మహేష్ బాబును అన్న అని పిలిచిన ఏకైక స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?
టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబును ఏ అమ్మాయి అయినా అన్నా అని పిలవగలుగుతుందా? సామాన్యులైనా, సెలబ్రిటీలు అయినా మహేష్ ను తెగ ప్రేమించేస్తుంటారు. కాని సూపర్ స్టార్ ను అన్నా అని పిలిచిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ప్రస్తుతం ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తన 29వ సినిమా చేస్తున్నాడే. ఈ భారీ బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్ “SSMB 29” అనే వర్కింగ్ టైటిల్తో రూపొందుతుంది. ఇక ఈ సినిమా ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు క్రియేట్ చేసింది. బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన రాజమౌళి ఈసారి మహేష్ బాబుతో కలిసి మరింత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ను రూపొందిస్తున్నారు.
ఈ సినిమా 1000 కోట్ల రూపాయలకు పైగా బడ్జెట్తో రూపొందుతున్నట్లు సమాచారం. ప్రధానంగా ఆఫ్రికన్ అడవుల నేపథ్యంలో సాగే ఈ యాక్షన్-అడ్వెంచర్ చిత్రంలో మహేష్ బాబు పవర్ఫుల్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. గ్లోబల్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించనుండగా, మలయాళ స్టార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్ర పోషించనున్నారు.
ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రస్తుతం శరవేగంగా సాగుతోంది. హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్లు, నటీనటులు కూడా ఇందులో భాగమయ్యారని సమాచారం. అంతేకాదు, ఈ సినిమాను 120కు పైగా దేశాల్లో విడుదల చేయాలని రాజమౌళి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. రీసెంట్ గానే కెన్యాలో షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకోగా, అక్కడి మంత్రిని కూడా రాజమౌళి టీమ్ కలిశారు. ఇక సూపర్ స్టార్ క్రేజ్ ఈ సినిమాతో ఏ రేంజ్ కు వెళ్తుందా అని ఫ్యాన్స్ ఎదరు చూస్తున్నారు.
ఇక మహేష్ బాబు 50 ఏళ్లు వచ్చినా.. కుర్ర హీరోలకంటే హ్యాండ్సమ్ గా కనిపిస్తుంటారు. ఆయనకు ఇప్పటికీ లేడీ ఫ్యాన్స్ ఎక్కువే. మహేష్ బాబు అంటే పిచ్చి ప్రేమ పెంచుకున్నవారు ఎందరో. ఆరడుగులు ఉన్న ఈ హ్యాండ్సమ్ హీరోను ఏ అమ్మాయి అయినా అన్నయ్య అని పిలుస్తుందా? కాని ఓ హీరోయిన్ మాత్రం మహేష్ బాబును అన్నయ్య అని పిలిచేదట. ఇంతకీ ఆ హీరోనయిన్ ఎవరనో తెలుసా? తాజాగా ఈ విషయానికి సబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆహీరోయిన్ ఎవరో కాదు శ్రీదివ్య.
బాలనటిగా తెలుగు సినిమాల్లో అడుగుపెట్టిన యంగ్ హీరోయిన్ శ్రీదివ్య తన చిన్ననాటి అనుభవాలను తాజాగా గుర్తు చేసుకుంది. మహేష్ బాబు నటించిన “యువరాజు” సినిమాలో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా శ్రీదివ్య నటించింది. ఒక ఈవెంట్లో మహేష్ బాబు తనను ఎత్తుకున్న ఫోటోపై స్పందించిన శ్రీదివ్య, “నాకు చిన్నపుడే మహేష్ బాబుతో కలిసి నటించే అవకాశం వచ్చింది. యువరాజు అనే తెలుగు సినిమాలో మహేష్ తో పాటు నటించాను అన్నారు. ఆయన ఎంతో సింపుల్గా ఉండేవారు. నేను ఆయనను అన్న అన్న అని పిలిచేదాన్ని. ఆయన నాకు చాక్లెట్లు కూడా ఇచ్చేవారు,” అంటూ చెప్పింది.
ఈ వ్యాఖ్యలతో కూడిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకుంటూ శ్రీదివ్య చెప్పిన మాటలు అభిమానులను ఆనందానికి గురిచేశాయి. ప్రస్తుతం శ్రీదివ్య కోలీవుడ్లో హీరోయిన్గా కొనసాగుతోంది. మహేష్ బాబును అన్న అని పిలిచిన ఏకైక హీరోయిన్గా శ్రీదివ్య నిలిచిపోయింది. ఈ వీడియోను చూసిన అభిమానులు రకరకాల కామెంట్లు చేస్తున్నారు.