Sobhita Dhulipala: ఆరెంజ్ చీరలో శోభిత వైరల్ లుక్..పెళ్ళిలో అదరగొట్టేసిందిగా
ఓ ఫ్యామిలీ పెళ్లిలో శోభితా ధూళిపాళ అదిరిపోయే ఆరెంజ్ కలర్ శారీలో మెరిసింది. పాతకాలం నటి ముంతాజ్ను గుర్తుచేస్తూనే, మోడ్రన్ లుక్తో అదరగొట్టింది. తన స్టైల్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
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Image Credit : Asianet News
Sobhita Dhulipala
బండ్ల గణేష్ కుమార్తె వివాహ వేడుకలో శోభితా ధూళిపాళ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఆమె కట్టుకున్న ఆరెంజ్ రంగు చీర, దానిపై ఉన్న ఎంబ్రాయిడరీ, డ్రమాటిక్ బ్లౌజ్... అన్నీ కలిసి ఆమెకు ట్రెడిషనల్, గ్లామరస్ లుక్ ఇచ్చాయి. ఈ ఫొటోలను శోభితా తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.
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Image Credit : Asianet News
ఆరెంజ్ చీరలో శోభిత
శోభితా కట్టుకున్న ఈ సింధూరి చీరను డిజైనర్ అర్పితా మెహతా 'ఎవర్లైట్' కలెక్షన్ నుంచి తీసుకున్నారు. ప్యూర్ జార్జెట్ ఫ్యాబ్రిక్తో చేసిన ఈ చీర చాలా తేలికగా ఉంది. చీరపై చిన్న చిన్న సిల్వర్ బుట్టీలు, సిల్వర్ బోర్డర్ దీనికి మరింత అందాన్నిచ్చాయి. సింధూరి, రోజ్-గోల్డ్ హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీతో ఉన్న త్రీ-టైర్డ్ డిజైన్ ఈ చీర ప్రత్యేకత.
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Image Credit : Asianet News
ముంతాజ్ చీరకట్టు
ఈ ఆరెంజ్ చీర ఎందుకు కట్టుకుందో శోభితా సరదాగా చెప్పింది. 'ఆరెంజ్ వాలా ట్యాంగ్, ముంతాజ్ చీరకట్టు ఫొటో, అస్తమిస్తున్న సూర్యుడు, ఫ్రిజ్లో ఉన్న గాజర్ హల్వా, ససురాల్ గేందా ఫూల్... ఇవన్నీ నా స్ఫూర్తి' అంటూ ఫన్నీ క్యాప్షన్ పెట్టింది. ఇక బ్లౌజ్ విషయానికొస్తే, ఓపెన్-బ్యాక్ డిజైన్, సిల్వర్ ఎంబ్రాయిడరీ, ఆరెంజ్ బీడ్స్ దీనికి మోడ్రన్ టచ్ ఇచ్చాయి.
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Image Credit : Asianet News
శోభిత సినిమాలు
శోభిత ధూళిపాళ ప్రస్తుతం కొన్ని హిందీ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు. తెలుగులో ఆమె మేజర్, గూఢచారి లాంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో నటించిన సంగతి తెలిసిందే.
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