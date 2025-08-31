- Home
- 42 ఏళ్ళ బ్యాచిలర్ స్టార్ శింబు లవ్ స్టోరీస్.. నలుగురు హీరోయిన్లతో ఎఫైర్స్.. ఒకరితో పెళ్లి వరకు
కోలీవుడ్లో బ్యాచిలర్ స్టార్గా రాణిస్తున్న శింబు ఇప్పటి వరకు ఎంత మంది హీరోయిన్లతో లవ్ ఎఫైర్స్ నడిపించాడో తెలుసుకుందాం.
కోలీవుడ్లో మోస్ట్ ఎలిజబుల్ బ్యాచ్లర్గా శింబు
కోలీవుడ్ లో నటన ఒకవైపు, వ్యక్తిగత జీవితం మరోవైపు ఎప్పుడూ చర్చనీయాంశంగా ఉండే స్టార్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది శింబు అనే చెప్పాలి. ఆయన సినిమాల కంటే లవ్ ఎఫైర్స్ తోనే ఎక్కువగా వార్తలు నిలిచారు. 42 ఏళ్ళు వచ్చినా ఇంకా పెళ్లి చేసుకోకుండా బ్యాచిలర్గా ఉన్నారు. కోలీవుడ్లో మోస్ట్ ఎలిజబుల్ బ్యాచ్లర్గా రాణిస్తున్నారు. ఆయన బాలనటుడిగా మొదలై, నేడు కోలీవుడ్లో అందమైన హీరోగా వెలుగొందుతున్నారు. తండ్రి టి. రాజేందర్ దర్శకుడు కావడంతో శింబుకి చిన్న వయసులోనే సినిమాల్లోకి అవకాశం లభించింది.
శింబు సినీ ప్రయాణం
బాలనటుడిగా అనేక తమిళ చిత్రాల్లో నటించిన శింబు, అప్పటికే తన నటనా ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు. ఆ తర్వాత యువ నటుడిగా పరిచయమై, లవ్ స్టోరీ, యాక్షన్, కామెడీ, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ వంటి అన్ని రకాల చిత్రాల్లో నటించి అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. 'మన్మధన్', 'వల్లవన్' వంటి చిత్రాలతో యువతలో మంచి ఆదరణ పొందారు. మధ్యలో వరుస పరాజయాలతో వెనుకడుగు వేసినా, 'మానాడు' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలతో తిరిగి ట్రాక్లోకి వచ్చారు. కేవలం నటుడిగానే కాకుండా, సింబు మంచి గాయకుడు కూడా. తాను నటించని చిత్రాలకు కూడా గాత్రదానం చేసి సంగీత ప్రియులను అలరించారు.
సింబు ప్రేమకథలు
సినిమా జీవితాన్ని దాటి, వ్యక్తిగత జీవితంలో శింబు తరచుగా వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. హీరోయిన్లతో ప్రేమ వ్యవహారాల విషయంలో శింబుకి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. నయనతార, త్రిష, హన్సిక, నిధి అగర్వాల్ వంటి స్టార్ నటీమణులతో సింబు ప్రేమలో ఉన్నట్లు వార్తలు సంచలనం సృష్టించాయి. వీరిలో కొందరితో కొంతకాలం ప్రేమ సంబంధం కొనసాగినట్లు కూడా ప్రచారం జరిగింది. ముఖ్యంగా నయనతార విషయంలో పెద్ద వివాదం చెలరేగింది. వీరిద్దరు పెళ్లి వరకు వెళ్లారనే వార్తలొచ్చాయి. ఇప్పుడు మాత్రం ఇలాంటి రూమర్లకి దూరంగా ఉంటున్నారు శింబు. మరి కొత్త రూమర్ ఎప్పుడు పుడుతుందో చూడాలి.
సింబు పెళ్లి ఎప్పుడు?
ఇటీవల మణిరత్నం దర్శకత్వంలో కమల్ హాసన్తో కలిసి నటించిన 'థగ్ లైఫ్' చిత్రంతో ప్రేక్షకులను పలకరించిన శింబు, ప్రస్తుతం తన 49వ చిత్రంలో బిజీగా ఉన్నారు. 'థగ్ లైఫ్' భారీ అంచనాల నడుమ విడుదలై, అనుకున్నంత స్థాయిలో ఆదరణ పొందలేదు. కానీ ఓటీటీలో మాత్రం విశేష ఆదరణ పొందింది. హీరోగా తన కెరీర్ని బిల్డ్ చేసుకుంటున్న శింబు ఇంకా పెళ్లి చేసుకోకపోవడం విశేషం. ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటారో అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ శింబు మాత్రం ఇప్పట్లో పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం కనిపించడం లేదు.