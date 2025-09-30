- Home
- Entertainment
- Bigg Boss Telugu 9 : నాలుగో వారం నామినేషన్స్ లో ఆ ఆరుగురు, అరుపులతో హౌస్ లో అలజడి
Bigg Boss Telugu 9 : నాలుగో వారం నామినేషన్స్ లో ఆ ఆరుగురు, అరుపులతో హౌస్ లో అలజడి
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 నాలుగోవారంలోకి ప్రవేశించింది. ఈవారం నామినేషన్స్ ప్రక్రియ జరిగింది. అందులో ఆరుగురు నామినేట్ అయ్యారు. ఈక్రమంలో అరుపులు, గొడవలతో బిగ్ బాస్ హౌస్ దద్దరిల్లిపోయింది.
బిగ్ బాస్ ట్విస్ట్ లు
స్టార్ మా ప్రసారం చేస్తున్న రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 పూర్తి ఎంటర్టైన్మెంట్ను అందిస్తోంది. ఇప్పటికే మూడు వారాలు పూర్తై, నాలుగో వారం ప్రారంభమైన షో ప్రస్తుతం నామినేషన్ ప్రక్రియతో ఉత్కంఠత సృష్టిస్తోంది. ఇప్పటివరకు ముగ్గురు కంటెస్టెంట్లు హౌస్ నుండి ఎలిమినేట్ కాగా, సంజనా గల్రానీకి మాత్రం మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ పేరుతో సీక్రెట్ రూమ్లోకి పంపి తిరిగి ఇంటికి తీసుకొచ్చారు. ఇలా షోపై ఆసక్తి పెంచుతూ ముందుకెళ్తోంది బిగ్ బాస్.
ఆసక్తికరంగా నామినేషన్స్ ప్రక్రియ
ఈ వారం బిగ్ బాస్ నామినేషన్స్ గేమ్ను మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా మార్చాడు. కంటెస్టెంట్లను కన్ఫెషన్ రూమ్లోకి పిలిపించి, ఇంటిలో ఉండటానికి అర్హులేని ఇద్దరి పేర్లను ఓటు రూపంలో బాక్స్లో వేయమని సూచించాడు. ఈ ప్రక్రియతోపాటు, ఓ స్పెషల్ గేమ్ నిర్వహించి అందులో గెలిచిన సభ్యులకు నామినేట్ చేసే అధికారం ఇచ్చారు. ఈసారి తనూజ గౌడ, సుమన్ శెట్టి ఇమ్యూనిటీ సాధించగా, డీమాన్ పవన్ కెప్టెన్గా ఉండటంతో నామినేషన్స్ నుంచి బౌట్ అయ్యారు.
నామినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్లు
ఈ వారం మిగిలిన సభ్యుల మధ్య నుండి ఆరుగురు కంటెస్టెంట్లు నామినేషన్స్లో నిలిచారు.
ఫ్లోరా షైనీ
రీతూ చౌదరి
సంజన గల్రానీ
మాస్క్ మ్యాన్ హరీష్
దివ్య
శ్రీజ
ఈ సభ్యులు నామినేషన్స్లో ఉండటంతో వారిలో ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
హౌస్లో గందరగోళం
నామినేషన్స్ సందర్భంగా సుమన్-రీతూ, రాము-సంజన, ఫ్లోరా-హరీష్, రీతూ-శ్రీజ మధ్య కూడా వాగ్వాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. హరీష్, రాము మధ్య మాటల యుద్ధం జరగగా, తనూజ గౌడ కూడా ఈ వాదనలో జోక్యం చేసుకున్నారు. హరీష్ అరుపులతో హౌస్ మారుమోగిపోయింది.
రీతూ vs సుమన్
నామినేషన్ ప్రక్రియలో సుమన్ శెట్టి, రీతూ చౌదరిని నామినేట్ చేశారు. “ఏ విషయంలోనూ స్పష్టత ఉండదు, స్టాండ్ తీసుకోవడం లేదు” అంటూ రీతూపై ఆరోపణ చేశారు. 이에 రీతూ కౌంటర్ ఇస్తూ, “వాలిడ్ పాయింట్ లేదు, ఇలా చేయొద్దు” అంటూ గట్టిగా ప్రతిస్పందించారు. ఆగ్రహంతో మాట్లాడుతూ “నాకు నామినేట్ చేస్తే సరే, కానీ రీజన్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి” అని పేర్కొన్నారు.
రాము రాథోడ్ vs సంజన గల్రానీ
ఇంకొక వైపు రాము రాథోడ్, తన మొదటి ఎంపికగా సంజనను నామినేట్ చేశారు. “మీ వల్ల హౌస్లో వయోలెన్స్ జరుగుతోంది” అనే ఆరోపణలు సంజనపై చేశారు. దీనికి సంజన తక్షణమే స్పందించి, “ఇది వయోలెన్స్ కాదు, అసలు స్పష్టత లేని ఆరోపణలు చేయొద్దు” అంటూ వివాదాన్ని పెంచారు. వీరి మధ్య వాదనలు పెరిగి హౌస్ వాతావరణం హీటెక్కింది.
డేంజర్ జోన్లో శ్రీజ
ఇప్పటివరకు నామినేషన్స్ నుంచి తప్పించుకున్న శ్రీజ, ఈసారి నేరుగా నామినేట్ కావడం గమనార్హం. గత వారం డీమాన్ పవన్ స్పెషల్ పవర్తో ఆమెను సేవ్ చేసినా, ఈసారి అలాంటి అవకాశం లేకపోయింది. సోషల్ మీడియాలో శ్రీజపై ఆడియన్స్ విసుగు వ్యక్తం చేస్తుండడంతో, ఈ వారం ఆమె ఎలిమినేషన్ జాబితాలో ముందు వరుసలో ఉన్నట్టు చెబుతున్నారు.
దివ్యకి మొదటి పరీక్ష
వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీగా ఇంట్లోకి వచ్చిన దివ్య, ఈ వారం తొలిసారిగా నామినేట్ అయ్యారు. కొత్తగా వచ్చిన ఆమెపై ప్రేక్షకులలో కొంత పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉన్నప్పటికీ, ఓటింగ్పై ప్రభావం ఎలా పడుతుందో చూడాలి.