Friday Releases: ఒకవైపు ధరంధర్ 2 సునామీ, మరోవైపు 15 సినిమాలు రిలీజ్.. లిస్ట్ ఇదే!
రణ్వీర్ సింగ్ సినిమా 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' 20 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1,641.21 కోట్లు వసూలు చేసింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా సునామీ సృష్టిస్తుండగా, ఈ వారం చాలా సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి.
1. డకాయిట్: ఎ లవ్ స్టోరీ
విడుదల తేదీ: ఏప్రిల్ 10, 2026
జానర్: యాక్షన్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్
భాష: తెలుగు, హిందీ
నటీనటులు: అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్, అనురాగ్ కశ్యప్, ప్రకాష్ రాజ్, కామాక్షి భాస్కరియా, సునీల్, అతుల్ కులకర్ణి, జయాన్ మేరీ ఖాన్
దర్శకుడు: షనీల్ దేవ్
2. LIK: లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ
విడుదల తేదీ: ఏప్రిల్ 10, 2026
జానర్: రొమాంటిక్-కామెడీ సైన్స్-ఫిక్షన్
భాష: తమిళం, తెలుగు
నటీనటులు: ప్రదీప్ రంగనాథన్, కీర్తి సురేష్, గౌరీ జి. కిషన్, ఎస్. జె. సూర్య, యోగి బాబు
దర్శకుడు: విఘ్నేష్ శివన్
3. పల్లిచట్టంబి
విడుదల తేదీ: ఏప్రిల్ 9, 2026
జానర్: పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా
భాష: మలయాళం, తమిళం, తెలుగు
నటీనటులు: టోవినో థామస్, కయాదు లోహర్, జానీ ఆంటోనీ, సుధీర్ కరమణ
దర్శకుడు: డిజో జోస్ ఆంటోనీ
4. క్యాలెండర్
విడుదల తేదీ: ఏప్రిల్ 10, 2026
జానర్: సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్
భాష: కన్నడ
నటీనటులు: ఆదర్శ్ గుండురాజ్, రమేష్ ఇందిర, సుష్మిత నాయక్, నివిష్క పాటిల్, మాలశ్రీ, ప్రమోద్ శెట్టి, ప్రకాష్ తుమినాడు, శివ ప్రదీప్
దర్శకుడు: నవీన్ శక్తి
5. TN 2026
విడుదల తేదీ: ఏప్రిల్ 10, 2026
జానర్: యాక్షన్ డ్రామా
భాష: తమిళం
నటీనటులు: నాట్టి సుబ్రమణ్యం, తంబి రామయ్య, శ్రితా రావు, యాషికా ఆనంద్, ఎం.ఎస్. భాస్కర్, ఇళవరసు, రెడిన్ కింగ్స్లే, శాండీ, లొల్లు సభ మారన్
దర్శకుడు: ఉమాపతి రామయ్య
ఏప్రిల్ 10న వస్తున్న మరో 10 సినిమాలు ఇవే
మలయాళం:
- భారతనాట్యం 2 మోహినియాట్టం (కామెడీ ఫ్యామిలీ డ్రామా)
తమిళం:
- మణిదన్ దైవమగళం (యాక్షన్ క్రైమ్ ఫ్యామిలీ డ్రామా)
- తక్షిల (అడ్వెంచర్ ఫాంటసీ సైన్స్ ఫిక్షన్ డ్రామా)
కన్నడ:
- పీటర్ (సస్పెన్స్ డ్రామా)
- గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ యూకే (యాక్షన్ క్రైమ్ డ్రామా)
- కాడ (క్రైమ్ థ్రిల్లర్)
- టెర్రర్ (యాక్షన్ థ్రిల్లర్)
మరాఠీ:
- ది ట్రాప్ (సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్)
బెంగాలీ:
- బీబీ పాయ్రా (కామెడీ థ్రిల్లర్)
ఛత్తీస్గఢీ:
- మాయ దేదే మాయారు 2 (ఫ్యామిలీ డ్రామా)