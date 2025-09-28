- Home
విజయ్ అరెస్ట్ కు రంగం సిద్థం, అల్లు అర్జున్ కు కూడా ఇదే జరిగిందా? దళపతిపై BNS సెక్షన్ 105: 5 ఏళ్ల జైలు?
విజయ్ ర్యాలీ కారణంగా తమిళనాడులో దాదాపు 38 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీనికి విజయ్ బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. బహుశా భారతీయ న్యాయ సంహిత సెక్షన్ 118(1) కింద విజయ్పై కేసు నమోదు చేసి, అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.
విజయ్ సభలో తొక్కిసలాట
టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ కరూర్ ప్రచారంలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో చిక్కుకుని 10 మంది వరకూ పిల్లలు, 17 మంది మహిళలు, 10 మందికి పైగా పురుషులు సహా 38 మంది వరకు మరణించారు. ఈ ఘటన తమిళనాడు రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్ద దుమారం రేపింది. విజయ్ ప్రచార వాహనం వైపు లక్షలాది మంది అభిమానులు, కార్యకర్తలు తరలిరావడంతో తోపులాట జరిగింది. పిల్లలు, మహిళలతో సహా చాలా మంది స్పృహతప్పి పడిపోవడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు. విజయ్ ప్రసంగించి వెళ్లిన తర్వాత, జనం చెదిరిపోయేలోపే 20 మందికి పైగా స్పృహతప్పి పడిపోయినట్లు తెలిసింది. వారిని అంబులెన్స్ల ద్వారా కరూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. 30 మందికి పైగా ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నారు. మొత్తం 45-50 మంది ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. తల్లి-పిల్లల వార్డులు నిండిపోయాయి. కరూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో 74 పడకలు ఉండగా, అవన్నీ నిండిపోయాయి. తిరుచ్చి సహా సమీప జిల్లాల నుంచి వైద్య బృందాలను రప్పించారు.
అల్లు అర్జున్ కేసుతో పోలిక
ఈ నేపథ్యంలో విజయ్పై కేసు నమోదు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన 'పుష్ప 2: ది రూల్' సినిమా ఫస్ట్ షో సందర్భంగా జరిగిన తొక్కిసలాటలో ఒక మహిళ మరణించిన ఘటనలో, తెలుగు నటుడు అల్లు అర్జున్ను 2024 డిసెంబర్ 13న అరెస్ట్ చేసిన విషయం గుర్తుందా? ఈ ఘటన డిసెంబర్ 4న సంధ్యా థియేటర్లో జరిగింది. అప్పుడు 35 ఏళ్ల మహిళ మరణించగా, ఆమె కుమారుడు ఆసుపత్రిలో చేరాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి అల్లు అర్జున్ను అరెస్ట్ చేశారు.
ఆయనపై భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS)లోని సెక్షన్ 105, 118(1) కింద కేసు నమోదు చేశారు. BNS సెక్షన్ 105, 'హత్య కిందకు రాని నేరపూరిత నరహత్య'కు సంబంధించినది. చంపాలనే ఉద్దేశంతో లేదా మరణం సంభవించవచ్చని తెలిసినా ఆ పనులు చేస్తే, వాటి వల్ల మరణం సంభవిస్తే ఇది తీవ్రమైన నేరం కింద పరిగణిస్తారు. ఈ కేసులో, ఒక బహిరంగ కార్యక్రమం సమయంలో జనాన్ని సరిగ్గా నిర్వహించకపోవడం, అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం ఈ సెక్షన్ కింద నిర్లక్ష్యంగా పరిగణిస్తారు.
విజయ్ దళపతిని అరెస్ట్ చేస్తారా?
ఈ సెక్షన్ కింద దోషులు జీవిత ఖైదు లేదా 5 నుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్షతో పాటు కఠినమైన శిక్షలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. జరిమానా కూడా విధించవచ్చు. ఈ నిబంధన భారతీయ శిక్షాస్మృతి (IPC)లోని సెక్షన్ 304ను పోలి ఉంటుంది. ఇది 'హత్య కిందకు రాని నేరపూరిత నరహత్య'ను కవర్ చేస్తుంది. అయితే, BNS సెక్షన్ 105, ఇలాంటి పెద్ద బహిరంగ కార్యక్రమాల సమయంలో జనాన్ని నిర్వహించడంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే వర్తిస్తుంది. ప్రముఖులు, భద్రతా సిబ్బంది, థియేటర్ యాజమాన్యం వంటి కార్యక్రమ నిర్వాహకులు అధిక జనంతో ముడిపడి ఉన్న ప్రమాదాలను ముందుగానే ఊహించి, తగ్గించాలని చట్టం చెబుతోంది.
BNS సెక్షన్ 118(1) ప్రకారం, ప్రమాదకరమైన ఆయుధాలు లేదా ఇతర పద్ధతులను ఉపయోగించి ఒక వ్యక్తి ఉద్దేశపూర్వకంగా మరొకరికి హాని కలిగించినప్పుడు ఇది వర్తిస్తుంది. ఈ సెక్షన్ సాధారణంగా శారీరక గాయాలను సూచిస్తున్నప్పటికీ, జనం ప్రమాదకరంగా ఉండటం, తగిన నియంత్రణ చర్యలు లేకపోవడం వల్ల ఈ కేసులో అరెస్ట్ చేయవచ్చు. ఈ సెక్షన్ కింద, దోషిగా తేలిన వ్యక్తికి మూడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష, రూ.20,000 వరకు జరిమానా లేదా రెండూ విధించవచ్చు. ఇది ప్రమాదకరమైన మార్గాలను ఉపయోగించి స్వచ్ఛందంగా హాని కలిగించడాన్ని ఎదుర్కొనే IPC సెక్షన్ 324ను పోలి ఉన్నప్పటికీ, BNS సెక్షన్ 118(1) జంతువులు, ఇతరులకు హాని కలిగించడంపై నిర్దిష్ట నిబంధనలను కలిగి ఉండటంలో భిన్నంగా ఉంటుంది.
ఏ సెక్షన్ కింద అరెస్ట్ జరుగవచ్చు
ఈ రెండు సెక్షన్లు కాగ్నిజబుల్ నేరాల కిందకు వస్తాయి, కాబట్టి పోలీసులు వారెంట్ లేకుండా ఎవరినైనా అరెస్ట్ చేయవచ్చు. ఇవి బెయిలబుల్ నేరాలు. కాబట్టి నిందితుడు బెయిల్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ కేసులను మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో విచారించవచ్చు. సెక్షన్ 118(1) మాత్రం సంక్లిష్టమైనది, ఇరు పార్టీల మధ్య ఒప్పందం కుదిరితే కోర్టు బయట పరిష్కారానికి అనుమతిస్తుంది. ఒక్క ప్రాణం పోయినందుకే ఈ చట్టం కింద అల్లు అర్జున్ను అరెస్ట్ చేశారు. కరూర్లో 33 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీనికి విజయ్ బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. బహుశా భారతీయ న్యాయ సంహిత సెక్షన్ 118(1) కింద విజయ్పై కేసు నమోదు చేసి, అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.