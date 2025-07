`కింగ్డమ్‌` మూవీ తెలుగు స్టేట్స్ లో విడుదలైన వెంటనే రష్మిక మందన్నా ట్విట్టర్‌లో ఈ పోస్ట్ పెట్టింది. ఇందులో రష్మిక ఏం చెప్పిందనేది చూస్తే, `విజయ్‌ దేవరకొండ ఇది నీకు, నిన్ను ప్రేమించే వారందరికీ ఎంత అర్థమవుతుందో నాకు తెలుసు. మనం కొట్టినం` అని పేర్కొంది.

విజయ్‌ దేవరకొండని ట్యాగ్‌ చేస్తూ లవ్‌, ఫైర్‌ ఎమోజీలను పంచుకుంది రష్మిక. ప్రస్తుతం ఆమె పోస్ట్ వైరల్‌ అవుతుంది. దీనికి విజయ్‌ కూడా స్పందించారు. `మనం కొట్టినం` అని లవ్‌ ఎమోజీని షేర్‌ చేశారు. దీంతో వీరి పోస్ట్ లు అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

I know how much this means to you and all those who love you 🥹❤️@TheDeverakonda !!



“MANAM KOTTINAM”🔥#Kingdom

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) July 31, 2025