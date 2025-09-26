నెల రోజుల్లోనే ఓటీటీకి వచ్చేస్తున్న మదరాసి, రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?
Madharaasi Movie OTT Release Date: ఏ.ఆర్. మురుగదాస్ దర్శకత్వంలో శివకార్తికేయన్ నటించిన మదరాసి సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్ తేదీని చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది.
Madharaasi OTT Streaming Date
‘అమరన్’ సినిమా భారీ విజయం తర్వాత శివకార్తికేయన్ హీరోగా నటించిన సినిమా మదరాసి. ఈ చిత్రానికి ఏ.ఆర్.మురుగదాస్ దర్శకత్వం వహించారు. శివకార్తికేయన్ సరసన రుక్మిణి వసంత్ హీరోయిన్గా నటించింది. బిజు మీనన్, విద్యుత్ జమ్వాల్ కీలక పాత్రలు పోషించిన ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ సంగీతం అందించారు. శ్రీ లక్ష్మీ మూవీస్ సంస్థ ఈ సినిమాను నిర్మించింది. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 5న థియేటర్లలో విడుదలైంది. యాక్షన్ చిత్రంగా వచ్చిన దీనికి మంచి స్పందన వచ్చింది.
ఏ.ఆర్.మురుగదాస్కు కమ్బ్యాక్
మదరాసి సినిమా ఏ.ఆర్.మురుగదాస్కు కమ్బ్యాక్ చిత్రంగా నిలిచిందని ప్రశంసలు వెల్లువెత్తాయి. ఎందుకంటే ఈ ఏడాది హిందీలో సల్మాన్ ఖాన్తో తీసిన ‘సికందర్’ అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది. దీంతో మురుగదాస్ ఫామ్ కోల్పోయాడని విమర్శలు వచ్చాయి. ఎలాగైనా హిట్ కొట్టాలన్న పట్టుదలతో ఉన్న ఆయనకు మదరాసి విజయం ఊరటనిచ్చింది. తమిళంలో ‘దర్బార్’ ఫ్లాప్ తర్వాత 6 ఏళ్లకు మదరాసి ఆయనకు సరైన రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
మదరాసి సినిమాకు విమర్శకుల ప్రశంసలు
మదరాసి సినిమాకు విమర్శకుల ప్రశంసలు దక్కినా, బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్దగా రాణించలేదు. శివకార్తికేయన్ చివరి చిత్రం ‘అమరన్’ రూ.350 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. కానీ మదరాసి అందులో సగం కూడా వసూలు చేయలేదు. ఈ సినిమా మొత్తం మీద రూ.100 కోట్లు మాత్రమే రాబట్టింది. దీనికి పోటీగా పెద్ద సినిమాలేవీ విడుదల కాకపోయినా, వసూళ్లు తక్కువగానే ఉన్నాయి.
ఓటీటీలో రిలీజ్
ఈ నేపథ్యంలో, థియేటర్ల నుంచి వెళ్ళిపోయిన మదరాసి సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వస్తోంది. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 1న విజయదశమి సందర్భంగా అమెజాన్ ప్రైమ్లో విడుదల కానుందని నటుడు శివకార్తికేయన్ ప్రకటించారు. ఈ చిత్రం తమిళంతో పాటు తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లోనూ అదే రోజు ఓటీటీలో విడుదల కానుంది.