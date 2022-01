Shweta Tiwari:‘బ్రా’ వివాదం,దేవుడుకి కొలతలకు ముడెట్టేసింది,పోలీస్ కేసు!

శ్వేత తివారీ ఇటు బుల్లితెరతో పాటు, అటు వెండితెరపైనా సందడి చేస్తోంది. బుల్లితెరపై ‘హమ్‌ తుమ్‌ అండ్‌ థెమ్‌’, ‘మేరీ డాడ్‌కి దుల్హన్‌’ తదితర సీరియల్స్‌లో నటిస్తోంది. అయితే తాజాగా ఆమె ఓ వివాదంలో ఇరుక్కుంది. అది చాలా విచిత్రమైనది. హోం మినిస్టర్...పోలీస్ కేసు దాకా వెళ్లింది.



ప్రెస్‌మీట్‌లో శ్వేతా తివారీ మాట్లాడుతూ.. తన లోదుస్తుల గురించి ప్రస్తావించారు. ఆ సందర్భంగా దేవుడి ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు. 'దేవుడు నా బ్రా కొలతలు తీసుకుంటున్నాడు..' అంటూ ఆమె వ్యాఖ్యానించారు. శ్వేత అన్న మాట ఏమిటంటే… “దేవుడు నా బ్రా సీజ్ కొలుస్తున్నాడు (God is taking the measurements for my bra).” ఆమె సరదాగా అని ఉండవచ్చు . కానీ అర్దం మరోలా జనాల్లోకి వెళ్ళింది. సాంస్కృతిక విధ్వంసానికి ఆమె పాల్పడుతోందని ఆమెపై విమర్శలకు దిగారు.