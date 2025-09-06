- Home
ఎ.ఆర్.మురుగదాస్ దర్శకత్వంలో శివకార్తికేయన్ నటించిన సినిమా మదరాసి. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ ను అఫీషియల్ గా రిలీజ్ చేశారు.
శ్రీ లక్ష్మి మూవీస్ నిర్మాణంలో శివకార్తికేయన్ హీరోగా నటించిన చిత్రం మదరాసి. ఈ చిత్రానికి ఎ.ఆర్.మురుగదాస్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో శివకార్తికేయన్ సరసన రుక్మిణి వసంత నటించింది. ఇంకా విద్యుత్ జమాల్, మలయాళ నటుడు బిజు మీనన్ వంటి వారు ముఖ్య పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ సంగీతం అందించారు. పెద్దగా హడావిడి లేకుండా మదరాసి చిత్రం థియేటర్లలో విడుదలైంది. తమిళ, తెలుగుతో పాటు హిందీ, కన్నడ భాషల్లో కూడా ఈ చిత్రం విడుదలైంది.
తమిళ సినిమాలో టాప్ హీరోగా ఉన్న విజయ్ సినిమా నుండి తప్పుకోనున్న నేపథ్యంలో శివకార్తికేయన్ ను తదుపరి తలపతిగా అభిమానులు భావిస్తున్నారు. దీంతో కొందరు ఆయనను సడన్ తలపతి అంటూ విమర్శిస్తున్నారు. దీనికి శివకార్తికేయన్ స్పందిస్తూ, తాను ఎప్పటికీ మీ ఇంటి బిడ్డనే అని అన్నారు. తమిళ సినిమాలో రజినీ, కమల్, విజయ్ తర్వాత అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన హీరో శివకార్తికేయనే. ఆయనను ఈ స్థాయికి తీసుకెళ్లింది ఆయన నటించిన అమరన్ చిత్రం.
అమరన్ చిత్రం విజయం తర్వాత మదరాసి విడుదల కావడంతో, ఈ చిత్రం బిజినెస్ పెద్దగా ఉన్నప్పటికీ, వసూళ్ల పరంగా అమరన్ స్థాయిలో ఉంటుందా అనే ప్రశ్న అందరిలోనూ ఉంది. ఆ చిత్రం స్థాయిలో లేకపోయినా, బాక్సాఫీస్ వద్ద మొదటి రోజే మంచి వసూళ్లు సాధించింది మదరాసి. ఈ చిత్రానికి పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో, రాబోయే రోజుల్లో మరింతగా వసూళ్లు వస్తాయని అంచనా.
ఈ నేపథ్యంలో, మదరాసి చిత్రం అధికారిక వసూళ్లను చిత్ర బృందమే వెల్లడించింది. దీని ప్రకారం, ఈ చిత్రం తమిళనాడులో మొదటి రోజు 12.8 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసిందని చిత్ర బృందం ప్రకటించింది. అమరన్ చిత్రంతో పోలిస్తే ఇది తక్కువే. అమరన్ చిత్రం మొదటి రోజు తమిళనాడులో 17 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. దీంతో శివకార్తికేయన్ కెరీర్ లో మొదటి రోజు అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల జాబితాలో మదరాసి రెండో స్థానంలో ఉంది.