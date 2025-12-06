- Home
- Entertainment
- 2025 Box office దగ్గర సునామీ సృష్టించిన చిన్న సినిమాలు, తక్కువ బడ్జెట్ ఎక్కువ కలెక్షన్స్
2025 Box office దగ్గర సునామీ సృష్టించిన చిన్న సినిమాలు, తక్కువ బడ్జెట్ ఎక్కువ కలెక్షన్స్
2025లో చాలా తక్కువ బడ్జెట్తో తెరకెక్కి.. ఇండియాన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీగా వసూళ్లు సాధించిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి. స్టార్స్ దృష్టిని ఆకర్శించిన ఆసినిమాలు ఏవీ? ఎంత వసూలు చేశాయి.
సైయారా
మోహిత్ సూరి దర్శకత్వంలో అహాన్ పాండే, అనీత్ భట్టా నటించిన హిందీ సినిమా సైయారా. ఈ సినిమా ఈ ఏడాది జూలై 18న రిలీజ్ అయింది. 45 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 570.33 కోట్లు వసూలు చేసింది.
మహావతార్ నరసింహ
హోంబలే ఫిలింస్ నిర్మాణంలో అశ్విన్ కుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన యానిమేషన్ భక్తి సినిమా ఇది. 40 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 326.82 కోట్లు వసూలు చేసింది.
డ్యూడ్ , డ్రాగన్
ప్రదీప్ రంగనాథన్ నటించిన రెండు చిన్న సినిమాలు ఈ ఏడాది భారీ విజయాలు సాధించడంతో పాటు అతనికి మంచి పేరు కూతీ తీసుకువచ్చాయి. కీర్తి దర్శకత్వంలో ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు నటించిన సినిమా డ్యూడ్. 35 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 114.3 కోట్లు వసూలు చేసింది.
ఇక అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకత్వంలో ప్రదీప్ రంగనాథన్, అనుపమ పరమేశ్వరన్ నటించిన సినిమా డ్రాగన్. 36 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 151.83 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇలా రెండు చిన్న సినిమాల భారీ విజయాలతో ప్రదీప్ కు సౌత్ లో హీరోగా స్టార్ డమ్ వచ్చింది.
లోకా: చాప్టర్ 1
డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకత్వంలో కళ్యాణి ప్రియదర్శిని, నస్లెన్ నటించిన సినిమా లోకా. దుల్కర్ సల్మాన్ నిర్మించిన ఈసినిమా 30 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కి.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 326.82 కోట్లు వసూలు చేసింది.
తలైవన్ తలైవి
పాండిరాజ్ దర్శకత్వంలో విజయ్ సేతుపతి, నిత్యా మీనన్ నటించిన సినిమా తలైవన్ తలైవి. 25 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.
డైస్ ఇరే
రాహుల్ సదాశివన్ దర్శకత్వంలో మోహన్లాల్ కొడుకు ప్రణవ్ హీరోగా నటించిన హారర్ సినిమా డైస్ ఇరే. 24 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 82.12 కోట్లు వసూలు చేసింది.
టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ
అభిషన్ దర్శకత్వంలో శశికుమార్, సిమ్రాన్ నటించిన సినిమా టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ. కేవలం 7 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించబడిన ఈ సినిమా, ప్రపంచ బాక్సాఫీస్ వద్ద 87.23 కోట్లు వసూలు చేసింది. టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలను కూడా ఆకర్శించింది ఈమూవీ.
సు ఫ్రమ్ సో
జె.పి. తుమినాడ్ దర్శకత్వంలో షానీల్ గౌతమ్ నటించిన కన్నడ సినిమా సు ఫ్రమ్ సో. కేవలం 5 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ బాక్సాఫీస్ వద్ద 122.83 కోట్లు వసూలు చేసింది.
కృష్ణ సదా సహాయతే
అంకిత్ సఖియా దర్శకత్వంలో రీవా రచ్ నటించిన గుజరాతీ సినిమా ఇది. కేవలం 50 లక్షల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈమూవీ ప్రపంచ బాక్సాఫీస్ వద్ద 109.5 కోట్లు వసూలు చేసి రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. గుజరాతీలో ఫస్ట్ 100 కోట్ల సినిమా ఇదే.