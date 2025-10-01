- Home
నటి జ్యోతిక గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు, సూర్య చేసిన క్యూట్ పని, తనతో సినిమాలో నటిస్తోన్న ఓ హీరోయిన్ కు ముచ్చటగా అనిపించిందట. సూర్య చేసిన పనికి ఆమె ఫిద్ అయ్యిందట. అతను ఏం చేశాడు? ఆ హీరోయిన్ ఎవరు?
ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ
ప్రముఖ నటుడు శివకుమార్ కొడుకు అనే గుర్తింపుతో, తమిళ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వారసత్వ నటుడిగా అరంగేట్రం చేశారు సూర్య. లయోలా కాలేజీలో సినిమాకు సంబంధించిన చదువు పూర్తి చేసిన వెంటనే, తన తల్లి తీసుకున్న 10,000 అప్పును తండ్రికి తెలియకుండా తీర్చాలని ఓ గార్మెంట్స్ కంపెనీలో పనిచేశారు. ఆ సమయంలో దర్శకుడు వసంత్ 'ఆశై' సినిమాలో సూర్యను హీరోగా తీసుకోవాలనుకున్నారు. కానీ సూర్య ఆ ఆఫర్ను తిరస్కరించడంతో... ఆ అవకాశం అజిత్కు వెళ్లింది. ఒక్క హిట్ కూడా లేదని నిరాశలో ఉన్న అజిత్కు 'ఆశై' సినిమా కెరీర్లో పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ అయింది.
ఫస్ట్ మూవీ ప్లాప్
ఆ తర్వాత సూర్యకు సినిమాల్లో హీరో అవ్వాలనే కోరిక పుట్టింది. దానికోసం ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు. దర్శకుడు వసంత్ దగ్గరికే అవకాశం కోసం వెళ్లగా, ఆయన అజిత్, విజయ్లతో తీయాలనుకున్న 'నేరుక్కు నేర్' సినిమా నుంచి అజిత్ తప్పుకోవడంతో ఆ అవకాశం సూర్యకు దక్కింది. 1997లో విడుదలైన ఈ సినిమా ఘోర పరాజయం పాలైంది.
విజయకాంత్ కోసమే
దీని తర్వాత సూర్య నటించిన... కాదలే నిమ్మది, సందిప్పోమా లాంటి సినిమాలు వరుసగా ఫ్లాప్ అయ్యాయి. ఆ తర్వాత విజయకాంత్ గెస్ట్ రోల్లో నటించిన 'పెరియన్న' సినిమా విజయకాంత్ కోసమే ఆడింది. ఈసినిమా సూర్య కెరీర్ లొ ఫస్ట్ హిట్ గా అనుకోవచ్చు.
5 ఏళ్ల తర్వాత హిట్టు
సూర్య నటించడం మొదలుపెట్టిన 5 ఏళ్ల తర్వాత దర్శకుడు బాలా దర్శకత్వంలో నటించిన 'నందా' సినిమాతో తన మొదటి విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఈ సినిమా విజయం తర్వాత విభిన్నమైన కథలపై ఆసక్తి చూపడం మొదలుపెట్టిన సూర్య, కాక్క కాక్క, పితామగన్, పేరళగన్, ఆయుధ , గజినీ లాంటి ఎన్నో సినిమాల్లో నటించారు. ముఖ్యంగా నటి జ్యోతికతో కలిసి 3కు పైగా సినిమాల్లో నటించారు.
జోతికతో పెళ్లి
సూర్య, జ్యోతిక కలిసి నటిస్తున్నప్పుడు ఇద్దరూ ప్రేమలో పడ్డారు. ఇరు కుటుంబాల అంగీకారంతో 2006లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. జ్యోతికను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత, దర్శకుడు గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ దర్శకత్వంలో సూర్య నటించిన సినిమా 'వారణం ఆయిరం'. ఈ సినిమాలో సూర్య నటిస్తున్నప్పుడు జ్యోతిక గర్భవతిగా ఉన్నారు. ఆ సమయంలో సూర్య చేసిన క్యూట్ విషయాలను ఈ సినిమా హీరోయిన్లలో ఒకరైన సమీరా రెడ్డి వెల్లడించారు.
సమీరా రెడ్డి చెప్పిన రహస్యం
అదేంటంటే, "వారణం ఆయిరం షూటింగ్ కోసం, సూర్యతో సహా చిత్ర బృందం మొత్తం శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వెళ్లారట. అప్పుడు జ్యోతిక గర్భవతిగా ఉన్నారు. ఆ సమయంలో సూర్య తండ్రి కాబోతున్నందుకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారట. అందుకే పుట్టబోయే బిడ్డ కోసం రకరకాల డ్రెస్సులు కొనిపెట్టారట. అది చూడటానికి చాలా క్యూట్గా ఉంది. ఆ జ్ఞాపకాలే నా జీవితంలో ఉత్తమమైనవి" అని సమీరా రెడ్డి ఇప్పటివరకు చాలామందికి తెలియని ఈ రహస్యాన్ని పంచుకున్నారు.