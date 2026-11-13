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- Sai Pallavi: రామాయణం సెట్ లో సాయి పల్లవి కాళ్ళు మొక్కిన డైలాగ్ కోచ్.. నిజంగా సీత కాదు అని తెలిసినా కూడా..
Sai Pallavi: రామాయణం సెట్ లో సాయి పల్లవి కాళ్ళు మొక్కిన డైలాగ్ కోచ్.. నిజంగా సీత కాదు అని తెలిసినా కూడా..
రామాయణం సినిమాలో సీతగా నటించిన సాయిపల్లవి షూటింగ్ సమయంలో ఎదురైన ఓ భావోద్వేగ అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. డైలాగ్ కోచ్ తన కాళ్లకు నమస్కరించడంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు.
రామాయణంలో సీతగా సాయిపల్లవి
నటి సాయిపల్లవి సీత పాత్రలో నటించిన ‘రామాయణం: రైజ్ ఆఫ్ ఏ లెజెండ్’ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి మంచి వసూళ్లు సాధిస్తోంది. నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో సాయిపల్లవి సీతగా కనిపించారు. ఎంతోమంది భక్తితో ఆరాధించే సీత పాత్రను తెరపై పోషించడం తనకు భావోద్వేగపరంగా ప్రత్యేకమైన అనుభవమని ఆమె తెలిపారు. సినిమా చిత్రీకరణ సమయంలో ఆ పాత్రకు ప్రజల్లో ఉన్న గౌరవాన్ని స్వయంగా అనుభవించినట్లు చెప్పారు. ముఖ్యంగా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఓ సంఘటన తనను ఎంతగానో కదిలించిందని వెల్లడించారు.
సాయిపల్లవి కాళ్లకు నమస్కరించిన డైలాగ్ కోచ్
కంటెంట్ క్రియేటర్ పల్లవి రాజ్ నిర్వహించే ‘మైషాడోబీట్స్’ యూట్యూబ్ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సాయిపల్లవి ఈ విషయాలను పంచుకున్నారు. సినిమాలో ఓ సన్నివేశం చిత్రీకరణ పూర్తయిన తర్వాత తన డైలాగ్ కోచ్ చేసిన పనిని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆమె తన కాళ్లకు నమస్కరించడంతో ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయానని చెప్పారు. “నేను కొంత భావోద్వేగానికి గురైన సందర్భం ఒకటి ఉంది. ఓ సన్నివేశం పూర్తయిన తర్వాత నా డైలాగ్ కోచ్ వచ్చి నిజంగానే నా కాళ్లకు నమస్కరించారు. అది చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను. ఎందుకంటే అంతకుముందు నేను ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడటం, షూటింగ్కు సిద్ధమవడం వంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నాను” అని సాయిపల్లవి తెలిపారు.
సీత పాత్రకు ఉన్న గౌరవం చూసి కన్నీళ్లు
తనను సాయిపల్లవిగా డైలాగ్ కోచ్కు తెలుసని, అయినప్పటికీ సీత పాత్రకు ఉన్న ఆరాధన వల్లే అలా స్పందించారని ఆమె వివరించారు. “మీరు ప్రతిరోజూ ఆరాధించే ఓ పాత్రను పోషిస్తున్నప్పుడు, మీ తల్లితో ఉన్నట్లుగా ఆ పాత్రతో అనుబంధం ఏర్పడినప్పుడు పరిస్థితి మరోలా ఉంటుంది. ఆ పాత్రను ఎవరైనా తమలో ప్రతిబింబింపజేస్తే, వారు నటులా, సాధారణ మనిషా అనే విషయం పట్టించుకోరు. ఆ సమయంలో మీకు కావాల్సింది కేవలం ఆ ప్రేమ మాత్రమే” అని సాయిపల్లవి పేర్కొన్నారు. ఆ సంఘటన తనను తీవ్రంగా కదిలించిందని, సెట్స్లో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నానని గుర్తు చేసుకున్నారు.
నటిగా కాకుండా సీత పాత్రకు ప్రతిరూపంగా చూశారు
సాయిపల్లవి చెప్పిన ఈ అనుభవం ‘రామాయణం’ సినిమా చిత్రీకరణ సమయంలో సీత పాత్రకు ఉన్న భావోద్వేగ ప్రాధాన్యంను తెలియజేస్తోంది. సాధారణంగా షూటింగ్ సమయంలో నటీనటులు తమ వ్యక్తిగత పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ సీత వంటి ఆరాధ్య పాత్రను పోషించిన నటిని చూసినప్పుడు అభిమానులు, చిత్ర బృందంలోని వారు పాత్రతో మమేకమయ్యే సందర్భాలు ఉంటాయని ఆమె మాటలను బట్టి తెలుస్తోంది. తనను వ్యక్తిగతంగా కాకుండా సీత పాత్రను ప్రతిబింబించే వ్యక్తిగా చూసి డైలాగ్ కోచ్ కాళ్లకు నమస్కరించడం సాయిపల్లవికి మరిచిపోలేని అనుభవంగా నిలిచింది.