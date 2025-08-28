తమన్నా ఒకేసారి ఎన్ని సమోసాలు తింటుందో తెలుసా?
స్టార్ హీరోయిన్ తమన్నాకు సమోసాలు అంటే చాలా ఇష్టమట. అంతే కాదు ఒకేసారి ఆమె ఎన్ని సమోసాలు తింటుందో తెలుసా? సమోసాతో పాటు కాంబినేషన్ గా ఏం తాగుతుందో వెల్లడించింది స్టార్ హీరోయిన్.
సమోసా అంటే ఇష్టం.
నటన, అందం, ఫిట్నెస్ అన్నింటిలో రాణిస్తున్న తమన్నాకి సమోసా అంటే చాలా ఇష్టమట. 'ఐ లవ్ సమోసా' అని టీ షర్ట్ మీద వేసుకునేంత ఇష్టం. ఈ ట్రైయాంగిల్ ఫుడ్ం కోసం ఏదైనా చేస్తుందట తమన్నా. అంతే కాదు సమోసాతో పాటు కాంబినేషన్ టీ, కాని కాఫీ కాని ఉంటే రుచి ఇంకా పెరుగుతుంది అని అంటోంది స్టార్ హీరోయిన్.
ఒకేసారి 5 సమోసాలు
తాను ఒకేసారి 5 సమోసాలు తింటానని షాకింగ్ విషయాన్ని వెల్లడించింది తమన్నా. అంతే కాదు ఆలుతో చేసే ప్లెయిన్ సమోసాలే తనకు ఇష్టమని, పన్నీర్, ఇతర మిశ్రమాలతో చేసిన సమోసాలు తనకు నచ్చవన్నారు. ఇంట్లో సమోసా చేయనప్పటికీ, థియేటర్లలో దొరికే 'ఏ-వన్' సమోసాలు తరచుగా తింటుందట తమన్నా. ముంబైలోని 'ఏ-వన్' సమోసాలంటే తమన్నాకి చాలా ఇష్టమట. బంగాళాదుంప, బఠానీ కలిపిన సమోసాలే ఇష్టమని, పన్నీర్, ఎండుద్రాక్ష వంటివి వద్దన్నారు. సమోసా కేవలం ఆహారం కాదని, అదొక అభిరుచి అని ఆమె అన్నారు.
సమోసాతో కాఫీ కాంబినేషన్
సమోసాతో కాఫీ తాగడం తమన్నాకి ఇష్టమట. డ్రై కప్పుచినో, దాంట్లో దాల్చిన చెక్క పొడి, బాదం పాలు వేసుకుని తాగుతారట. సమోసా కోసం అవసరమైతే గొడవకు దిగడానికి కూడా తాను రెడీగా ఉన్నట్టు ఆమె వెల్లడించారు. అంతే కాదు సమోసా కోసం ఎంత వరకూ అయినా వెళ్తానని ఆమె అన్నారు.
ఆజ్ కీ రాత్ పాటతో రచ్చ రచ్చ
తమన్నాకు సమోసా అంటే ఎంతటి ప్రేమ అంటే, చనిపోయే ముందు చివరిసారిగా ఏమి కావాలని అడిగినప్పుడు, సమోసా తిని చనిపోతానని చెప్పింది. చావుకి ముందు ఏం కావాలంటే సమోసా తింటేనే చస్తానంటారట. మరి సమోసాల మీద ఆమెకు ఇంత ప్రేమ ఎలా కలిగిందో అని ఫ్యాన్స్ గుసగుసలాడుకుంటున్నారు. టాలీవుడ్ లో స్టార్ హీరోయిన్ గా వెలుగు వెలిగిన తమన్నా. .. 'బాహుబలి' సినిమాలతో బాలీవుడ్ లో కూడా పాపులర్ అయ్యింది. టాలీవుడ్ లో అవకాశాలు తగ్గగానే బాలీవుడ్ చేరింది. అక్కడ వెబ్ సీరీస్ లు, స్పెషల్ సాంగ్స్ చేస్తోంది. 'స్త్రీ 2' సినిమాలోని 'ఆజ్ కీ రాత్' పాటలో ఆమె డాన్స్ తో రచ్చ రచ్చ చేసింది మిల్క్ బ్యూటీ.