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- 8 వేల కోట్ల ఆస్తులు, 300 కోట్ల ఇల్లు.. రోజుకు 2 లక్షలకు అద్దెకిస్తున్న స్టార్ హీరో ఎవరో తెలుసా?
8 వేల కోట్ల ఆస్తులు, 300 కోట్ల ఇల్లు.. రోజుకు 2 లక్షలకు అద్దెకిస్తున్న స్టార్ హీరో ఎవరో తెలుసా?
ఇండియన్ స్టార్ హీరో, వేల కోట్ల ఆస్తులు .. రోజుకు కోట్లలో వ్యాపారాలు, సినిమాలు చేసుకునే స్టార్ హీరో.. ఇన్ని వేల కోట్లు ఎలా సంపాదించాడు. తన ఇంటిని రోజుకు 2 లక్షలకు రెంటుకి ఇచ్చిన స్టార్ ఎవరు?
ప్రపంచంలోనే రిచెస్ట్ ఇండియన్ హీరో..
ఆయనో స్టార్ హీరో, ఇండియాన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోనే ఆయనంత ధనవంతుడు మరొకరు లేరు. వేల కోట్లకు అధిపతి. ఇంటు ముందు నేమ్ బోర్డ్ కోసమే 20 లక్షలకు పైగా ఖర్చు పెట్టాడంటే.. ఆయన రేంజ్ ఏంటో అర్ధం అవుతుంది. ఆ హీరో సినిమాలే కాకుండా రకరకాల వ్యాపారాల ద్వారా కోట్లు గడిస్తున్నాడు. ఈ హీరోకు 300 కోట్లు విలువ చేసే ఓ ఇల్లు ఉంది. ఆ ఇంటిని రెంట్ కు ఇచ్చి... నెల నెలా అద్దె వసూలు చేస్తున్నాడంటే నమ్ముతారా ? అది కూడా రోజకు రెండు లక్షల పైనే. ఇంతకీ ఆ హీరో ఎవరో కాదు.. బాలీవుడ్ బాద్ షా షారుఖ్ ఖాన్. ఆ ఇల్లు కూడా ఇక్కడ లేదు అమెరికాలోని లాస్ ఏంజిల్స్ లో ఉంది. ఆ ఇంటి ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా?
వేల కోట్ల ఆస్తులు.. వ్యాపారాలు..
భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అత్యంత సంపన్నుడైన స్టార్ హీరోగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులను సొంతం చేసుకున్న నటుడిగా షారుఖ్ ఖాన్ ప్రత్యేక గుర్తింపును కలిగి ఉన్నారు. సినిమాలే కాకుండా ఐపీఎల్ క్రికెట్ జట్టు నిర్వహణ, వివిధ వ్యాపారాల ద్వారా వేల కోట్ల సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించుకున్న ఆయన లైఫ్ స్టైల్.. ఎప్పుడూ చర్చనీయాంశమవుతుంటుంది. ముంబైలోని ఆయన ప్రఖ్యాత ‘మన్నత్’ బంగ్లా గురించి అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, విదేశాల్లోనూ షారుఖ్ ఖాన్కు అత్యంత విలాసవంతమైన ఆస్తులు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికాలోని లాస్ ఏంజిల్స్లో ఆయనకు కోట్లాది రూపాయల విలువైన ఒక అద్భుతమైన బంగ్లా ఉంది.
అమెరికాలో 300 కోట్ల బంగ్ల..
అమెరికాలోని అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతమైన ‘బెవర్లీ హిల్స్’ (Beverly Hills) లో షారుఖ్ ఖాన్ ఈ లగ్జరీ మాన్షన్ను కలిగి ఉన్నారు. సుమారు రూ. 300 కోట్లకు పైగా విలువ చేసే ఈ బంగ్లాకు సంబంధించిన విశేషాలు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. ఈ అసాధారణ భవనంలో అత్యాధునిక సౌకర్యాలన్నీ సమకూర్చబడ్డాయి. ఇందులో సువిశాలమైన ఆరు బెడ్రూమ్లు, అందమైన స్విమ్మింగ్ పూల్, ప్రైవేట్ క్యాబానా మరియు ఆటలకోసం ప్రత్యేకంగా ఒక టెన్నిస్ కోర్టు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
రాజసం ఉట్టిపడేలా రాజభవనం..
ఇక ఈ బంగ్లా లోపలి అలంకరణ (Interior Design) రాజసం ఉట్టిపడేలా ఉంటుంది. హాల్లోని పెద్ద సిట్టింగ్ ఏరియా నుంచి బయట ఉన్న అద్భుతమైన ప్రకృతి దృశ్యాలను వీక్షించేలా చుట్టూ గ్లాస్ ఫిట్టింగ్స్ ఏర్పాటు చేశారు. స్టైలిష్ సోఫా సెట్లు, రాజవంశాన్ని తలపించే వాల్ పెయింటింగ్లు, ఖరీదైన షోపీస్లు మరియు ప్రతి మూలన అమర్చిన ప్రత్యేకమైన లైటింగ్ ఈ ఇంట సొగసును మరింత పెంచుతాయి. అంతేకాకుండా, ఇందులో ఉండే బాత్రూమ్లు కూడా ఒక పెద్ద బెడ్రూమ్ అంత విశశాలంగా ఉండి, జాకుజీ (Jacuzzi) వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలను కలిగి ఉన్నాయి.
అయితే, ఈ విలాసవంతమైన భవనాన్ని షారుఖ్ ఖాన్ కేవలం తన వ్యక్తిగత సెలవుల కోసమే కాకుండా, అద్దెకు కూడా ఇస్తుండటం విశేషం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖులు లేదా టూరిస్టులు ఎవరైనా ఈ బంగ్లాలో ఉండాలనుకుంటే భారీగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మాన్షన్లో ఒక్క రోజు బస చేయడానికి దాదాపు రెండు లక్షల రూపాయలకు పైగా అద్దె వసూలు చేస్తారట. వేల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నప్పటికీ, విదేశీ ప్రాపర్టీలను రెంట్కు ఇస్తూ వ్యాపార దృక్పథంతో వ్యవహరించే షారుఖ్ ఖాన్ శైలి ఎప్పుడూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంటుంది.