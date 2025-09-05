సమంత ఫస్ట్ లవ్ నాగచైతన్య కాదా? స్టార్ హీరోయిన్ మొదటి ప్రేమ ఎవరితోనో తెలుసా?
నాగచైతన్యతో దాదాపు ఏడేళ్లు ప్రేమ, మూడేళ్లు పెళ్లి బంధం తరువాత, విడాకులు తీసుకుని ఒంటరిగా జీవిస్తోంది సమంత. అయితే నాగచైతన్య కంటే ముందు సమంతను ప్రేమించింది ఎవరో తెలుసా? సమంత స్వయంగా వెల్లడించిన నిజం ఏంటి.?
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
సమంత టాలీవుడ్ ఎంట్రీ
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంతర ఏదో ఒక విషయంలో వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంటారు. సినిమాల విషయం పక్కన పెడితే వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు సమంత జీవితంలో జరిగాయి. 2010లో గౌతమ్ మీనన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన "ఏమాయ చేసావే" సినిమా ద్వారా తెలుగు పరిశ్రమలోకి అడుగు పెట్టింది సమంత.
నాగచైతన్యతో పెళ్లి, విడాకులు
ఏమాయ చేసావే సినిమాలో హీరోగా నటించిన నాగచైతన్యతో ప్రేమలో పడింది. ఆతరువాత ఏడేళ్ల పాటు సీక్రేట్ గా ప్రేమించుకున్న వీరిద్దరు 2017 , గోవలో పెళ్లి చేసుకుని ఒకటయ్యారు. పెళ్లైన మూడేళ్లకే మనస్పర్దల కారణంగా విడిపోయి విడాకులు తీసుకున్నారు స్టార్ కపుల్.
సమంత ప్రస్తుతం ఒంటరిగా లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తుండగా. నాగచైతన్య మాత్రం మరో హీరోయిన్ శోభిత దూళిపాళను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఇక సమంతకు సబంధించిన పాత విషయం ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. గతంలో సమంత వెల్లడించిన విషయం ప్రకారం చైతన్య కంటే ముందే, తాను మరో వ్యక్తిని ప్రేమించానని సమంత ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు.సమంత తన టీనేజ్ కాలంలో జరిగిన విషయం గురించి ఓ విశేషాన్ని షేర్ చేసింది. ఆమె తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సమంత చదువుకునే రోజుల్లో బస్సులో ప్రయాణించేవారట. చెన్నైలో చదువుకుంటున్నప్పుడు పల్లవరం నుంచి టీనగర్ వరకు చదువుల కోసం రోజూ రెండు బస్సులు మారాల్సి వచ్చేది.
అలా బస్సులు మారుతున్న సమయంలో ఓ అబ్బాయి ప్రతిరోజూ ఆమె బస్ స్టాప్ వద్ద ఎదురుచూస్తూ స్కూల్ వరకు ఫాలో అయ్యేవాడట. రెండు సంవత్సరాల పాటు అతను సమంతను ఫాలో అయ్యాడట. కాని ఏమీ మాట్లాడలేదట. ఇక ఇలా కుదరదు అని సమంత స్వయంగా ఒకసారి ధైర్యం చేసి అతని వద్దకు వెళ్లి, “నువ్వెందుకు నన్ను ఫాలో అవుతున్నావ్?” అని ప్రశ్నించగా, “నేను నిన్ను ఫాలో కావడం ఏంటీ?” అని ఆశ్చర్యంగా చెప్పాడట. ఇది ప్రేమా కాదో తనకూ అర్థం కాలేదని, కానీ ఇదే తన ఫస్ట్ లవ్ అని సమంత చెప్పారు. ఆమె మాటల్లో చూస్తే, సమంత కూడా అతనిపై కొంత ఆసక్తి చూపినట్టు తెలుస్తోంది. కానీ ఆ అబ్బాయి ధైర్యం చేయకపోవడం వల్ల ఆ ప్రేమ ముందుకు వెళ్లలేదని తెలుస్తోంది.
ఇలా సమంత జీవితంలో ఏమాత్రం ముందుకు వెళ్లని పస్ట్ లవ్ గా ఆ సంఘటన మిగిలిపోయింది. ఇక పెళ్లి విడాకుల తరువాత సమంత సమంత మయోసైటిస్ అనే వ్యాధి బారిన పడ్డారు. దీనితో పాటు అనేక ఆరోగ్య సమస్యతో ఇబ్బంది పడింది. అందుకే ప్రస్తుతం సినిమాలు తగ్గించింది. అయినప్పటికీ, ప్రస్తుతం "మా ఇంటి బంగారం" అనే లేడీ ఓరియెంటెడ్ మూవీని చేస్తున్నారు. బాలీవుడ్ లో వెబ్ సిరీస్ లతో పాటు నిర్మాతగా కొన్ని సినిమాలు చేశారు సమంత. డైరెక్టర్ రాజ్ నిడమూరితో క్లోజ్ గా మూవ్ అవుతోంది. ఈ విషయంపై సోషల్ మీడియాలో రచ్చ రచ్చ జరుగుతోంది.