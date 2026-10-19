- Home
- Entertainment
- Rajinikanth Fitness: 75 ఏళ్ల వయసులోనూ రజినీకాంత్ ఫుల్ యాక్టివ్.. ఆయన ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ ఇదే!
Rajinikanth Fitness: 75 ఏళ్ల వయసులోనూ రజినీకాంత్ ఫుల్ యాక్టివ్.. ఆయన ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ ఇదే!
సూపర్స్టార్ రజినీకాంత్ ప్రస్తుతం 'జైలర్ 2' సక్సెస్ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఆయన వయసు 75 ఏళ్లు. అయినా సరే సినిమాల్లో ఫుల్ యాక్టివ్గా ఉంటున్నారు. ఇంత వయసులోనూ రజినీకాంత్ ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ ఏంటో .తెలుసా?
రజినీ ఫిట్నెస్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు?
రజినీకాంత్ అందరికీ పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్. 75 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆయన ఫుల్ యాక్టివ్గా ఉంటారు. రోజంతా షూటింగ్స్తో బిజీగా గడుపుతారు. మరి ఆయనకు అస్సలు అలసట రాదా? తన ఫిట్నెస్ను ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారో 'జైలర్ 2' కో-స్టార్ మిర్నా మీనన్ బయటపెట్టారు.
రోజు ఎలా మొదలవుతుంది?
- రజినీకాంత్ షూటింగ్ సెట్కు వచ్చే ముందే వర్కౌట్స్ పూర్తి చేస్తారు.
- జిమ్ లేని ప్రదేశాల్లో షూటింగ్ ఉన్నా సరే వ్యాయామం మానరు.
- తన గదిలోనే ఎక్సర్సైజ్ పరికరాలను ఉంచుకుంటారు.
- ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తారు.
స్విమ్మింగ్
- రజినీకాంత్ డైలీ రొటీన్లో స్విమ్మింగ్ కచ్చితంగా ఉంటుంది.
- స్విమ్మింగ్ చేయడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం పదిలంగా ఉంటుంది.
- అందుకే ఆయన క్రమం తప్పకుండా ఈత కొడతారు.
ట్రెడ్మిల్పై వాకింగ్ - సింపుల్ డైట్
రజినీకాంత్ ప్రతిరోజూ ట్రెడ్మిల్పై నడుస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల గుండె, ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని ఆయన నమ్ముతారు.
రజినీకాంత్ చాలా కఠినమైన, సింపుల్ డైట్ ఫాలో అవుతారు. మసాలాలు, నూనె ఎక్కువగా ఉండే ఆహారానికి దూరంగా ఉంటారు. తెల్లటి అన్నం, చక్కెర లాంటి వాటిని అస్సలు తీసుకోరు. ఉప్పు, కొవ్వు పదార్థాలను కూడా చాలా తక్కువగా తింటారు.
పని ఒత్తిడి ఎంత ఉన్నా సరే, రజినీకాంత్ తన డైలీ రొటీన్ను ఏమాత్రం బ్రేక్ చేయరు. క్రమం తప్పకుండా ఈ నియమాలను పాటిస్తారు.
మిర్నా మీనన్ ఏం చెప్పారంటే?
మిర్నా మీనన్ చెప్పిన వివరాల ప్రకారం.. రజినీకాంత్ ఉదయం నిద్రలేవగానే వ్యాయామం చేస్తారు. ఆయన స్విమ్మింగ్, ట్రెడ్మిల్ రన్నింగ్ చేస్తారు. "మేము షూటింగ్ చేసిన చాలా చోట్ల జిమ్ లేదు. కానీ ఆయన తన గదిలోనే వర్కౌట్ పరికరాలు ఉండేలా చూసుకున్నారు. ఆయన డెడికేషన్ నాకు బాగా నచ్చింది" అని మిర్నా మీనన్ చెప్పారు.