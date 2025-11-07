- Home
డైరెక్టర్ని హగ్ చేసుకున్న ఫోటో షేర్ చేసిన సమంత.. ఈ దెబ్బతో ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చినట్టే
హీరోయిన్ సమంత తాజాగా రాజ్ నిడిమోరుతో దిగిన ఫోటోలను పంచుకుంది. తమ బంధంపై మరింత క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇంతకంటే క్లారిటీ ఇంకా ఏం కావాలని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
మళ్లీ బిజీ అవుతోన్న సమంత
స్టార్ హీరోయిన్ సమంత వెండితెరపై కనిపించి చాలా రోజులవుతుంది. చివరగా `ఖుషి` సినిమాతో బిగ్ స్క్రీన్పై మెరిసింది. ఆ మధ్య తాను ప్రొడ్యూస్ చేసిన `శుభం`లో కాసేపు గెస్ట్ గా మెరిసింది. తాను అనారోగ్యానికి గురి కావడంతో కొంత బ్రేక్ తీసుకుంది. దాదాపు రెండేళ్లు ఆమె సినిమాలకు దూరమైందని చెప్పొచ్చు. అయితే ఓ సిరీస్లోనూ కనిపించింది సమంత. కాకపోతే అది అంతకు ముందే షూట్ చేసింది. ఇక ఇప్పుడు మళ్లీ కమ్ బ్యాక్ అవుతుంది. ఇటీవలే `మా ఇంటి బంగారం` మూవీని ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ చిత్రీకరణలో బిజీగా ఉంది సమంత. మరికొన్ని సినిమాలకు చర్చలు జరుగుతున్నాయట.
రాజ్ నిడిమోరుతో సమంత లవ్
ఇదిలా ఉంటే తాజాగా సమంత బ్యాక్ టూ బ్యాక్ ఆడియెన్స్ ని అలరించేందుకు వస్తోంది. అయితే గత కొన్ని రోజులుగా సమంత.. బాలీవుడ్ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుతో క్లోజ్గా మూవ్ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ఇద్దరు డేటింగ్ చేస్తున్నారని, ప్రేమలో ఉన్నారని సమాచారం. పెళ్లి కూడా చేసుకోబోతున్నారనే వార్తలు చాలా కాలంగా వినిపిస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై ఇప్పటి వరకు ఈ ఇద్దరు స్పందించలేదు. ఖండించలేదు. దీంతో ఈ ఇద్దరి రిలేషన్ నిజమే అని బాలీవుడ్ మీడియా కోడై కూస్తోంది. ఆ వార్తలకు తగ్గట్టుగానేఈ ఇద్దరు మీడియా ముందు క్లోజ్గా కనిపించారు. క్లోజ్గా ఉన్న ఫోటోలను కూడా పంచుకుంటున్నారు. సమంతనే ఈ విషయంలో ముందుండటం విశేషం.
ప్రియుడితో ఈవెంట్లో మెరిసిన సమంత
అయితే ఇటీవల వీరికి సంబంధించిన వార్తలు తగ్గాయి. కానీ ఇప్పుడు మరోసారి అగ్గి రాజేసింది సమంత. తాజాగా రాజ్ నిడిమోరుతో క్లోజ్గా ఉన్న ఫోటోలను పంచుకుంది. ఆమె ముంబాయిలో ఓ ప్రైవేట్ ఈవెంట్లో పాల్గొంది. పర్ఫ్యూమ్కి సంబంధించిన ది ఆల్కెమిస్ట్ అనే బ్రాండ్ని లాంఛ్ చేసిన సందర్భంగా సమంత సందడి చేసింది. ఇందులో తమన్నా కూడా పాల్గొంది. వారితోపాటు రాజ్ నిడిమోరు, పలువురు వ్యాపారవేత్తలు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారితో సమంత ఫోటోలకు పోజులిచ్చింది. వాటిని ఇన్ స్టాగ్రామ్ ద్వారా అభిమానులతో పంచుకుంది.
రాజ్ నిడిమోరుకి సమంత గట్టి హగ్
ఇందులో సమంత చెబుతూ, `గత ఏడాదిన్నర కాలంలో, నా కెరీర్లో నేను కొన్ని సాహసోపేతమైన అడుగులు వేశాను. రిస్క్ లు తీసుకున్నాను, నా అంతర్ దృష్టిని నమ్మడం, నా జర్నీలో చాలా విషయాలు నేర్చుకోవడం వల్లే ఇప్పుడు ఈ చిన్న విజయాలను జరుపుకుంటున్నాను. నేను కలిసిన అత్యంత తెలివైన, కష్టపడి పని చేసే, అత్యంత ప్రామాణికమైన వ్యక్తులతో కలిసిపనిచేయడం ఆనందంగా, కృతజ్ఞతగా, చాలా నమ్మకంగా ఉంది. ఇది నాకు ప్రారంభం మాత్రమే అని తెలుసు` అని పేర్కొన్నారు సమంత. ఈ సందర్భంగానే ఆయా ఫోటోలను పంచుకున్నారు.
ఇంతకంటే క్లారిటీ ఏం కావాలి
ఈ ఫోటోల్లో రాజ్నిడిమోరుని ఆమెని హగ్ చేసుకుని కనిపించింది. ఇందులో వీరిద్దరి మధ్య ఆ ప్రేమ కనిపిస్తుంది. ఈ ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. దీంతో సమంత తమ బంధానికి సంబంధించి మరింత క్లారిటీ ఇచ్చిందని, ఇంతకంటే క్లారిటీ ఏం కావాలని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. త్వరలో గుడ్ న్యూస్ చెప్పినా ఆశ్చర్యం లేదంటూ వారు పోస్ట్ లు పెట్టడం విశేషం. దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు `ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్` సిరీస్తో ఇండియా వైడ్గా పాపులర్ అయిన విషయం తెలిసిందే.