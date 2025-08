ఇటీవల టాలీవుడ్ సినీ వర్గాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్న వార్తల ప్రకారం, రిషబ్ శెట్టికి ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర పోషించేందుకు నిర్మాత నాగ వంశీ రూ.55 కోట్లు రెమ్యునరేషన్‌గా ఆఫర్ చేసినట్టు సమాచారం. ఇది రిషబ్ కెరీర్‌లోనే అత్యధిక పారితోషికం కాగా, ఆయన కన్నడ చిత్రాల్లో ఇప్పటివరకు పొందిన రెమ్యునరేషన్‌తో పోలిస్తే ఇది మూడు రెట్లు ఎక్కువ.

Not all Rebels are forged in Battle. ⚔️

Some are chosen by Destiny

And this is that story of a Rebel..💥💥



Proudly announcing @SitharaEnts Production No.36 with the versatile and dynamic @shetty_rishab garu. 🔥🔥



Directed by @AshwinGangaraju



Produced by @vamsi84 &… pic.twitter.com/QTP36Bo4s4

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) July 30, 2025