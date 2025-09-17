2025లో బాక్సాఫీస్ దగ్గర దుమ్మురేపిన 10 సినిమాలు, నెం 1 మూవీ ఏదో తెలుసా?
Top 10 Highest Grossing Indian Movies : ఈ ఏడాది ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసి, భారీ వసూళ్లు రాబట్టిన సినిమాలు చాలానే ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని 500 కోట్లకు పైగా కలెక్ట్ చేశాయి. 2025లో బాక్సాఫీస్ దగ్గర దుమ్మురేపిన టాప్ 10 సినిమాలు
సంక్రాంతికి వస్తున్నాం
టాప్ 10 సినిమాల లిస్ట్ లో మన తెలుగు సినిమా కూడా ఉంది. తెలుగు యాక్షన్-కామెడీ చిత్రంగా రూపొందిన 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సత్తా చాటింది. ఈసినిమాలోో వెంకటేష్, ఐశ్వర్య రాజేష్, మీనాక్షి చౌదరి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. దీనికి అనిల్ రావిపూడి దర్శకుడు. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 267.05 కోట్లు వసూలు చేసింది.
ఛావా
విక్కీ కౌశల్, రష్మిక మందన్న నటించిన 'ఛావా' 2025లో దేశంలోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమా. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సత్తా చాటిన ఈసినిమాకు లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ దర్శకత్వం వహించగా, ఈ సినిమా 809 కోట్ల భారీ కలెక్షన్ సాధించింది.
సైయారా
చిన్న సినిమాగా రిలీజ్ అయ్యి పెద్ద సినిమాకు చెమటలు పట్టించింది సైయారా. మోహిత్ సూరి దర్శకత్వం వహించిన 'సైయారా' ఈ ఏడాది అద్భుతం చేసింది. అహాన్ పాండే, అనీత్ పడ్డా నటించిన ఈ సినిమా విడుదలతోనే భారీ వసూళ్లు రాబట్టింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 577.74 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది.
వార్ 2
అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించిన 'వార్ 2'లో హృతిక్ రోషన్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, కియారా అద్వానీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 351 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది.
కూలీ
సౌత్ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సినిమా 'కూలీ' విడుదలతోనే బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించింది. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 517.60 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది. ఈసినిమాలో టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున విలన్ గా నటించి మెప్పించాడు.
మహావతార్ నరసింహ
యానిమేటెడ్ సినిమా బాక్సాఫీన్ ను షేక్ చేయడం ఇదే మొదటి సారి. అశ్విన్ కుమార్ దర్శకత్వం వహించిన ‘మహావతార్ నరసింహ’ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుత ప్రదర్శన ఇచ్చి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 310 కోట్ల భారీ కలెక్షన్స్ ను సాధించింది.
లోకా చాప్టర్ 1
డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకత్వం వహించిన మలయాళ చిత్రం 'లోకా చాప్టర్ 1' ఇంకా బాక్సాఫీస్ వద్ద సత్తా చాటుతోంది. కళ్యాణి ప్రియదర్శన్, నస్లేన్, శాండీ మాస్టర్ నటించిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 249 కోట్లు వసూలు చేసింది. స్టార్ హీరోలు, భారీ బడ్జెట్ లేకుండానే.. ఒక లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమా ఈ రేంజ్ లో దూసుకుపోవడం అందరికి ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
'రైడ్ 2
ఈ ఏడాదే వచ్చిన అజయ్ దేవగన్, రితేష్ దేశ్ముఖ్, వాణీ కపూర్ సినిమా 'రైడ్ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చింది. రాజ్కుమార్ గుప్తా దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 243.06 కోట్లు సంపాదించింది.
సితారే జమీన్ పర్
ఆమిర్ ఖాన్, జెనీలియా డిసౌజా నటించిన 'సితారే జమీన్ పర్' సినిమాకు ఎస్ ప్రసన్న దర్శకుడు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్మురేపి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 266.49 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది.
'L2: ఎంపురాన్
మలయాళ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'L2: ఎంపురాన్'కు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ దర్శకుడు. ఇందులో మోహన్లాల్తో కలిసి ఆయన ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 268 కోట్లు సంపాదించింది.