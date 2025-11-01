- Home
సూపర్ స్టార్ బర్త్ డే, ఆయనకి ఒక్క గిఫ్ట్ కూడా ఇవ్వను.. స్టార్ హీరోపై తాప్సి కామెంట్స్
ఓ అగ్ర హీరో నవంబర్ 2న పుట్టినరోజు జరుపుకోనున్నారు. అయితే ఈ హీరోకి తాను ఎలాంటి గిఫ్ట్ ఇవ్వనని, కనీసం ఫ్లవర్ బొకే కూడా ఇవ్వను అని తాప్సి అంటోంది. తాప్సి ఎందుకు అలా చెప్పిందో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
తాప్సి కామెంట్స్
షారుఖ్ ఖాన్ తనను గుర్తుపట్టడం తన అదృష్టమని తాప్సీ పన్నూ భావిస్తుంది. ఒక ఇంటర్వ్యూలో తాప్సి మాట్లాడుతూ, 'ఆయన నన్ను గుర్తుపడతారు, నా పేరు కూడా ఆయనకు గుర్తుంది. ఇది నాకు ఆశ్చర్యం కంటే తక్కువేమీ కాదు' అని చెప్పింది.
తాప్సిపై షారుఖ్ ప్రశంసలు
షారుఖ్ ఖాన్ ఇంట్లో జరిగిన పార్టీ గురించి తాప్సీ చెబుతూ, 'ఒకసారి షారుఖ్ నన్ను చూసి, వేరొకరితో నా గురించి పొగడటం మొదలుపెట్టారు. మొదట నా గురించే చెబుతున్నారని నమ్మలేకపోయాను. ఆయనే నాతో 'నీ గురించే పొగుడుతున్నాను' అని చెప్పారు' అని తెలిపింది.
షారుఖ్ ఖాన్ పుట్టినరోజు
నవంబర్ 2న షారుఖ్ ఖాన్ తన పుట్టినరోజు జరుపుకోనున్నారు. తాప్సీ పన్నూ అతనికి శుభాకాంక్షలు చెబుతుంది, కానీ బహుమతి లేకుండానే. కింగ్ ఖాన్కు నచ్చే బహుమతి ఇవ్వడం కష్టమని ఆమె భావిస్తుంది.
ఆయనకి గిఫ్ట్ ఇవ్వను
షారుఖ్ పుట్టినరోజు వేడుకకు వెళ్లినప్పుడు ఏం తీసుకెళ్తారని తాప్సీని అడగ్గా, 'అంత పెద్ద నటుడికి నేనేం బహుమతి ఇవ్వగలను? కింగ్ ఖాన్కు ఎలాంటి ఫ్లవర్ బొకే ఇష్టమో నాకు తెలియదు. అందుకే వర్ బొకే కూడా ఇవ్వను. ఆయనకు నచ్చనిది ఎందుకు ఇవ్వాలి?' అని చెప్పింది.
నేను ఇచ్చింది ఆయనకి నచ్చకపోతే..
షారుఖ్ ఖాన్కు ఎలాంటి బహుమతి తీసుకెళ్లనని తాప్సీ చెప్పింది. నిజానికి అలా చేయడానికి భయపడతానని కూడా అంది. 'నేను ఏదైనా రచయిత పుస్తకం బహుమతిగా ఇస్తే, అది ఆయనకు నచ్చకపోవచ్చు. అప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి?' అని ఉదాహరణ ఇచ్చింది.
తాప్సి సినిమాలు
తాప్సీ పన్నూ 2010లో తెలుగు సినిమా 'ఝుమ్మంది నాదం'తో అరంగేట్రం చేసింది. 2013లో 'చష్మే బద్దూర్'తో బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టింది. 'బేబీ' (2015), 'పింక్' (2016) చిత్రాల్లో ఆమె నటనకు ప్రశంసలు దక్కాయి. 'బద్లా', 'ముల్క్', 'మిషన్ మంగళ్', 'థప్పడ్' వంటి చిత్రాలు ఆమెకు స్టార్డమ్ను తెచ్చిపెట్టాయి.