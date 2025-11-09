ఆర్ఆర్ఆర్ నుండి జవాన్ వరకు.. అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన 7 భారతీయ చిత్రాలు
దంగల్ ఎమోషనల్ కథ నుండి RRR ప్రపంచ విజయం వరకు, భారతీయ సినిమా అడ్డంకులను అధిగమిస్తూనే ఉంది. శక్తివంతమైన కథలు, స్టార్ల నటన, రికార్డులు బద్దలు కొట్టే బాక్సాఫీస్ వసూళ్లతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది.
భారతీయ సినిమా సరిహద్దులు దాటింది. శక్తివంతమైన కథలు, అద్భుతమైన నటన, భారీ నిర్మాణ విలువలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఎన్నో సినిమాలు బాక్సాఫీస్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టి, ఇండస్ట్రీకి కొత్త బెంచ్మార్క్లను సెట్ చేశాయి. ఎమోషనల్ డ్రామాల నుండి భారీ యాక్షన్ బ్లాక్బస్టర్ల వరకు, అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన ఏడు భారతీయ చిత్రాల జాబితా ఇది.
1. దంగల్ (2016)
అమీర్ ఖాన్ దంగల్ అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా నిలిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹2,024 కోట్లు వసూలు చేసింది. రెజ్లర్ మహావీర్ సింగ్ ఫోగట్, అతని కుమార్తెలు గీత, బబితాల నిజ జీవిత కథ ఆధారంగా ఈ సినిమా వచ్చింది. ఇది భారత్, చైనా ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. దీని ఎమోషనల్ డెప్త్, పట్టుదల అనే థీమ్ దీన్ని గ్లోబల్ హిట్గా మార్చాయి.
2. బాహుబలి 2: ది కన్క్లూజన్ (2017)
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి అద్భుత సృష్టి బాహుబలి 2. ఇది తన స్కేల్, కథ, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్తో భారతీయ సినిమాను కొత్తగా నిర్వచించింది. సుమారు ₹1,742 కోట్లు వసూలు చేసి, ఒక కల్చరల్ ల్యాండ్మార్క్గా నిలిచింది. "కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపాడు?" లాంటి ప్రశ్నలతో ప్రేక్షకుల్లో నిలిచిపోయింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు పొందిన చిత్రాల్లో ఇది ఒకటి.
3. పుష్ప 2: ది రూల్ (2024)
అల్లు అర్జున్ పుష్ప 2: ది రూల్ 2024లో థియేటర్లలోకి వచ్చి, ₹1,642 కోట్ల భారీ వసూళ్లతో చార్టుల్లోకి ఎక్కింది. పుష్ప: ది రైజ్ భారీ విజయంపై ఈ సీక్వెల్ నిర్మించారు. యాక్షన్, డ్రామా, డైలాగులతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.
4. RRR (2022)
రాజమౌళి మరో అద్భుత సృష్టి RRR. ఎన్.టి.రామారావు జూనియర్, రామ్ చరణ్లను స్నేహం, విప్లవం అనే కల్పిత కథలో కలిపింది. సుమారు ₹1,250 కోట్లు వసూలు చేసి, అంతర్జాతీయ ప్రశంసలు పొందింది. "నాటు నాటు" పాటకు ఆస్కార్ కూడా గెలుచుకుంది. ఈ సినిమా రాజమౌళి కీర్తిని మరింత పెంచింది.
5. K.G.F: చాప్టర్ 2 (2022)
యష్ నటించిన కన్నడ చిత్రం K.G.F: చాప్టర్ 2 దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. మొత్తం ₹1,200 కోట్లు వసూలు చేసి, ప్రాంతీయ సినిమా పాన్-ఇండియా విజయం ఎలా సాధించగలదో చూపించింది. స్టైలిష్ ప్రజెంటేషన్, యాక్షన్, నటనతో ఇది ఒక మోడరన్ క్లాసిక్గా నిలిచింది.
6. జవాన్ (2023)
షారుఖ్ ఖాన్ జవాన్ అదిరిపోయే కంబ్యాక్ ఇచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు ₹1,160 కోట్లు వసూలు చేసింది. అట్లీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ యాక్షన్ చిత్రం, బలమైన సామాజిక సందేశంతో వచ్చింది. SRK ద్విపాత్రాభినయం, ఎమోషనల్ డెప్త్ అన్ని భాషల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.
7. పఠాన్ (2023)
జవాన్కు ముందు, SRK పఠాన్తో రికార్డులు బద్దలు కొట్టాడు. ఈ సినిమా సుమారు ₹1,050 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ స్పై-యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అతని గ్రాండ్ రీ-ఎంట్రీని సూచించింది. బాలీవుడ్ "కింగ్" పునరాగమనాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు జరుపుకున్నారు. ఈ విజయం SRK 2023 సంవత్సరానికి పునాది వేసింది.