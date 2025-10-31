- Home
Abishan Jeevinth Marriage: 'టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ' సినిమా డైరెక్టర్ అభిషన్ జీవింత్ తన చిరకాల ప్రేయసి అఖిలను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వీరి వివాహ వేడుక ఘనంగా జరిగింది.
'టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ' సినిమా డైరెక్టర్ అభిషన్ జీవింత్
గత 5 ఏళ్లలో తమిళ ఇండస్ట్రీలో 100 మందికి పైగా దర్శకులు పరిచయమయ్యారు. వీరిలో కొందరు మాత్రమే మొదటి సినిమాతోనే హిట్ కొడతారు. గతేడాది రిలీజైన 'టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ' సినిమాతో అభిషన్ జీవింత్ ఆ జాబితాలో చేరాడు.
కథాంశం:
ఈ సినిమాలో శశికుమార్ హీరోగా, సిమ్రాన్ హీరోయిన్గా నటించారు. శ్రీలంకకు చెందిన శశికుమార్, సిమ్రాన్ బతుకుదెరువు కోసం ఇద్దరు పిల్లలతో చెన్నై వస్తారు. సిమ్రాన్ అన్నగా నటించిన యోగిబాబు వీరికి ఇల్లు అద్దెకు ఇప్పించి, నకిలీ ఐడీలు తయారుచేసి ఇస్తాడు.
ఎమోషనల్ కథాంశం:
వీళ్లు టెర్రరిస్టులు కావచ్చని పోలీసులకు సమాచారం అందుతుంది. దీంతో శశికుమార్ ఫ్యామిలీ కోసం వెతుకుతారు. తర్వాత ఏమైంది? వాళ్లు శ్రీలంక వారని తెలిసిందా? ఈ సమస్య నుంచి వాళ్లు ఎలా బయటపడ్డారనేది అభిషన్ ఎమోషనల్గా చూపించాడు.
అభిషన్ వివాహం జరిగింది:
సుమారు రూ.7 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా రూ.80 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఓటీటీలోనూ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమా సక్సెస్ మీట్లోనే అక్టోబర్ 31న పెళ్లి చేసుకుందామా అని ప్రేయసిని అడిగాడు అభిషన్. చెప్పినట్టుగానే ఈరోజు అఖిల, అభిషన్ పెళ్లి ఘనంగా జరిగింది. చాలా కాలంగా వీరిద్దరూ రిలేషన్ షిప్ లో ఉన్నారు.
బీఎండబ్ల్యూ కారు బహుమతి:
వీరి పెళ్లికి కొందరు సెలబ్రిటీలు హాజరయ్యారు. పెళ్లి కానుకగా 'టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ' నిర్మాత మహేష్ రాజ్ రూ.1 కోటి విలువైన బీఎండబ్ల్యూ కారును బహుమతిగా ఇచ్చారు. వీరి పెళ్లి ఫోటోలు వైరల్ అవ్వడంతో ఫ్యాన్స్, సెలబ్రిటీలు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
హీరోగా నటిస్తున్న అభిషన్:
'టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ' సినిమాలో చిన్న పాత్రలో నటించిన అభిషన్, ఇప్పుడు సౌందర్య రజినీకాంత్ నిర్మిస్తున్న సినిమాలో హీరోగా నటిస్తూ, దర్శకత్వం కూడా చేస్తున్నాడు.