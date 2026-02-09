- Home
Valentines Day Release Movies: ఈ వారం థియేటర్లలో విడుదలవుతున్న చిత్రాలివే.. లవర్స్ కి పండగే
Valentines Day Release Movies: ప్రేమికుల రోజు సందర్భంగా ఈ వీక్లో పలు లవ్ స్టోరీస్ విడుదలవుతున్నాయి. ఇందులో మంచి రొమాంటిక్ మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి. లవర్స్ మాత్రం పండగ చేసుకోవచ్చు.
వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా విడుదలవుతున్న చిత్రాలివే
వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్గా ఈ వారం పలు క్రేజీ సినిమాలు విడుదల కాబోతున్నాయి. అంతేకాదు కొన్ని రీ రిలీజెస్లు కూడా ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రధానంగా నాగచైతన్య మూవీ ఉంది. అలాగే విశ్వక్ సేన్ నటించిన కామెడీ చిత్రం రాబోతుంది. సంతోష్ శోభన్ నటించిన రొమాంటిక్ చిత్రం, అర్జున్ సర్జా దర్శకత్వం వహించిన సినిమా కూడా ఉంది. ఇలా ఏడెనిమిది సినిమాలు థియేటర్లలో సందడి చేయడానికి రాబోతున్నాయి. అవేంటో చూద్దాం.
విశ్వక్ సేన్ `ఫంకీ`
ప్రేమికుల రోజు సందర్భంగా థియేటర్లోకి వస్తున్న సినిమాల్లో మొదటగా చెప్పుకోవాల్సింది విశ్వక్ సేన్ నటించిన ఫంకీ మూవీ. ఇది ఫిబ్రవరి 13న (శుక్రవారం) విడుదలవుతుంది. ప్రేమికుల రోజుని ముందుగానే తీసుకొస్తుంది. సినిమా బ్యాక్ డ్రాప్లో సాగే లవ్ అండ్ కామెడీ చిత్రమిది. అనుదీప్ కేవీ దర్శకత్వం వహించారు. నాగవంశీ నిర్మించారు. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచింది. నవ్వుల రైడ్ పక్కా అని అర్థమవుతుంది. ఇందులో విశ్వక్ సేన్కి జోడీగా కయాదు లోహర్ హీరోయిన్గా నటించింది. విశ్వక్ తన ఇమేజ్ని మార్చి చేస్తున్న చిత్రమిది. దీనికి మంచి బజ్ ఏర్పడింది.
శివ కంఠమనేని `అమరావతికి ఆహ్వానం`
శుక్రవారం విడుదల కాబోతున్న చిత్రాల్లో అమరావతికి ఆహ్వానం మూవీ కూడా ఉంది. శివ కంఠమనేని, ధన్య బాలకృష్ణ, ఎస్తేర్, సుప్రిత, హరీష్ ప్రధాన తారాగణంగా తెరకెక్కిన సినిమా ఇది. ఇందులో సీనియర్ నటులు అశోక్ కుమార్, భద్రమ్, జెమిని సురేష్, నాగేంద్ర ప్రసాద్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. డైరెక్టర్ జీవీకే ఈ మూవీని తెరకెక్కించారు. ప్రముఖ నిర్మాత ముప్పా వెంకయ్య చౌదరి నిర్మాణ సారథ్యంలో జి. రాంబాబు యాదవ్ సమర్పణలో లైట్ హౌస్ సినీ మ్యాజిక్ బ్యానర్పై కేఎస్ శంకర్రావు, ఆర్ వెంకటేశ్వర రావు ఈ సినిమాను నిర్మించారు. క్రైమ్ హర్రర్ థ్రిల్లర్గా ఈ సినిమా ట్రైలర్ ఎంగేజింగ్గా ఆకట్టుకుంది.
కొత్త జంట `స్కై`
ఇదే రోజు మరో చిన్న చిత్రం `స్కై` రిలీజ్ అవుతుంది. మురళీ కృష్ణంరాజు, శ్రుతి శెట్టి, ఆనంద్ ప్రధాన పాత్రల్లో వేలార్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై నాగిరెడ్డి గుంటక, శ్రీలక్ష్మి గుంటక, మురళీ కృష్ణంరాజు, పృధ్వీ పెరిచర్ల నిర్మిస్తున్న సినిమా ఇది. పృధ్వీ పెరిచర్ల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో శివ ప్రసాద్ అనే కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇండస్ట్రీకి పరిచయమవుతున్నారు. ఫీల్ గుడ్ ఎంటర్టైనర్గా ఈ చిత్రం ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతుంది.
