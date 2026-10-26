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- Suriya Scene Movie: ఇది నా చిరకాల కోరిక, కొత్తగా మొదలుపెట్టినట్లుంది.. సీన్ మూవీ ఈవెంట్ లో సూర్య
Suriya Scene Movie: ఇది నా చిరకాల కోరిక, కొత్తగా మొదలుపెట్టినట్లుంది.. సీన్ మూవీ ఈవెంట్ లో సూర్య
సూర్య హీరోగా నటించిన 'సీన్' సినిమా దీపావళికి రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను దుబాయ్లో గ్రాండ్గా నిర్వహించారు. ఈ స్టేజీపై సూర్య పంచుకున్న ఆసక్తికరమైన విషయాలు మీకోసం.
'సీన్' ఈవెంట్లో సూర్య ఏమన్నారంటే?
తమిళ ఇండస్ట్రీలో టాప్ హీరోల్లో ఒకరైన సూర్య, ఎప్పుడూ విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటారు. ఇప్పుడు ఆయన నటించిన కొత్త సినిమా 'సీన్'పై అభిమానులలో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
జిత్తు మాధవన్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా నవంబర్ 6న దీపావళి కానుకగా థియేటర్లలోకి రాబోతోంది. దుబాయ్లో జరిగిన ఈవెంట్లో పాల్గొన్న సూర్య, ఈ సినిమాలో నటించిన అనుభవాన్ని, చిత్రబృందంతో తన జర్నీని అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
కథ విన్న 5 నిమిషాలకే నవ్వేశా!
డైరెక్టర్ జిత్తు మాధవన్తో కలిసి పనిచేయాలనేది తన చిరకాల కోరిక అని సూర్య చెప్పారు. 'సీన్' సినిమాతో ఆ కోరిక నెరవేరడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. సాధారణంగా ఎవరైనా కథ చెబుతున్నప్పుడు మధ్యలో అడ్డుకోకుండా పూర్తిగా వినడం తన అలవాటు అని సూర్య చెప్పారు. కానీ ఈ సినిమా కథ వింటున్నప్పుడు మాత్రం తన ఎక్స్పీరియన్స్ పూర్తిగా మారిపోయిందన్నారు.
కథ చెప్పడం మొదలుపెట్టిన ఐదు నిమిషాలకే తాను నవ్వు ఆపుకోలేకపోయానని సూర్య చెప్పారు. జిత్తు మాధవన్ అంత అద్భుతంగా కథను రాసుకున్నారని మెచ్చుకున్నారు. రెగ్యులర్ సినిమాలకు భిన్నంగా, ప్రేక్షకులను మరో ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లేలా డైరెక్టర్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారని సూర్య వివరించారు.
నజ్రియా క్యారెక్టర్పై ప్రశంసలు!
ఈ సినిమాలో మాయ అనే పాత్రలో నటి నజ్రియా నటించారు. ఆమె క్యారెక్టర్ను డైరెక్టర్ చాలా అద్భుతంగా డిజైన్ చేశారని సూర్య ప్రశంసించారు. అలాగే, మలయాళంలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు నస్లేన్ ఈ సినిమాతో తమిళ ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అవుతున్నారు. నస్లేన్ టాలెంట్ను మెచ్చుకున్న సూర్య, భవిష్యత్తులో అతను మరిన్ని తమిళ సినిమాలు చేయాలని కోరుకున్నారు.
కొత్తగా కెరీర్ మొదలుపెట్టినట్లుంది
మలయాళంలో తనదైన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, పాటలతో మ్యాజిక్ చేసే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సుషిన్ శ్యామ్కు 'సీన్' తొలి స్ట్రెయిట్ తమిళ సినిమా. ఆయన మ్యూజిక్ రెగ్యులర్ స్టైల్కు భిన్నంగా, కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందని సూర్య చెప్పారు. ఈ సినిమాలో పనిచేసిన చాలామంది టెక్నీషియన్లు కేరళకు చెందినవారు కావడంతో, వారితో కలిసి పనిచేయడం తనకు సరికొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చిందన్నారు.
తన 28 ఏళ్ల సినీ కెరీర్లో 48 సినిమాలు పూర్తి చేసిన తర్వాత కూడా, ఈ సినిమా సెట్స్లో అడుగుపెట్టగానే కెరీర్ కొత్తగా మొదలుపెట్టిన ఫీలింగ్ కలిగిందని సూర్య ఎమోషనల్ అయ్యారు. గతంలో 'కరుప్పు', 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' సినిమాలను ప్రేక్షకులు ఎలా ఆదరించారో, ఈ దీపావళికి వస్తున్న 'సీన్' సినిమా కూడా థియేటర్లలో అలాంటి అద్భుతమైన అనుభవాన్ని ఇస్తుందని ఆయన నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.
దీపావళి కోసం వెయిట్ చేస్తున్న అభిమానులు!
జిత్తు మాధవన్ డైరెక్షన్, సూర్య యాక్టింగ్, నజ్రియా, నస్లేన్ పెర్ఫార్మెన్స్, సుషిన్ శ్యామ్ మ్యూజిక్.. ఇలా ఎన్నో ఆకర్షణలతో వస్తున్న 'సీన్' సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. కథ విన్న ఐదు నిమిషాలకే నవ్వు ఆపుకోలేకపోయానని సూర్య చెప్పడంతో, ఈ సినిమాలో కామెడీకి పెద్ద పీట వేశారని అభిమానులు ఫిక్స్ అయ్యారు. దుబాయ్ ఈవెంట్లో సూర్య చెప్పిన ఈ విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. మరి ఈ దీపావళికి 'సీన్' సినిమా ప్రేక్షకులకు అసలైన ట్రీట్ ఇస్తుందో లేదో చూడాలి.