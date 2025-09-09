- Home
శ్రీకాంత్ కూతురు మేధ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందో తెలుసా? నేషనల్ లెవల్ అథ్లెట్.. సినిమాల్లోకి ఎప్పుడంటే?
శ్రీకాంత్ కూతురు మేధ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందో తెలుసా? నేషనల్ లెవల్ అథ్లెట్.. సినిమాల్లోకి ఎప్పుడంటే?
హీరో శ్రీకాంత్ కూతురు మేధ ఆ మధ్య తిరుమలలో మెరిసి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. చూడ్డానికి హీరోయిన్ మెటీరియల్ అని అంతా భావించారు. మరి ఇప్పుడు మేధ ఏం చేస్తుంది? ఆమె ఇష్టాలేంటో చూద్దాం.
హీరో శ్రీకాంత్ కూతురు మేధ ఇప్పుడేం చేస్తుంది?
హీరో శ్రీకాంత్ మ్యాన్లీ స్టార్గా రాణిస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ చిత్రాలతో కుటుంబ ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యాడు. అయితే ఇప్పుడు రూట్ మార్చాడు. విలన్ పాత్రలతోపాటు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తూ ఆకట్టుకుంటున్నారు. బలమైన పాత్రలతో మెప్పిస్తున్నారు. అయితే శ్రీకాంత్ వారసులుగా ఆయన కొడుకు రోషన్ ఇప్పటికే సినిమాలు చేశారు. మరో కొడుకు రోహన్ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్టు తెలుస్తోంది. మరి కూతురు మేధ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఎక్కడ ఉంది? సినిమాల్లోకి ఎప్పుడు ఎంట్రీ ఇస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. మేధ ఆ మధ్య తిరుమలలో మెరిసింది. శ్రీకాంత్ ఫ్యామిలీతో కలిసి శ్రీవారిని కలుసుకున్నప్పుడు మేధ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆమె చూడ్డానికి హీరోయిన్లా కనిపించింది. త్వరలోనే హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇవ్వనుందా అనే ఊహాగానాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి. అయితే దీనిపై శ్రీకాంత్ నుంచి ఎలా స్పందన లేదు. మరి ఇప్పుడు మేధ ఏం చేస్తుందనేది తెలుసుకుంటే.
శ్రీకాంత్తో పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు దూరమైన ఊహ
శ్రీకాంత్ కూతురు మేధకి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకుంది వాళ్ల అమ్మ, నటి ఊహ. ఊహ ఒకప్పుడు హీరోయిన్గా సినిమాలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అప్పట్లో స్టార్ హీరోయిన్గా రాణించింది. తెలుగులో ఆమె నటించిన తొలి సినిమా `ఆమె`. ఇందులో శ్రీకాంత్ హీరో. ఆయన్నే ప్రేమించింది. పెళ్లి చేసుకుంది. ఆ తర్వాత సినిమాలు మానేసింది. పిల్లలే సర్వస్వంగా ఉంటోంది. ఫ్యామిలీకే ప్రయారిటీ ఇస్తోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఆమె `మహా మాక్స్` టీవీతో ముచ్చటించింది. తన కూతురు మేధ గురించి ఓపెన్ అయ్యింది.
అండర్ గ్రాడ్యూయేట్ 4వ ఇయర్ చేస్తున్న మేధ
మేధ ప్రస్తుతం అండర్ గ్రాడ్యూయేట్ 4వ ఏడాది చదువుతుందట. విదేశాల్లో చదువుతుందని తెలిపింది ఊహ. తను బిజినెస్ కూడా చేస్తున్నట్టు తెలిపింది. సినిమాలపై ఎప్పుడూ ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదని, తాను హీరోయిన్ అవుతుందో లేదో తెలియదని, గ్రాడ్యూయేట్ పూర్తి చేసుకుని వచ్చాక ఈ విషయం గురించి ఆలోచిస్తామని తెలిపింది.
క్లాసికల్ డాన్సర్గా, బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్
ఈ సందర్బంగానే మరో ఆసక్తికర విషయాన్ని తెలిపింది. మేధ టాలెంట్ బయటపెట్టింది. ఆమె మంచి క్లాసికల్ డాన్సర్ అట. అంతేకాదు తను బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ అని తెలిపింది. ఇన్నాళ్లు ఎప్పుడూ ఈ విషయాన్ని రివీల్ చేయలేదు. బాస్కెట్ బాల్లో నేషనల్ వైడ్గా పార్టిసిపేట్ చేసినట్టు తెలిపింది ఊహ. అయితే స్పోర్ట్స్ అంటే ఇష్టమని, కానీ దానికంటే డాన్స్ నే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుందని చెప్పింది ఊహ.