బాక్సింగ్ నేపథ్యంలో `చథా పచ్చ`
రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీగా `కపుల్ ఫ్రెండ్లీ`
ప్రేమికుల రోజు సందర్భంగా శనివారం (ఫిబ్రవరి 14) కూడా సినిమాలు విడుదలవుతున్నాయి. ఆ రోజు కపుల్ ఫ్రెండ్లీ రిలీజ్ కానుంది. కొంత గ్యాప్ తర్వాత సంతోష్ శోభన్ హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రమిది. మానస వారణాసి హీరోయిన్గా చేసింది. రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీగా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్ ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంది. కుర్రాళ్లకి పండగే అనేలా ఉంది. ఈ చిత్రాన్ని యూవీ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో యూవీ కాన్సెప్ట్స్ పతాకంపై జయ్ కుమార్ రాజు.పి కో ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ గా తెరకెక్కిన "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" సినిమా వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఈ నెల 14న తెలుగు, తమిళంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. ప్రొడ్యూసర్, డిస్ట్రిబ్యూటర్ ధీరజ్ మొగిలినేని ఏపీ, తెలంగాణలో రిలీజ్ చేస్తున్నారు.
అర్జున్ దర్శకత్వం వహించిన `సీతా పయనం`
యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ దర్శకత్వం వహించిన మూవీ సీతా పయనం. ఇందులో ఆయన ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తుండగా, ఆయన కూతురు ఐశ్వర్య అర్జున్ హీరోయిన్గా నటించింది. నిరంజన్ హీరో. సత్యరాజ్, ప్రకాష్ రాజ్, కోవై సరళ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. శ్రీ రామ్ ఫిలిమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్పై రాబోతోన్న ఈ సినిమాలో అర్జున్ మేనల్లుడు ప్రిన్స్ ధ్రువ సర్జా మరో స్పెషల్ కామియో రోల్ పోషించారు. ఈ మూవీని ఫిబ్రవరి 14న రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. ఇటీవల ట్రైలర్ని విడుదల చేయగా, మాస్ యాక్షన్, లవ్ స్టోరీ, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఇలా అన్ని రకాల అంశాల్ని ఈ ట్రైలర్లో జోడించారు. కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ చిత్రం అని ‘సీతా పయనం’ ట్రైలర్ చూస్తే అర్థం అవుతోంది.
నాగచైతన్య, సాయిపల్లవి `లవ్ స్టోరీ` రీ రిలీజ్
వీటితోపాటు రీ రిలీజెస్ మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి. నాగచైతన్య, సాయిపల్లవి నటించిన లవ్ స్టోరీ కూడా రీ రిలీజ్ కానుంది. ఫిబ్రవరి 14న దీన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నారు. శేఖర్ కమ్ముల దీనికి దర్శకత్వం వహించిన విషయం తెలిసిందే. లవర్స్ కిది మంచి ట్రీట్ ఇచ్చే మూవీ అవుతుంది.
ఉదయ్ కిరణ్ `మనసంతా నువ్వే` రీ రిలీజ్
దీన్ని మించి మరో లవ్ స్టోరీ రాబోతుంది. అదే ఉదయ్ కిరణ్ నటించిన మనసంతా నువ్వే. ఉదయ్ కిరణ్, రీ మా సేన్, తనూ రాయ్ నటించిన చిత్రమిది. వీఎన్ ఆదిత్య దర్శకత్వం వహించారు. సుమంత్ ఆర్ట్స్ పతాకంపై ఎంఎస్ రాజు నిర్మించిన చిత్రమిది. ఆర్పీ పట్నాయక్ సంగీతం అందించారు. 2001లో విడుదలై పెద్ద హిట్ అయిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ఎలాంటి ఫలితాన్ని చవిచూస్తుందో చూడాలి.