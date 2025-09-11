- Home
రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో ఆయన భార్య రమా రాజమౌళికి అస్సలు నచ్చని 2 సినిమాలు ఏవో తెలుసా?
రాజమౌళి సినిమాను విమర్శించే దైర్యం ఎవరు చేయరు. అందులోనే మీ సినిమా భాలేదు అని ఎవరైనా జక్కన్నతో చెప్పగలరా? కాని ఓ వ్యక్తి మాత్రం రాజమౌళితోనే డైరెక్ట్ గా ఆయన సినిమా బాలేదని చెపుతారట. ఇంతకీ ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు ఆయన భార్య రమా రాజమౌళి.
ఇండియన్ సినిమా పరిశ్రమలో అత్యంత విజయవంతమైన దర్శకుల్లో ఎస్ఎస్ రాజమౌళి bముందు ఉన్నారు. అపజయమే ఎరుగుని దర్శకుడిగా ఆయనకు పేరుంది. తెలుగు పరిశ్రమను హాలీవుడ్ స్టాయిలో నిలబెట్టాడు రాజమౌళి. అంతే కాదు టాలీవుడ్ ను చిన్న చూపు చూసిన బాలీవుడ్, కోలీవుడ్ లను కూడా రూల్ చేసేంతగా మన సినిమాల ఇమేజ్ ను పెంచి, ఆస్కార్ స్థాయికి తీసుకెళ్లాడు రాజమౌళి. అనేక బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలతో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు ఏర్పరచుకున్నారు. చిన్న హీరోలు, స్టార్ హీరోలతో కూడా సినిమాలు చేసి సూపర్ సక్సెస్ చేసిన ఆయన, ప్రస్తుతం హాలీవుడ్ లో టాలీవుడ్ జెండా ఎగరేసే పనిలో ఉన్నారు.
ఇక రాజమౌళి ఇంత సాధించినా ఆయన చాలా సింపుల్ గా కనిపిస్తుంటారు. పొలైట్ గా మాట్లాడుతుంటారు. రాజమౌళి గురించి అన్ని విషయాలు తెలిసిన వ్యక్తి ఒకరు మాత్రమే ఉన్నారు. ఆయకు అత్యంత దగ్గరగా చూసిన ఆ వ్యక్తి మరెవరో కాదు అయిన భార్య రమా రాజమౌళి. జక్కన్న సినిమాలకు ఆమె మంచి విమర్శకురాలు. రమా లేకుండా జక్కన్నసినిమాలు కష్టమనే చెప్పాలి. రాజమౌళి ప్రతీ సినిమాకు ఆమె కాస్ట్ర్యూమ్ డిజైనర్ గా పనిచేస్తారు. ఎప్పుడు భర్త పక్కనే ఉంటూ ఆయనకు చేదోడువాదోడుగా ఉంటుంటారు రమా రాజమౌళి.
రాజమౌళి ఏసినిమా చేసినా మంచి చెడులు ముఖం మీదే చెప్పడం ఆమెకు అలవాటు. నచ్చిందని, నచ్చకపోతే బాలేదని చెపుతుంటారు రమా. రాజమౌళి చేసిన సినిమాలన్నీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయినవే. కాని రాజమౌళి సినిమాల్లో రమా రాజమౌళికి నచ్చని సినిమా కూడా ఒకటి ఉందని మీకు తెలుసా? ఆమెకు నచ్చని ఆసినిమా గురించి చాలాసార్లు రాజమౌళితోనే చెప్పిందట రమా. ఆ సినిమా గురించి ఆ మధ్య కాలంలో ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో రమా రాజమౌళి వెల్లడించారు ఆమె మాట్లాడుతూ, రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ‘యమదొంగ’ చిత్రం తనకు అస్సలు నచ్చలేదని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాదు, ఆయన దర్శకత్వంలో రూపొందిన మరో చిత్రం ‘సై’ కూడా పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదని తెలిపారు.
రమా రాజమౌళి మాటల్లో చెప్పాలంటే – "రాజమౌళి సినిమాల్లో సై, యమదొంగ నాకు పెద్దగా నచ్చలేదు. ముఖ్యంగా యమదొంగ సినిమాలో కొన్ని సన్నివేశాలు ఆకట్టుకోలేదు, ఆ సినిమా పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చూపించలేకపోయిందని" ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ రెండు చిత్రాలు మార్కెట్లో కూడా ఆశించిన స్థాయి విజయం సాధించలేదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. నిర్మాతలకు పెద్దగా లాభాలు రాలేదని కూడా రమా తెలిపినట్టు సమాచారం. అంతే కాదు యమదొండ సినిమా ఎన్టీఆర్ వల్లే ఆడింది. అందులో ఆయన నటన మాత్రమే అద్భుతం. ఎన్టీఆర్ లేకపోతే ఆ సినిమా ఆడదేమో అని అన్నారు రమారాజమౌళి. ఇప్పటి వరకు రాజమౌళి 12 సినిమాలు చేశారు. వాటిలో చాలా వరకు బ్లాక్బస్టర్ హిట్లుగా నిలిచాయి. అయినప్పటికీ, ఈ రెండు సినిమాలు మాత్రమే ఆమెకు ఆసక్తిగా అనిపించలేదట.
ఇక ప్రస్తుతం రాజమౌళి సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబుతో కలిసి ఒక భారీ పాన్ వరల్డ్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ చిత్రం విషయంలో రాజమౌళి ఎంతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారని సమాచారం. నవంబర్ నుండి సినిమా అప్డేట్స్ ఇవ్వాలని జక్కన్న ఇప్పటికే హింట్ ఇచ్చారు. అప్పటివరకు ఫస్ట్ గ్లింప్స్ కానీ, ట్రైలర్ కానీ, ఇతర ప్రమోషనల్ మెటీరియల్ విడుదల చేసే అవకాశాలు తక్కువ. ఈ సినిమా విషయంలో ఎలాంటి లీకులు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నా, కొన్ని ఫోటోలు, వీడియోలు బయటికి వచ్చాయి. వీటిపై జక్కన్న ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారో చూడాల్సి ఉంది.