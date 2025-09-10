- Home
- 'మిరాయ్'లో గెస్ట్ రోల్స్ లో ముగ్గురు స్టార్ హీరోలు, శ్రీరాముడిగా రానా దగ్గుబాటి.. మిగిలిన ఇద్దరూ ఎవరంటే
సెప్టెంబర్ 12న రిలీజ్ కానున్న మిరాయ్లో రానా దగ్గుబాటి శ్రీరాముడిగా కనిపించనుండగా మరో ఇద్దరు హీరోలు గెస్ట్ రోల్స్ లో మెరవబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ ఇద్దరూ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
యాక్షన్-అడ్వెంచర్ సూపర్ హీరో చిత్రంగా రూపొందిన మిరాయ్ విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. తేజ సజ్జా హీరోగా నటించిన ఈ పాన్-ఇండియా చిత్రం సెప్టెంబర్ 12, 2025న ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8 భాషల్లో విడుదల కానుంది. ఇక ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీ స్థాయిలో పెరిగేలా ఒక ఆసక్తికరమైన అప్డేట్ బయటకొచ్చింది.
విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, రానా దగ్గుబాటి మిరాయ్లో శ్రీ రాముడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇది సినిమాలో ఒక ప్రధానమైన హైలైట్గా నిలవనుందని టీమ్ భావిస్తోంది. ఇదే విషయాన్ని ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో తేజ సజ్జా పరోక్షంగా సూచించారు.
ఆ ఈవెంట్లో మాట్లాడుతూ తేజ సజ్జా – “సినిమాలో ఎమోషన్, యాక్షన్, అడ్వెంచర్, కొత్త ప్రపంచం మాత్రమే కాకుండా కొంత భక్తి కూడా ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని సర్ప్రైజ్లు కూడా ఉన్నాయి. రెండు క్యామియో రోల్స్ ఉన్నాయి. అయితే అవి ఎవరో తెలుసుకోవాలంటే సినిమానే చూడాలి” అని అన్నారు.
అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, ఆ సర్ప్రైజ్ క్యామియోలు రవి తేజ, దుల్కర్ సల్మాన్ అని తెలిసింది. ఈ ఇద్దరూ ప్రత్యేక పాత్రల్లో కనిపించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోనున్నారని చెప్పబడుతోంది. అయితే ఈ విషయం గురించి నేరుగా అడిగినప్పుడు తేజ సజ్జా మాత్రం ఎటువంటి సమాధానం ఇవ్వకుండా మౌనం వహించారు.
ఇదిలా ఉంటే, మిరాయ్ సినిమాకి కార్తిక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వం వహించారు. సూపర్ హీరో స్టైల్ కథనాన్ని ఆధునికంగా అద్భుతమైన విజువల్స్తో తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా దుబాయ్లో కాకుండా, అమెరికాలో ప్రత్యేక స్క్రీనింగ్స్ చేయనుందని యూనిట్ తెలిపింది.భారీ స్థాయిలో రూపొందిన మిరాయ్ ఇప్పటికే ట్రైలర్తో మంచి హైప్ క్రియేట్ చేసింది. రానా దగ్గుబాటి శ్రీ రాముడిగా, రవి తేజ, దుల్కర్ సల్మాన్ ప్రత్యేక పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నారని తెలిసి ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.