Diwali Movie Releases: దీపావళికి థియేటర్లలో సందడి చేయనున్న 10 సినిమాలు ఇవే!
Diwali Movie Releases: దీపావళి పండుగ వారం థియేటర్లలో కొత్త సినిమాల జాతర మొదలుకానుంది. 'రామాయణ' నుంచి 'సీన్' వరకు ఈ వారం థియేటర్లలోకి వస్తున్న 10 సినిమాలు, వాటి రిలీజ్ డేట్స్, ఇతర వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి.
రామాయణ: పార్ట్ 1
నితీష్ తివారీ తీస్తున్న 'రామాయణ: పార్ట్ 1' ఈ దీపావళికి పెద్ద హిట్ అయ్యేలా ఉంది. రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడిగా నటిస్తున్నారు. సన్నీ డియోల్ హనుమంతుడిగా, రవి దూబే లక్ష్మణుడిగా కనిపిస్తారు.
నవంబర్ 5న ఈ సినిమా మొదటి భాగం థియేటర్లలోకి వచ్చింది. నమిత్ మల్హోత్రా ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, DNEG, యశ్ మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ కలిసి దీన్ని నిర్మిస్తున్నాయి.
సీన్
మలయాళ డైరెక్టర్ జితు మాధవన్తో కలిసి సూర్య చేసిన యాక్షన్-కామెడీ సినిమా 'సీన్'. ఇది నవంబర్ 6న రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో సూర్య 'ఇన్బరాజ్' అనే పోలీస్ ఆఫీసర్గా నటిస్తున్నాడు. కెరీర్ పీక్స్లో ఉన్నప్పుడు జాబ్ వదిలేసిన అతను, ఒక కేసు కోసం మళ్లీ రంగంలోకి దిగుతాడు.
Hatah
మీకు సూపర్ నేచురల్ మిస్టరీ ఇష్టమైతే, ఈ సైకలాజికల్ హారర్ సినిమా పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. కిరణ్ అబ్బవరం, రెహమాన్, తనుజ పుట్టస్వామి, కుష్లు మద్దాల, ఎం.వి. నమ్రత ఇందులో నటించారు. అనుష్ గోరక్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా నవంబర్ 6న థియేటర్లలోకి వస్తోంది.
ఒక చిక్కుముడి లాంటి ప్రదేశంలో ఇరుక్కున్న కొందరు వ్యక్తులు, అక్కడి నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలో ఎదుర్కొనే భయానక సంఘటనలే ఈ సినిమా.
సమ్మర్ హాలిడేస్
చిన్ననాటి స్నేహాలు, పల్లెటూరి వాతావరణం చుట్టూ తిరిగే ఫీల్ గుడ్ డ్రామా ఇది. వేసవి సెలవుల కోసం తాతయ్య వాళ్ల ఊరికి వచ్చిన ఒక సిటీ కుర్రాడు, అక్కడి పేపర్బాయ్తో ఎలా స్నేహం చేశాడనేది ఈ సినిమా కథ. జయసుధ, రాజీవ్ కనకాల నటించిన ఈ సినిమా నవంబర్ 6న థియేటర్లలోకి వస్తోంది.
మహా శక్తి
2020లో వచ్చిన ఫాంటసీ కామెడీకి సీక్వెల్గా వస్తున్న ఈ సినిమాలో నయనతార మళ్లీ అమ్మవారిగా నటిస్తోంది. నవంబర్ 6న ఈ సినిమా రిలీజ్ కానుంది. సుందర్ సి డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాలో ఊర్వశి, రెజీనా కసాండ్రా, యోగి బాబు, దునియా విజయ్ నటించారు.ఒక దొంగ బాబా బండారం బయటపెట్టడానికి ఒక న్యూస్ యాంకర్ అమ్మవారితో ఎలా చేతులు కలిపాడనేది ఈ సినిమా కథ.
డిస్కో
మలయాళ స్టార్ ఆంటోనీ వర్గీస్ పెపే నటించిన 'డిస్కో' నవంబర్ 6న థియేటర్లలోకి వస్తోంది. ఉల్లాస్ చెంబన్ తీసిన ఈ యాక్షన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లో అతను అండర్ వరల్డ్ డాన్గా కనిపిస్తాడు.
ఒక సామాన్యుడు అండర్ వరల్డ్లోకి అడుగుపెడితే అతని జీవితం ఎలా మారుతుందనేది ఈ రెట్రో సినిమా కథ. చెంబన్ వినోద్ జోస్, అర్జున్ అశోకన్, లుక్మాన్ అవరన్, ఫెమినా జార్జ్ ఇందులో నటించారు.
Neekkam
మలయాళ సినిమా ఫ్యాన్స్కి ఇది మరో క్రైమ్ థ్రిల్లర్. ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగే హై-స్టేక్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇరుక్కునే పాత్రలో దిలీప్ నటిస్తున్నాడు. జగన్ షాజీ కైలాస్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా నవంబర్ 6న రిలీజ్ కానుంది.
ఇందులో యాక్షన్ సీన్స్ కంటే మైండ్ గేమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీణా నందకుమార్, సిద్ధిక్, కళాభవన్ షాజాన్ ఇతర పాత్రల్లో నటించారు.
కథనార్
జానపద కథల్లో అతీంద్రియ శక్తులున్న పూజారిగా పేరున్న 'కడమట్టత్తు కథనార్' పాత్రలో జయసూర్య నటిస్తున్నాడు. అనుష్క శెట్టి, ప్రభుదేవా, సనూప్ సంతోష్, దేవిక సంజయ్ కూడా ఇందులో ఉన్నారు.
పురాణాలు, మ్యాజిక్, ఫాంటసీ కలిపి ఈ సినిమాను రెండు భాగాలుగా తీస్తున్నారు. మొదటి భాగం నవంబర్ 6న థియేటర్లలోకి వస్తోంది.
అప్ప కుట్టి
ము. మారన్ డైరెక్షన్లో విజయ్ ఆంటోనీ నటించిన యాక్షన్ డ్రామా థ్రిల్లర్ ఇది. తండ్రీకూతుళ్ల బంధం చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
తన బిడ్డను కాపాడుకోవడానికి ఒక తండ్రి ఎలాంటి ప్రమాదాలను ఎదుర్కొన్నాడనేది ఈ సినిమా. ప్రీతి అస్రాని, భగవతి పెరుమాళ్ కూడా నటించారు. నవంబర్ 6న ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి వస్తోంది.
మూన్ వాక్..
ఇదొక మ్యూజికల్ డ్యాన్స్ ఫ్యామిలీ డ్రామా. మనోజ్ నిర్మల శ్రీధరన్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాలో ప్రభుదేవా, ఏ.ఆర్. రెహమాన్ (నటుడిగా పరిచయం), అజు వర్గీస్, అర్జున్ అశోకన్ నటించారు.
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, ఇందులో యోగి బాబు 16 విభిన్న పాత్రల్లో కనిపిస్తాడు. ఈ సినిమా నవంబర్ 6న థియేటర్లలోకి వస్తోంది.