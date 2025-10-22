- Home
గురువారం అక్టోబర్ 23న ప్రభాస్ 46వ పుట్టినరోజు. ఇప్పటికే ప్రభాస్ కి సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు మొదలయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా ప్రభాస్ ఆస్తులు, లైఫ్ స్టైల్ కి సంబంధించిన వివరాలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
బాహుబలి తర్వాత పాన్ ఇండియా రేంజ్
'ది రాజా సాబ్'అనే హారర్-కామెడీ చిత్రంతో వస్తున్న ప్రభాస్, తెలుగు సంపన్న తారలలో ఒకడు. హైదరాబాద్ సినీ కుటుంబానికి చెందిన ఇతను, అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే సెలబ్రిటీ. బాహుబలి తర్వాత అతని సంపద భారీగా పెరిగింది.
పాన్ ఇండియా చిత్రాలకు నాంది పలికిన స్టార్
బాహుబలి (2015)తో పాన్-ఇండియా ట్రెండ్ను పరిచయం చేసిన ఘనత ప్రభాస్దే. ఫ్యాన్స్ ముద్దుగా డార్లింగ్ అని పిలుచుకునే స్థాయి నుంచి పాన్ ఇండియా సూపర్ స్టార్ అని పిలిచే స్థాయికి ప్రభాస్ ఎదిగాడు. యాక్షన్, రొమాన్స్, కామెడీలో అతనికి మంచి పట్టుంది. అతని తదుపరి చిత్రం 'ది రాజా సాబ్' ఒక హారర్-కామెడీ.
ఇండియాలో అత్యధిక రెమ్యునరేషన్ అందుకునే నటుల్లో ఒకరు
భారీ బ్లాక్బస్టర్లతో తన సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకున్న ప్రభాస్, టాలీవుడ్లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే స్టార్లలో ఒకడు. 'ది రాజా సాబ్' టీజర్ అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచింది. అతని సినిమాలు పెరిగేకొద్దీ, సంపద కూడా పెరుగుతోంది.
ప్రభాస్ రెమ్యునరేషన్ ఎంతంటే
బాహుబలికి ముందు, ప్రభాస్ ఒక్కో సినిమాకు రూ. 20 కోట్లు తీసుకునేవాడు. రాజమౌళి సినిమా తర్వాత అతని పారితోషికం భారీగా పెరిగింది. ప్రస్తుతం ఒక్కో సినిమాకు రూ. 150 నుంచి 200 కోట్లు డిమాండ్ చేస్తున్నాడు. అతని ఆస్తుల విలువ రూ. 250 కోట్లకు చేరింది.
ప్రభాస్ కి ఉన్న ఆస్తులు ఇవే
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, నిర్మాత ఉప్పలపాటి సూర్యనారాయణ రాజు, శివ కుమారిల కొడుకు. ప్రభాస్ కి కృష్ణంరాజు పెదనాన్న. హైదరాబాద్లో రూ. 60 కోట్ల ఇల్లు, ముంబైలో రూ. 10 కోట్ల ఆస్తి, ఇటలీలో ఫ్లాట్ ఉన్నాయి. భీమవరంలో 84 ఎకరాల ఫామ్ హౌస్ కూడా ఉంది.
అత్యంత ఖరీదైన కార్లు
ప్రభాస్ గ్యారేజీలో కొన్ని అత్యంత ఖరీదైన కార్లు ఉన్నాయి. కార్ల మీద ఇష్టంతో లంబోర్ఘిని అవెంటేడర్, రోల్స్ రాయిస్ ఫాంటమ్, రేంజ్ రోవర్, జాగ్వార్ XJ వంటి వాటిని తన కలెక్షన్లో చేర్చుకున్నాడు.
ప్రభాస్ నుంచి రాబోయే చిత్రాలు
ది రాజా సాబ్, స్పిరిట్, కల్కి 2, సలార్ 2, ఫౌజీ చిత్రాలు ప్రభాస్ నుంచి రాబోతున్నాయి. అదే విధంగా కొందరు అగ్ర దర్శకులతో ప్రస్తుతం ప్రభాస్ చర్చలు జరుపుతున్నాడు. హోంబలే ఫిల్మ్స్తో 3 సినిమాలకు రూ. 450 కోట్ల డీల్ ప్రభాస్ కుదుర్చుకున్నాడు.