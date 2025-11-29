డూప్ లేకుండా ఆ సాహసం చేసిన రజినీకాంత్, డైరెక్టర్ కి మైండ్ బ్లాక్.. నిజమేనా ?
Rajinikanth Lifted Heavy Weights Without Dupe in Jailer 2 : జైలర్ 2 సినిమా కోసం డూప్ లేకుండా బరువైన వస్తువులను ఎత్తిన రజినీకాంత్ ఫోటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
రజినీ జైలర్ 2 సినిమా
రజినీ అనే మంత్రాన్ని జపించని సినీ ప్రపంచం ఉండదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్. తన కష్టంతో ఈ రోజు సూపర్ స్టార్గా వెలుగొందుతున్నారు. సినీ ప్రపంచంలో 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుని తనకంటూ ఓ సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించుకున్నారు.
సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్
సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ సినిమాలంటే అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలుంటాయి. అందులోనూ ఇప్పటికే హిట్టయిన సినిమాకు సీక్వెల్ అంటే చెప్పక్కర్లేదు. ఆ కోవలోనే రజినీకాంత్ నటిస్తున్న 'జైలర్ 2' సినిమాపై ఆసక్తికరమైన విషయాలు బయటకొస్తున్నాయి.
దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్
దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వంలో రజినీకాంత్, ఎస్.జె.సూర్య, యోగిబాబు, రమ్యకృష్ణ, మిర్ణా మీనన్ నటిస్తున్నారు. సన్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా 2026 జూన్లో విడుదల కానుందని సమాచారం.
జైలర్ 2 షూటింగ్
చెన్నై, కోయంబత్తూర్, కేరళ, గోవా, మైసూరు ప్రాంతాల్లో జైలర్ 2 షూటింగ్ జరుగుతోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఈ ఏడాది డిసెంబర్లో పూర్తవుతుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రజినీకాంత్ డూప్ లేకుండా బరువులు ఎత్తారని, అది చూసి నెల్సన్ షాక్ అయ్యారని చెబుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటో కూడా వైరల్ అవుతోంది.
అధిక బరువును ఎత్తిన రజినీకాంత్
దర్శకుడు నెల్సన్ రజినీకాంత్తో ఓ ఫైట్ సీన్ తీయాలనుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా బరువైన వస్తువును ఎత్తి తలకిందులుగా పెట్టాలి. ఈ కష్టమైన సీన్కు డూప్ను ఏర్పాటు చేసినా, రజినీ వద్దన్నారు. ఆయనే డూప్ లేకుండా నటించి, ఆ బరువును ఎత్తారు. ఈ ఫోటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
ఏఐ సృష్టించిన ఫోటోనా?
అయితే, ఇది ఏఐ సృష్టించిన ఫోటోనా అనే దానిపై స్పష్టత లేదు. ఏదేమైనా, రజినీకాంత్ బరువులు ఎత్తుతున్న ఫోటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.