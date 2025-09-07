- Home
శ్రీజ దమ్ము ఎవరు, ఆమె బ్యాగ్రౌండ్ గురించి తెలుసా.. ఎంఎస్ ధోని, పవన్ కళ్యాణ్ అంటే పిచ్చి
సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గా శ్రీజకి మంచి క్రేజ్ ఉంది. బ్రేకులు లేకుండా గలగలా మాట్లాడేయడం ఆమె బలం.
దమ్ము చూపిస్తా దుమ్ములేపేస్తా అంటూ శ్రీజ దమ్ము బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. బిగ్ బాస్ అగ్ని పరీక్ష ద్వారా బిగ్ బాస్ తెలుగు 9లో కంటెస్టెంట్ గా అవకాశం దక్కించుకుంది. ఆమె కామనర్ గా హోస్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటికీ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గా శ్రీజకి మంచి క్రేజ్ ఉంది.
బ్రేకులు లేకుండా గలగలా మాట్లాడేయడం ఆమె బలం. ఆమె కాన్ఫిడెన్స్ నచ్చే ఎంపిక చేసినట్లు నవదీప్ బిగ్ బాస్ వేదికపై తెలిపారు. శ్రీజ బ్యాగ్రౌండ్ విషయానికి వస్తే.. ఆమె విశాఖపట్నంకి చెందిన అమ్మాయి. వీళ్లది వెల్ సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీ. శ్రీజ తండ్రి జివిఎంసీ ఉద్యోగి. ఆమె బ్రదర్ కూడా జివిఎంసిలోనే ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. ఇక శ్రీజ ఇంజనీరింగ్ విద్య పూర్తి చేసి సాఫ్ట్ వేర్ గా ఇన్ఫోసిస్, యాక్సెంచర్ లాంటి కంపెనీల్లో పనిచేశారు.
ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు చేయడం ప్రారంభించింది. క్రమంగా సోషల్ మీడియాలో ఫాలోయింగ్ పెరగడంతో శ్రీజ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గా మారిపోయింది. శ్రీజకి పవన్ కళ్యాణ్, ఎంఎస్ ధోని అంటే పిచ్చి ఇష్టం. ఓ ఇంటర్వ్యూలో శ్రీజ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడింది. నాకు మాత్రమే కాదు మా ఫ్యామిలీ మొత్తానికి పవన్ కళ్యాణ్ అంటే పిచ్చి ఇష్టం. ఎప్పటికైనా మా ఫ్యామిలీ మొత్తం ఆయనతో ఫొటో దిగాలని కోరిక అని శ్రీజ తెలిపింది. ఒక వైపు బిగ్ బాస్ టైటిల్, మరోవైపు పవన్ కళ్యాణ్ తో ఫొటో ఛాన్స్.. ఈ రెండింటిలో దేనిని ఎంచుకుంటావు అని యాంకర్ ప్రశ్నించారు. దీనికి శ్రీజ తెలివిగా సమాధానం ఇచ్చింది. నా లాంటి వాళ్ళని పవన్ కళ్యాణ్ గారు కప్పు గెలవాలనే ప్రోత్సహిస్తారు. కాబట్టి బిగ్ బాస్ కప్పు గెలిచి.. దానితో పాటు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఫోటో దిగుతా అని బదులిచ్చింది.