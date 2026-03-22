పవన్ కళ్యాణ్ vs రణ్వీర్ సింగ్.. ఎవరి ఆస్తి ఎక్కువ? వారి భార్యలు ఏం చేస్తారంటే?
ప్రస్తుతం రెండు సినిమాలపై మార్కెట్లో ఫుల్ బజ్ నడుస్తోంది. ఒకటి రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్ 2', రెండోది పవన్ కళ్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఇద్దరు స్టార్ల ఆస్తులు, సంపాదన, వారి భార్యల వివరాలు మీకోసం.
రణ్వీర్ సింగ్ ఆస్తి..
ముందుగా రణ్వీర్ సింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. మీడియా కథనాల ప్రకారం, రణ్వీర్ సింగ్ సుమారు 400 కోట్ల రూపాయల ఆస్తికి యజమాని. ఆయన సంపాదనలో ఎక్కువ భాగం సినిమాల నుంచే వస్తుంది. బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, పెట్టుబడుల ద్వారా కూడా బాగా సంపాదిస్తారు. ఒక్కో సినిమాకు రణ్వీర్ 30 నుంచి 50 కోట్ల వరకు ఫీజు తీసుకుంటారని సమాచారం.
రణవీర్ సింగ్ కు ఎన్ని ఇళ్లున్నాయి..?
జంట సంపాదన..
పవన్ కళ్యాణ్ ఆస్తి విలువ..?
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఆస్తి విలువ 165 కోట్ల రూపాయలు. ఆయనకు 118.36 కోట్ల స్థిరాస్తులు, 46.17 కోట్ల చరాస్తులు ఉన్నాయి. ఆయన ఆదాయానికి ప్రధాన ఆధారం సినిమాలే. ఇది కాకుండా బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, రియల్ ఎస్టేట్, ఇతర పెట్టుబడుల ద్వారా కూడా భారీగా సంపాదిస్తారు.
పవన్ కు ఎక్కడెక్కడ ఆస్తులున్నాయి?
పవన్ కళ్యాణ్ పర్సనల్ లైఫ్...
పవన్ కళ్యాణ్ తన జీవితంలో మూడు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నారు. ఆయన మూడో భార్య పేరు అన్నా లెజ్నెవా. మీడియా కథనాల ప్రకారం, అన్నా సింగపూర్లో హోటల్ వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఆమె కోట్లలో సంపాదిస్తున్నారని సమాచారం.