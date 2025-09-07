- Home
300 సినిమాలు చేసిన కమెడియన్, అవకాశాలు లేక బిగ్ బాస్ లోకి, సుమన్ శెట్టి గుడి కట్టి పూజించే దర్శకుడు ఎవరో తెలుసా?
300 సినిమాలు చేసిన కమెడియన్, అవకాశాలు లేక బిగ్ బాస్ లోకి, సుమన్ శెట్టి గుడి కట్టి పూజించే దర్శకుడు ఎవరో తెలుసా?
బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన సెలబ్రిటీలలో టాలీవుడ్ స్టార్ కమెడియన్ సుమన్ శెట్టి కూడా ఉన్నారు. వందల సినిమాల్లో నటించిన ఆయన, అవకాశాలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్న టైమ్ లో బిగ్ బాస్ తో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు.
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 లాంచ్ ఈవెంట్ చాలా గ్రాండ్ గా జరిగింది. ఈసారి సెలబ్రిటీలతో పాటు సామాన్యులకు కూడా ఇందులో అవకాశం కల్పించారు బిగ్ బాస్. అంతే కాదు డబుల్ హౌస్, డబుల్ డోస్ అంటూ ఈసారి మార్పులు మామూలుగా ఉండవని ముందు నుంచే నాగార్జున చెపుతూ వస్తున్నారు. ఈక్రమంలోనే ఒక్కొక్కరుగా సెలబ్రిటీలు, సామాన్యులు హౌస్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఈక్రమంలో సెలబ్రిటీ లిస్ట్ నుంచి చివరి సెలబ్రిటీగా బిగ్ బాస్ హౌస్ లో అడుగు పెట్టాడు టాలీవుడ్ స్టార్ కమెడియన్ సుమన్ శెట్టి.
కమెడియన్ సుమన్ శెట్టి 13వ కంటెస్టెంట్ గా బిగ్ బాస్ హౌస్ లో అడుగు పెట్టాడు. అంతకు ముందు నాగార్జున తో చాలా విషయాలు మాట్లాడాడు సుమన్. తాను దాదాపు 300కి పైగా సినిమాల్లో నటించానని.. తెలుగు, తమిళం, భోజ్ పురి సహా అనేక భాషల్లో నటించానని సుమన్ శెట్టి అన్నారు. అంతే కాదు 'జయం' సినిమాతో డైరెక్టర్ తేజ తనకు ఛాన్స్ ఇచ్చారని.. ఇప్పుడు 'బిగ్ బాస్' హౌస్ తనకు సెకండ్ ఛాన్స్ ఇచ్చిందని, తన ఆట ఏంటో చూపిస్తానని అన్నారు. ఈక్రమంలో సుమన్ శెట్టి కామెడీని నాగార్జున గుర్తు చేశారు. అంతే కాదు సమన్ శెట్టి బాగా ఫేమస్ అయిన '7/G బృందావన కాలనీ' సినిమాలోని డైలాగ్స్ చెప్పమని అడిగి మరీ చెప్పించుకుని నాగార్జున ఎంజాయ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా నాగార్జునతో కలిసి నటించిన 'శివమణి' సినిమా షూటింగ్ విశేషాలను కూడా వారు గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఇక జయం సినిమా తరువాత డైరెక్టర్ తేజ సలహా మేరకు ఇల్లు కట్టుకున్నా సుమన్ శెట్టి తన ఇంట్లో డైరెక్టర్ తేజ కోసం ఓ రూమ్ కట్టాడట. అందులో తేజ ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. దానిని ఓ గుడిలాగా భావిస్తాడట. రోజ క్లీన్ చేసి ఉంచుతాడట సుమన్ శెట్టి. ఈ విషయాన్ని ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. సినిమా ఆఫర్లు తగ్గిన సుమన్ శెట్టికి బిగ్ బాస్ రూపంలో బంపరాఫర్ వచ్చింది. బిగ్ బాస్ షోలో సత్తా చాటి మళ్లీ కమెడియన్ గా టాలీవుడ్ లో బిజీ అవుదామన్న ఆశతో ఉన్నాడు సుమన్ శెట్టి. మరి ఈ ఆఫర్ సుమన్ శెట్టికి ఎంత వరకూ ఉపయోగపడుతందో చూడాలి.