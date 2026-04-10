Tamanna Favorite Hero: తమన్నాకి ఇష్టమైన హీరో ఎవరో తెలుసా? ఆయన సినిమా ఎన్నిసార్లు చూసిందో లెక్కే లేదు
Tamanna Favorite Hero: తమన్నా తెలుగులో ఎక్కువగా సినిమాలు చేసింది. స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగింది. కానీ తనకు ఇష్టమైన హీరో ఎవరంటే మాత్రం బాలీవుడ్ హీరో పేరు చెప్పింది. ఆయన సినిమాలు ఎన్ని సార్లు చూసిందో లెక్కేలేదట.
రూట్ మార్చిన తమన్నా
మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా తెలుగులో ఒకప్పుడు తిరుగులేని స్టార్ హీరోయిన్గా రాణించింది. టాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోలందరితోనూ కలిసి నటించింది. కానీ ఇప్పుడు తెలుగులో సినిమాలు తగ్గించింది. చాలా సెలక్టీవ్గా చేస్తుంది. కమర్షియల్ హీరోయిన్గా అనేక సినిమాలు చేసింది తమన్నా. దీంతో ఇప్పుడు కంటెంట్ ఉన్న మూవీస్, తన పాత్రకి ప్రయారిటీ ఉన్న మూవీస్ చేస్తోంది. బోల్డ్ రోల్స్ అయినా తగ్గడం లేదు. స్పెషల్ సాంగ్లతోనూ దుమ్ములేపుతోంది. సినిమాలే కాదు, ఓటీటీ మూవీస్, సిరీస్లు కూడా చేస్తూ రాణిస్తోంది. ఇప్పుడు తమన్నా లెక్కే మారిపోయిందని చెప్పొచ్చు.
తమన్నాకి ఇష్టమైన హీరో
తమన్నా చాలా మంది హీరోలతో పనిచేసింది. కానీ ఒక స్టార్ హీరో అంటే ఇష్టమని చెప్పింది. నటుడిగా ఆయన్ని ఇష్టపడతానని పేర్కొంది. ఆయన తెలుగు హీరో కాదు, అసలు టాలీవుడ్ హీరోల పేర్లే ప్రస్తావించలేదు. బాలీవుడ్ హీరో అంటే ఇష్టమట. ఆయన ఎవరో కాదు షారూఖ్ ఖాన్. నటుడిగా షారూఖ్ అంటే ఎంతో ఇష్టమని, ఆయన నటన బాగా నచ్చుతుందని, తెరపై అలా చూస్తూ ఉండిపోవాలనిపిస్తుందని చెప్పింది తమన్నా. చిన్నప్పట్నుంచి ఆయన సినిమాలు చూస్తూ పెరిగినట్టు పేర్కొంది.
తమన్నాకి ఇష్టమైన సినిమా, ఇష్టమైన హీరోయిన్లు
ఇక షారూఖ్ ఖాన్ నటించిన `దిల్వాలే దుల్హానియా లేజాయెంగే` మూవీ అంటే తెగ ఇష్టమని, ఈ మూవీని ఎన్ని సార్లు చూశానో లెక్కే లేదని తెలిపింది మిల్కీ బ్యూటీ. అలాగే ఓ సందర్భంలో హృతిక్ రోషన్ పేరుని చెప్పింది తమన్నా. ఇక సినిమాల్లో `దిల్ వాలే దుల్హానియా లేజాయేంగే`తోపాటు `మొఘల్ ఏ అజం` మూవీ కూడా ఎంతో ఇష్టమని పేర్కొంది. ఈ సినిమాని కూడా ఎన్ని సార్లు చూశానో గుర్తే లేదని పేర్కొంది. మరోవైపు ఇష్టమైన హీరోయిన్ల గురించి చెబుతూ, మాధురీ దీక్షిత్, ప్రీతి జింటా అంటే ఇష్టమని పేర్కొంది. ఇలా ఇష్టమైన హీరోలు, హీరోయిన్లు, సినిమాలు కూడా బాలీవుడ్ వే చెప్పడం గమనార్హం. అయితే చాలా ఏళ్ల క్రితం ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో తమన్నా ఈ విషయాలను పంచుకోవడం విశేషం.
తెలుగులో తగ్గించింన సినిమా
ప్రస్తుతం తమన్నా తెలుగులో సినిమాలు చేయడం లేదు. కానీ తమిళం, హిందీలో మాత్రం అరడజనుకుపైగా చిత్రాల్లో నటిస్తోంది. తమిళంలో ఆమె `పురుషన్` చిత్రంలో నటిస్తుండగా, హిందీలో మాత్రం ఐదు సినిమాలు చేస్తోంది. అందులో `వీవ్యాన్`, `రాగిని 3`, `రేంజర్స్`, `వి శాంతారం`, `మారియా ఐపీఎస్` వంటి చిత్రాల్లో నటిస్తోంది. తెలుగులో ఆమె చివరగా `ఓడెల 2` చిత్రంలో నటించింది.