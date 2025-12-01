- Home
- Entertainment
- ఈ వారం ఓటీటీలో రిలీజయ్యే సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లు.. రష్మిక అభిమానులకు పండగే, సూపర్ స్టార్ కొడుకు వస్తున్నాడు
ఈ వారం ఓటీటీలో రిలీజయ్యే సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లు.. రష్మిక అభిమానులకు పండగే, సూపర్ స్టార్ కొడుకు వస్తున్నాడు
వివిధ ఓటీటీ సంస్థలు ఈవారం అద్భుతమైన కంటెంట్ ని ఆడియన్స్ కోసం స్ట్రీమింగ్ చేయబోతున్నాయి. ఇందులో రష్మిక మందన్న ది గర్ల్ ఫ్రెండ్, ప్రణవ్ మోహన్ లాల్ డీయస్ ఈరే లాంటి చిత్రాలు ఉన్నాయి. వాటి ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
This Week OTT Releases
డిసెంబర్ 1 నుంచి డిసెంబర్ 7 వరకు ప్రధాన స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫార్మ్లలో కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ వారంలో సంగీత ప్రేక్షకులకు నుంచి హారర్ ఫ్యాన్ల వరకు అనేక రకాల కథలు డిజిటల్ ప్రీమియర్ను పొందబోతున్నాయి. పలు చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్ ల ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్లు ఇతర వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
జీ 5
ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో
తెలుగు కామెడీ డ్రామా ఈ శోలో ఫోటోగ్రాఫర్ రమేష్ ఒక ప్రీవెడింగ్ వీడియో కోసం పని చేస్తుండగా జఠిల పరిణామాలు జరుగుతాయి. హాస్యభరితంగా కథ సాగుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : జీ 5
రిలీజ్ డేట్ : డిసెంబర్ 5 2025
జియో హాట్ స్టార్
డీయస్ ఈరే
డీయస్ ఈరే ఒక మలయాళ హారర్ థ్రిల్లర్. మోహన్ లాల్ తనయుడు ప్రణవ్ మోహన్ లాల్ ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రలో నటించారు.
ఎక్కడ చూడాలి : జియో హాట్ స్టార్
రిలీజ్ డేట్ : డిసెంబర్ 5 2025
ది హెరిటేజ్
ఈ పోలిష్ మిస్టరీ డ్రామా హెల్ పట్టణంలో ఒక ప్రముఖ నావీ కెప్టన్ చనిపోవడంతో కుటుంబ రహస్యాలను వెలుగులోకి తీసుకువస్తుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : జియో హాట్ స్టార్
రిలీజ్ డేట్ : డిసెంబర్ 7 2025
ది బ్యాడ్ గయ్స్ 2
యానిమేటెడ్ హైస్ట్ కామెడీ The Bad Guys 2 లో మిస్టర్ వుల్ఫ్, అతని గ్యాంగ్ గత నేరాల వల్ల మళ్లీ చిక్కులో పడతారు. జీరో గ్రావిటీ హైస్ట్ సన్నివేశాలతో ఇది కుటుంబ వినోదం.
ఎక్కడ చూడాలి : జియో హాట్ స్టార్
రిలీజ్ డేట్ : డిసెంబర్ 1 2025
నెట్ ఫ్లిక్స్
జే కెల్లీ
నోవా బామ్బాచ్ దర్శకత్వంలోని కామెడీ డ్రామా Jay Kelly లో జార్జ్ క్లూనీ జయ పాత్రలో అటు వృత్తి విజయం మార్గంలో వ్యక్తిగత సంబంధాల కోల్పోవడం వల్ల సాగే ఆత్మపరిశీలన కథ. అతను తన మేనేజర్ రోన్తో యూరోప్ ప్రయాణంలో అనుభవాలను ఎదుర్కొంటాడు.
ఎక్కడ చూడాలి :నెట్ ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : డిసెంబర్ 5 2025
స్టీఫెన్
ఇది తమిళ సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్. గోమతి శంకర్ సారథ్యంతో ఒక హత్య చెయ్యబోయిన వ్యక్తి పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఒప్పుకొంటాడు. అనేక మలుపులతో కథ ఉంటుంది
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ :డిసెంబర్ 5 2025
ది అబాండన్స్
The Abandons 1854 వార్షికంలో వాషింగ్టన్ టెరిటరీలో కుటుంబాల మధ్య భూభాగ కలహాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : డిసెంబర్ 4 2025
ది గర్ల్ ఫ్రెండ్
రష్మిక మందన్న నటించిన ఈ బోల్డ్ లవ్ స్టోరీ రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. దీక్షిత్ శెట్టి మరో పాత్రలో నటించారు. అను ఇమ్మాన్యుయేల్ కూడా ఓ పాత్రలో నటించింది.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : డిసెంబర్ 5 2025
ట్రోల్ 2 (Troll 2)
నార్వేజియన్ మాన్ స్టోరి Troll 2 లో గ్రాండ్ మెగా ట్రోల్ మళ్ళీ ఎత్తుకురావడం వల్ల దేశాన్ని రక్షించడానికి పాత సంస్కృతులు, ఆధునిక ఆయుధాలు మేళవిస్తారు.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : డిసెంబర్ 1 2025
సోని లివ్
కుట్రమ్ పూరింధవాన్ (Kuttram Purindhavan )
కుట్రమ్ పూరింధవాన్ ఒక తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్. కీలక పాత్ర భాస్కర్ రిటైర్మెంట్ ముందే కుటుంబ పరిస్థితుల కారణంగా విన్నపాలు పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు.
ఎక్కడ చూడాలి : సోని లివ్
రిలీజ్ డేట్ : డిసెంబర్ 5 2025
ప్రైమ్ వీడియో
ఓహ్ వాట్ ఫన్ (Oh What Fun)
మిచెల్ ఫైఫర్ ప్రధాన పాత్రలో Oh What Fun ఒక క్రిస్మస్ కామెడీ డ్రామాగా రూపొందింది. ఒక కుటుంబ మహిళ తన దశలను పునఃసమీక్షించి కనుక్కున్న ఆనందాన్ని అన్వేషిస్తుంటే కుటుంబ సభ్యులు ఆమెకు విలువ తెలిపే ప్రయాణాన్ని ఆచరించాలి.
ఎక్కడ చూడాలి : ప్రైమ్ వీడియో
రిలీజ్ డేట్ : డిసెంబర్ 3 2025