథాంశంతో రూపొందిన ఈ చిత్రం భార్యాభర్తల మధ్య జరిగే గొడవలు, అత్తగారు కోడలు బంధాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. భర్తతో గొడవ పడి పుట్టింటికి వెళ్లి, తిరిగి భర్త రాజీ చేసుకుని తీసుకురావడం, ఆ తర్వాత విడాకుల వరకు వెళ్లడం ఈ చిత్రంలోని కథ. ఈ చిత్రంలో విజయ్ సేతుపతి, నిత్య మీనన్ భార్యాభర్తలుగా నటించి తమ సహజ నటనను ప్రదర్శించారు. ముఖ్యంగా ఈ చిత్రం కోసం విజయ్ సేతుపతి పరాటా తయారు చేయడం కూడా నేర్చుకున్నారు. దీనిని ఆయనే ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.
`సార్ మేడమ్` కలెక్షన్లు ప్రకటించిన టీమ్
జూలై 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం నెల రోజుల తర్వాత రూ.100 కోట్లు వసూలు చేసిందని ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని నిర్మాణ సంస్థ సత్యజ్యోతి ఫిలిమ్స్ తమ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో తెలిపింది. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ ని మెచ్చిన 'తలైవాన్ తలైవి' చిత్రం వారి అంతులేని ప్రేమ, ఆదరణతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.100 కోట్లు వసూలు చేసి కొత్త రికార్డు సృష్టించిందని పేర్కొంది.
విజయ్ సేతుపతి ఖాతాలో రెండు వంద కోట్ల సినిమాలు
ఇంతకు ముందు విజయ్ సేతుపతి నటించిన 'మహారాజా' చిత్రం మాత్రమే రూ.100 కోట్లు వసూలు చేసి కొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఆ తర్వాత ఈ చిత్రం కూడా రూ.100 కోట్ల వసూళ్ల క్లబ్లో చేరింది. ఈ మూవీ థియేటర్లో విడుదలైన నెల రోజుల తర్వాత OTTలో కూడా రిలీజైంది. అమెజాన్ ప్రైమ్ OTTలో విడుదలై ప్రేక్షకుల ప్రేమ, ఆదరణ పొందుతోంది.