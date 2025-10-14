- Home
Netflix Top 10 Trending Movies : ఇంట్లో కూర్చుని సినిమాలను ఆస్వాదించే ఆడియన్స్ కు నెట్ఫ్లిక్స్ ఒక వరంలా మారింది. ప్రతి వారం కొత్త కంటెంట్ ఆకట్టుకుంటుంది ఓటీటీ. ఇక ఈ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లో ట్రెండింగ్లో ఉన్న 10 సినిమాల ఎవో తెలుసా?
వార్ 2
నెట్ఫ్లిక్స్లో ట్రెండింగ్లో ఉన్న టాప్ 10 సినిమాలో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది వార్ 2 హిందీ వెర్షన్ మూవీ. హృతిక్ రోషన్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, కియారా అద్వానీ నటించిన ఈ సినిమా హిందీ, తమిళ వెర్షన్లు మొదటి స్థానంలో ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. అయాన్ ముఖర్జీ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ స్పై యాక్షన్ డ్రామా బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేకపోయింది. యావరేజ్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది. కానీ ఓటీటీలో మాత్రం దుమ్మురేపుతోంది.
కాంతార
కన్నడ స్టార్ నటుడు రిషబ్ శెట్టి నటించి, డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా కాంతార. 2022 లో సైలెంట్ గా వచ్చి, భారీ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది ఈ సినిమా. ఇక ఈమూవీ మూడేళ్లుగా ఓటీటీలో మంచి రెస్పాన్స్ తొ కొనసాగుతోంది. తాజాగా కాంతార హిందీ వెర్షన్ నెట్ఫ్లిక్స్లో రెండో స్థానంలో ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్కు రీసెంట్ గా ప్రీక్వెల్ కూడా రిలీజ్ అయ్యి, బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయ్యింది.
మహావతార్ నరసింహ
ఒక యానిమేటెడ్ మూవీ భారీ విజయం సాధించడం నిజంగా అందరిని ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం. దాదాపు 30 కోట్ల బడ్జెట్ తో నిర్మించిన మహావతార్ నరసింహా సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర దాదాపు 300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. ఈ సినిమాను సౌత్ ఇండియన్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ క్లీమ్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించింది, హోంబలే ఫిల్మ్స్ సమర్పించింది. అశ్విన్ కుమార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో మూడో స్థానంలో ట్రెండింగ్లో ఉంది.
ది వుమన్ ఇన్ క్యాబిన్ 10
ఇక ఇండియాలో ట్రెండింగ్ లో ఉన్న హాలీవుడ్ మూవీ ది వుమన్ ఇన్ క్యాబిన్ 10. ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ సినిమా నాలుగో స్థానంలో ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఈ బ్రిటిష్ సినిమాకు సైమన్ స్టోన్ దర్శకత్వం వహించారు. కైరా నైట్లీ, గై పియర్స్ లాంటి నటులు ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు.
వార్ 2
ఇక నెట్ఫ్లిక్స్ ట్రెండింగ్లో మరోసారి వార్ 2 మరోసారి ట్రెండింగ్ లిస్ట్ లోకి యాడ్ అయ్యింది. అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించిన స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'వార్ 2' తెలుగు వెర్షన్ ఐదో స్థానంలో ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఈ సినిమాలో హృతిక్ రోషన్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, కియారా అద్వానీ నటించారు.
సన్ ఆఫ్ సర్దార్ 2
అజయ్ దేవగన్, మృణాల్ ఠాకూర్, రవి కిషన్ లాంటి సీనియర్ తారలు నటించి మెప్పించిన సినిమా సన్ ఆఫ్ సర్ధార్ 2. విజయ్ కుమార్ అరోరా డైరెక్ట్ చేసిన ఈ కామెడీ సినిమా ఓటీటీ ఫ్టాట్ ఫామ్ అయిన నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఆరో స్థానం సాధించి ట్రెండింగ్లో ఉంది.
ధడక్ 2
ఈ రొమాంటిక్ డ్రామాలో సిద్ధాంత్ చతుర్వేది, తృప్తి డిమ్రి ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమాకు షాజియా ఇక్బాల్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్ ట్రెండింగ్లో ఏడో స్థానంలో ఉంది.
సైయారా
ఈ రొమాంటిక్ మ్యూజికల్ డ్రామా ఇప్పటికీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూ ఎనిమిదో స్థానంలో ట్రెండింగ్లో ఉంది. మోహిత్ సూరి దర్శకత్వంలో అహాన్ పాండే, అనీత్ పడ్డా హీరో హీరోయిన్లుగా నటించారు. 30 కోట్ల చిన్న బడ్జెట్ తో రూపొందిన ఈమూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర దాదాపు 300 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ ను సాధించింది.
ఇన్స్పెక్టర్ జెండే
నెట్ఫ్లిక్స్ లో తొమ్మిదో స్థానంలో కామెడీ థ్రిల్లర్ 'ఇన్స్పెక్టర్ జెండే' ట్రెండింగ్లో ఉంది. మనోజ్ బాజ్పేయి, జిమ్ సర్భ్, సచిన్ ఖేడేకర్, గిరిజా ఓక్ లాంటి నటులున్న ఈ సినిమాకు చిన్మయ్ మాండ్లేకర్ దర్శకత్వం వహించారు. బాలీవుడ్ ఆడియన్స్ ను కడుపుబ్బా నవ్విస్తుంది ఈ మూవీ.
ఓడుమ్ కుతిర చాడుమ్ కుతిర
ఇది మలయాళ రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా. దీనికి అల్తాఫ్ సలీం దర్శకత్వం వహించారు. 10వ స్థానంలో ట్రెండింగ్లో ఉన్న ఈ సినిమాలో పుష్ప ఫేమ్ ఫహద్ ఫాసిల్, కళ్యాణి ప్రియదర్శన్, రేవతి, ధ్యాన్ శ్రీనివాసన్ నటించారు.