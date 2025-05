Image Credit : Asianet News

ఎవ్రితింగ్ అబౌట్ మై వైఫ్ (Everything About My Wife): డెనిస్ ట్రిలో, జెన్నిలిన్ మెర్కాడో, సామ్ మిల్బీ నటించిన ఈ కామెడీ డ్రామా చిత్రం మే 29 నుండి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్‌కు అందుబాటులో ఉంటుంది.

అంధర్ మాయా (Andhar Maya): మరాఠీ భాషలో రూపొందిన ఈ థ్రిల్లర్ సిరీస్ మే 30 నుండి ZEE5లో స్ట్రీమింగ్‌కు అందుబాటులో ఉంటుంది.

ది హార్ట్ నోస్ (The Heart Knows): హృదయ మార్పిడి తర్వాత వ్యక్తి జీవితంలో జరిగే మార్పులపై ఆధారితమైన ఈ చిత్రం మే 30 నుండి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్‌కు అందుబాటులో ఉంటుంది.

లవ్ ఇన్ తైపీ (Love In Taipei): యువ ప్రేమకథ ఆధారంగా రూపొందిన ఈ చిత్రం జూన్ 1 నుండి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్‌కు అందుబాటులో ఉంటుంది.