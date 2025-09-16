- Home
రజనీకాంత్ హీరోయిన్ హ్యూమా ఖురేషి పెళ్లికి రెడీ అయ్యింది. తన ప్రియుడితో రహస్యంగా ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుంది. ఇప్పుడిది హాట్ టాపిక్గా మారింది. మరి ఇంతకి హ్యూమా ఖురేషీ పెళ్లి చేసుకోబోయేది ఎవరు? అనేది చూస్తే
`కాలా`తో హ్యూమా ఖురేషీ కోలీవుడ్ ఎంట్రీ
బాలీవుడ్ సినిమాతో నటిగా పరిచయమైంది హ్యూమా ఖురేషి. గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వస్సేపూర్` చిత్రంలో నటించింది. ఆ తర్వాత `కాలా` చిత్రంతో కోలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తన సహజ నటన, అందంతో తొలి సినిమాతోనే తమిళ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఈమెను తమిళంలో పరిచయం చేసిన ఘనత దర్శకుడు పా రంజిత్దే.
`కాలా` సినిమాతో మెప్పించిన హ్యూమా
పా రంజిత్ దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన 'కాలా' సినిమాలో హ్యూమా ఖురేషి రజినీకాంత్ మాజీ ప్రియురాలి పాత్రలో నటించింది. రజినీకి దీటుగా పరిణితి చెందిన నటనను ప్రదర్శించింది. ఈ సినిమాకు మంచి స్పందన వచ్చింది.
అజిత్తో `వలిమై`లో సందడి
తమిళం, హిందీనే కాకుండా మరాఠీ, మలయాళం, ఇంగ్లీష్ భాషల్లోనూ హ్యూమా ఖురేషి నటించింది. ముఖ్యంగా అజిత్ హీరోగా 2022లో బోనీ కపూర్ నిర్మాణంలో, హెచ్ వినోద్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'వలిమై' సినిమాలో అజిత్కు జోడీగా నటించింది. భారీ అంచనాలతో రూ.150 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా రూ.234 కోట్లు వసూలు చేసింది. .
హ్యూమా ఖురేషి రహస్య నిశ్చితార్థం:
ఇటీవల సినిమాలతోపాటు హీరోయిన్ బలమైన కంటెంట్ ఉన్న వెబ్ సిరీస్లలో నటించడంపై దృష్టి పెట్టింది. 39 ఏళ్ల హ్యూమా ఖురేషి ఇప్పటివరకు పెళ్లి చేసుకోకుండా సింగిల్గా ఉండగా, ఇప్పుడు తన చిరకాల ప్రియుడు రచీత్ సింగ్తో రహస్యంగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నట్టు సమాచారం.
ఎవరీ రచీత్ సింగ్?
రచీత్ సింగ్ చాలా మంది బాలీవుడ్ నటులకు యాక్టింగ్ కోచ్గా పనిచేశాడు. కొన్ని సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లలో కూడా నటించాడు. వీరిద్దరూ కొన్నేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్నారని బాలీవుడ్లో టాక్. ఇప్పుడు నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. కానీ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. త్వరలో పెళ్లి తేదీతో హుమా, రచీత్ తమ ప్రేమ వివాహం గురించి ప్రకటిస్తారని భావిస్తున్నారు.