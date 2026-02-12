- Home
సౌత్ ఇండియా స్టార్ హీరోయిన్ శ్రీలీల యాక్టింగ్తో పాటు చదువులోనూ సత్తా చాటింది. ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి డాక్టర్గా మారింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవ్వగా, కొందరు అభినందిస్తుంటే.. మరికొందరు మాత్రం ఆమె డిగ్రీపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
డాక్టర్ పట్టా పుచ్చుకున్న శ్రీలీల
సౌత్ ఇండియా అందాల నటి శ్రీలీల. నటనలోనే కాదు, చదువులోనూ ఆమె టాలెంటెడ్. సినిమాలతో బిజీగా ఉంటూనే ఇప్పుడు మెడికల్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి డాక్టర్గా మారింది. అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప 2'లో ఐటెం సాంగ్తో అదరగొట్టిన ఈ బ్యూటీ.. ఇప్పుడు డాక్టర్ అయ్యింది. అయితే అది గౌరవ డాక్టరేట్ కాదు, కష్టపడి చదివి ఈ డిగ్రీని సాధించింది.
ఎంబీబీఎస్ పట్టా అందుకుంటున్న వీడియో వైరల్
శ్రీలీల తన కాన్వొకేషన్లో మెడికల్ డిగ్రీ అందుకుంటున్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసిన ఆనందం ఆమె ముఖంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. చదువు పూర్తి చేసి డాక్టర్ అయినందుకు అభిమానులు ఆమెకు అభినందనలు తెలుపుతున్నారు.
2020లో కోర్సు ప్రారంభించిన శ్రీలీల
ఈ వీడియోలో శ్రీలీల ఎర్రటి గ్రాడ్యుయేషన్ గౌనులో డిగ్రీ పట్టా అందుకుంటూ కనిపించింది. ఆమె చేతిలో డిగ్రీ, ముఖంలో చిరునవ్వుతో మెరిసిపోతోంది. 2020లో తన మెడికల్ స్టడీస్ ప్రారంభించిన శ్రీలీల, ఇప్పుడు డాక్టర్గా మారింది. నటనతో పాటు కష్టమైన మెడికల్ కోర్సును పూర్తి చేసినందుకు చాలామంది ఆమెను మెచ్చుకుంటున్నారు.
అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్న నెటిజన్లు?
అయితే ఎంబీబీఎస్ అనేది సాధారణ డిగ్రీ కాదు. ఇది ఇండియాలో అత్యంత నియంత్రిత ప్రొఫెషనల్ కోర్సుల్లో ఒకటి. అందుకే, ఇన్ని సినిమాలు చేస్తూ మెడిసిన్ ఎలా పూర్తి చేసిందని ఒకరు కామెంట్ చేశారు. 'మెడికల్ కోర్సులో 75% థియరీ, 80% ప్రాక్టికల్ హాజరు ఉంటేనే పరీక్షలకు అర్హులు. మరి ఆమెకు అర్హత ఎలా వచ్చింది? ఇది కచ్చితంగా అనుమానాస్పదమే' అని మరొకరు కామెంట్ చేశారు.
భారతీయ మూలాలున్న అమెరికన్ పౌరురాలు
నటన, చదువు రెండింటినీ ఆమె బ్యాలెన్స్ చేసిందని నమ్మలేకపోతున్నా" అని ఒక నెటిజన్ కామెంట్ చేయగా, "కంగ్రాట్స్, కిస్సిక్ గర్ల్" అని మరొకరు అభినందించారు. శ్రీలీల వ్యక్తిగత విషయానికొస్తే, ఆమె భారతీయ మూలాలున్న అమెరికన్ పౌరురాలు. జూన్ 14, 2001న అమెరికాలో జన్మించారు. 2019లో కన్నడ చిత్రం 'కిస్'తో అరంగేట్రం చేశారు.
బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టడానికి సిద్ధమైన శ్రీలీల
రవితేజ 'ధమాకా' సినిమాతో శ్రీలీలకు టాలీవుడ్లో మంచి పాపులారిటీ వచ్చింది. ఆ తర్వాత మహేష్ బాబు 'గుంటూరు కారం'లోనూ కనిపించింది. దీని తర్వాత, అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప 2'లో ఐటెం సాంగ్లో స్టెప్పులేసింది. ఈ నటి ఇప్పుడు బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. బాలీవుడ్ నటుడు కార్తీక్ ఆర్యన్తో కలిసి ఒక సినిమాలో నటించింది. సినిమా షూటింగ్ ఇప్పటికే పూర్తయింది, కానీ విడుదల తేదీపై ఇంకా ఎలాంటి సమాచారం లేదు.